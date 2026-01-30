Kihúzták a Hatoslottó 2026/5. heti nyerőszámait.
Színre lépett az Ötöslottó tavaly nyári nyertese: a véletlenen múlt, hogy feladta a 4 milliárdos szelvényt
Szerencsejátéktörténelmi pillanat az, hogy hosszú idő óta először osztja meg az Ötöslottó egyik nagynyertese sorsfordító történetét a nagyközönséggel. A játékos egy szerencsétlen mozdulatnak köszönhetően lett mégiscsak szerencsés, amikor néhány nap múlva milliárdosként ébredt.
Az ezredforduló óta egyre kevesebb telitalálatos vállalja, hogy történetét a nagyközönség elé tárja, ezúttal azonban az Ötöslottó egyik nagynyertese megosztotta a szelvényfeladás körülményeit, amelynek köszönhetően egy 2025-ös nyári számhúzást követően már milliárdosként ébredhetett. A filmbeillő történet főszereplőjének az óriási szerencséhez mindössze egy szakadt papucs kellett - közölte a Szerencsejáték Zrt.
A játékos a reggeli órákban indult útnak, amikor a papucsa váratlanul elszakadt, és ez a körülmény arra késztette, hogy újratervezze az addigi útvonalát. A célja az volt, hogy haladéktalanul pótolja a lábbelit, hogy aztán folytathassa útját. Azokban az órákban azonban a cipőboltok még nem voltak nyitva, a közeli lottózó viszont igen. A későbbi nagynyertes, a szerencsétlen indulás és a zárva levő üzletek miatt úgy döntött, a várakozás perceiben szerencsét próbál.
Kitöltött egy Ötöslottó szelvényt, melyen a 2, 17, 27, 29, valamint az 55-ös számokat ikszelte be, majd a szelvényfeladást követően - az addigra kinyitott üzletben - megvásárolta új papucsát. A szerencsés játékos a balszerencsés eseményt követő szombati sorsolás alkalmával 4 077 794 905 forintot nyert. A papucs sorsáról a nyertes nem kívánt nyilatkozni.
Ha valakit inspirál ez a történet, most könnyedén a nyertes nyomdokaiba léphet, ugyanis az Ötöslottó történetének 9. legmagasabb összegű főnyereménye várja a játékosokat a szombati lottóhúzáson, ahol 16 telitalálatmentes hét után már kereken 4 milliárd forint keresi gazdáját. A hétvége különös együttállást tartogat a játékosoknak, hiszen mindeközben a Hatoslottón minden idők 3. legmagasabb főnyereményéért ikszelhetnek a szerencsevadászok.
