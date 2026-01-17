2026. január 17. szombat Antal, Antónia
Budapest
Fiatal nő egy Lotto üzletben játszik lottószelvényt nyerni a szerencsével, ő tölti ki a szelvényt egy tollal
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 3. játékhéten

Pénzcentrum
2026. január 17. 19:19

Kihúzták az Ötöslottó 2026/3. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a héten senkinek nem volt telitalálata az ötösön, így a 4. héten 3 milliárd 778 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük az Ötöslottó sorsolását! Az Ötöslottó, Joker 3.heti nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

Ötöslottó 3. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

1; 33, 39, 52; 88.

A 3. játékhéten nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a 4. héten 3 milliárd 778 millió forintért izgulhatnak majd az ötös lottó játékosai.

További nyeremények az Ötöslottón a 3. héten:

  • 4 találat: egyenként 2 167 035 forint
  • 3 találat: egyenként 29 400 forint
  • 2 találat: egyenként 3 510 forint

Jokerszám: 709048

Ezen a játékhéten (3.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos 44 138 800 forinttal lett gazdagabb. A 4. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

Címlapkép: Getty Images
