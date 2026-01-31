Elvitték az európai szuperlottó gigantikus főnyereményét: ezek voltak a vagyont érő számok

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/5. heti nyerőszámait. Ezen a héten volt telitalálat, azonban nem Magyarországról. A következő sorsoláson így 10 millió euró, azaz 3,8 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 5. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban az 5. játékhéten, pénteken

8, 13, 15, 17, 37; 3, 7.

Az Eurojackpot sorsoláson ezúttal volt telitalálatos szelvény, a nyereménye 6 milliárd 723 millió forint. A legnagyobb magyar találat a 4+2-es nyerőosztályban született, amelyben 3 szerencsés játékos több mint 1 millió forinttal lett gazdagabb.

Az alacsonyabb nyerőosztályokban még több mint 24 ezer hazai játékosnak volt szerencséje az Eurojackpoton. Érdekesség, hogy 5+2 találatos szelvény már 328 sorsolás óta nem volt Magyarországon.

A következő sorsoláson 10 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 3,8 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton

