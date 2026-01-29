2026. január 29. csütörtök Adél
Kész őrület, mennyiért bálozik idén a fővárosi, vidéki elit: bődületes kiadás lehet egy táncos este

Pénzcentrum
2026. január 29. 16:02

A farsangi időszak évtizedeken át a bálok, a közösségi ünnepek és a téli elegancia évszaka volt Magyarországon, és bár a járvány évei megtörték a hagyományt, 2026-ban újra érezhetően éled a báli kultúra. A fővárosban és vidéken egyaránt sorra nyílnak a tánctermek, a hagyományőrző, jótékonysági és zenés-táncos estek pedig ismét megtöltik a februári hétvégéket. Összegyűjtöttük, hol, mikor és mennyiért lehet idén bálozni – a fényűző budapesti estéktől a családias vidéki farsangi bálokig.

Jól tudjuk, a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsang hagyományosan a bálok, a közösségi ünnepek és a téli mulatságok időszaka. Pár évtizeddel ezelőtt vidéken még nem telt el úgy hétvége, hogy ne rendeztek volna valahol egy jelmezes, táncos vagy nagyestélyis bált. A hazai nagyvárosokban pedig évtizedeken át külön társasági eseménynek számítottak a városi és megyebálok: volt presztízse annak, ki melyik bálon jelent meg, milyen ruhában, kivel érkezett, és melyik zenekar húzta hajnalig.

A báli hagyományok gyökerei Európa középkori és reneszánsz udvaraiba nyúlnak vissza, ahol a tél végi ünnepségek a közösségi összetartozást és a társadalmi rangot egyaránt kifejezték. A farsangi időszakhoz kötődő táncos mulatságok eredetileg a tél elűzését, a termékenység és az újjászületés ünnepét jelképezték, később pedig a nemesi és polgári társasági élet fontos színtereivé váltak. Magyarországon a 18–19. században teljesedett ki a báli kultúra: a megyebálok, városi bálok és jótékonysági estek egyszerre szolgálták a közösségi szórakozást, a társadalmi kapcsolatok ápolását és a helyi identitás megerősítését.

A Covid után a báli kultúra lassan, óvatosan épül újra. A 2026-os szezon azonban azt mutatja: a közösségi ünneplés iránti igény nem tűnt el, csak átalakult. A nagyvárosi elegancia és a vidéki közösségi bálok egyszerre térnek vissza – más léptékben, más hangulattal, de ugyanazzal a vággyal, ami mindig is a farsang lényege volt: együtt lenni, ünnepelni, táncolni.

Budapest: 2026-os bálok

Gundel Bál 2026 – „Csillagok között”

A Gundel Bál a magyar báli szezon egyik legfényűzőbb eseménye, ahol a tradíció és a modern elegancia találkozik. A „Csillagok között” tematikájú est különleges gasztronómiai élményeket, élőzenét és klasszikus báli hangulatot kínál a vendégeknek. A prémium jegyek már hetekkel a rendezvény előtt elfogytak, ami jól mutatja a bál kiemelt presztízsét.

  • Időpont: 2026. február 7.
  • Helyszín: Gundel Palota
  • Jegyárak: 49 000 – 119 900 Ft

XII. Budapesti Székely Bál

A Székely Bál a főváros egyik legnagyobb hagyományőrző társasági eseménye, amely minden évben telt házzal fut. A vendégek székely gasztronómiával, néptánccal és élő zenével ünnepelhetik a közösséget. A bál bevétele jótékonysági célokat is támogat, így a részvétel egyszerre élmény és segítségnyújtás.

  • Időpont: 2026. február 7.
  • Helyszín: Pesti Vigadó Jegyár: 2
  • 5 000 Ft / fő 

XXIX. Csángó Bál – Budapest

A Csángó Bál a moldvai és gyimesi csángó magyarok legnagyobb budapesti ünnepe, egész napos programokkal. A gyermektáncháztól a nagyszínpadi műsorig és az esti táncházig minden korosztály talál magának élményt. 2026-ban a bál Kallós Zoltán születésének 100. évfordulójára is emlékezik.

  • Időpont: 2026. február 7.
  • Helyszín: Nemzeti Táncszínház, Millenáris
  • Jegyár: 5 000 – 8 000 Ft

Bölcső Bál: jótékonysági bál a krízishelyzetben lévő édesanyákért

A Bölcső Alapítvány első nagyszabású jótékonysági bálja, amely a válsághelyzetbe került kismamákat és az örökbeadási folyamatot támogatja. A szervezet 30 éve segíti a bajba jutott édesanyákat, a bál bevétele teljes egészében erre a munkára megy. A rendezvény elegáns, mégis közösségi hangulatú estét ígér.

  • Időpont: 2026. február 14. 
  • Jegyár: 20 000 Ft / fő 

Vidéki bálok 2026

Farsangi Bál Kiskunfélegyháza (2026)

  • Időpont: 2026. február 8.
  • Helyszín: Móra Ferenc Művelődési Központ
  • Jegyár: 6 000 Ft 

A kiskunfélegyházi farsangi bál évek óta a város egyik legnépszerűbb téli közösségi eseménye. A vendégeket élőzene, tánc és hagyományos farsangi vacsora várja. A bál családias hangulatáról és jó közösségéről ismert.

Jótékonysági Farsangi Bál Győr

  • Időpont: 2026. február 15.
  • Helyszín: Győri Egyetemi Csarnok
  • Jegyár: 10 000 Ft 

A győri jótékonysági bál minden évben egy helyi civil szervezetet támogat, 2026-ban a rászoruló gyermekek javára gyűjtenek. A programban élőzene, tánc és tombola is szerepel. A rendezvény nagy tömegeket vonz, a jegyek rendszerint gyorsan elfogynak.

Farsangi Bál – Kecskemét

  • Időpont: 2026. január 31.
  • Helyszín: Hírös Agóra
  • Jegyár: 7 000 Ft 

A kecskeméti farsangi bál a város egyik legnagyobb téli társasági eseménye. A vendégeket élőzene, tánc és hagyományos farsangi fogások várják. A bál különösen népszerű a helyi családok és baráti társaságok körében.

Farsangi Bál Balatonfüred

  • Időpont: 2026. február 22.
  • Helyszín: Balaton Szabadidő és Konferencia Központ
  • Jegyár: 10 000 Ft 

A balatonfüredi farsangi bál a város kulturális életének egyik kiemelt téli eseménye. A programban élőzene, tánc és tematikus farsangi műsor szerepel. A rendezvény minden évben nagy érdeklődést vonz a környékről is.

XIII. Katolikus Bál Siófok

  • Időpont: 2026. február 8.
  • Helyszín: Kálmán Imre Kulturális Központ
  • Jegyár: 10 000 Ft / fő

A siófoki Katolikus Bál a város egyik legfontosabb közösségi és jótékonysági téli eseménye, amely minden évben nagy érdeklődést vonz. A vendégeket élőzene, tánc, vacsora és tombola várja, a bevétel pedig egyházi és közösségi célokat támogat. A rendezvény családias, mégis elegáns hangulatáról ismert, és rendszerint telt házzal fut.

Musical & Retro Farsang – Gálaműsor Veszprém

  • Időpont: 2026. február 14., 17:00
  • Helyszín: Veszprémi Petőfi Színház 
  • Jegyár: 6 900 Ft

A Musical & Retro Farsang zenés gálaestje a veszprémi farsangi szezon egyik leglátványosabb programja, ahol népszerű musicalslágerek és retro klasszikusok csendülnek fel. A műsorban a színház társulatának tagjai mellett sztárvendég is színpadra lép, így a közönség igazi ünnepi hangulatú, könnyed estére számíthat. A rendezvény minden évben gyorsan megtelik, ezért a jegyeket érdemes időben lefoglalni.

 
Címlapkép: Getty Images
Ez a növény régen nagy üzlet volt itthon: ma már alig foglalkoznak vele