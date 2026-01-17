Jelentős lehűlés várható a következő héten Magyarországon, ahol a hőmérséklet akár mínusz 15 Celsius-fokig is csökkenhet.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 3. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2026/3. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a héten senkinek nem volt telitalálata az ötösön, így a 4. héten 3 milliárd 778 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.
Élőben közvetítettük az Ötöslottó sorsolását! Az Ötöslottó, Joker 3.heti nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!
Ötöslottó 3. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
1; 33, 39, 52; 88.
A 3. játékhéten nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a 4. héten 3 milliárd 778 millió forintért izgulhatnak majd az ötös lottó játékosai.
További nyeremények az Ötöslottón a 3. héten:
- 4 találat: egyenként 2 167 035 forint
- 3 találat: egyenként 29 400 forint
- 2 találat: egyenként 3 510 forint
Jokerszám: 709048
Ezen a játékhéten (3.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos 44 138 800 forinttal lett gazdagabb. A 4. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
A budapesti gasztronómia egyik legprogresszívebb étterme, a Fiktív bejelentette: március 1-jén végleg bezár.
A Balaton jege látványosan erősödik, de a vízirendészet szerint még mindig csak a déli part közelében biztonságos a jégen tartózkodni.
A Normafán továbbra is remek a hó, a pályákat frissítik, a hangulat téli, mégis egyre nagyobb gondot okoz valami egészen prózai.
A döntő után vált hivatalossá, hogy a 2025-ös RTL-en futó Csillag Születik győztese Kristóf Rebeka lett, aki édesapjával együtt állt színpadra.
Két nap alatt bűncselekmények sorozatát követte el egy békési páros: autót tulajdonítottak el, fizetés nélkül tankoltak, majd kábítószer hatása alatt vezettek.
A 78 éves zenészlegenda egy kiválóan felszerelt fővárosi kórházban kapja a szükséges ellátást, zenésztársai pedig óvatos optimizmussal beszélnek felépülésének esélyeiről.
A testület kizárólag az iratok alapján határoz Portik Tamás és Gyárfás Tamás indítványairól.
76 éves korában elhunyt Orosz István színművész, a magyar szinkron egyik ikonikus alakja.
Áll a bál Puzsér Róbert új biznisze körül: súlyos vádakat kapott a kritikus, csattanós választ adott rájuk
Egy Facebook-csoportban megosztott e-mail alapján súlyos vádak érték Puzsér Róbertet.
Hihetetlen sztárgázsijairól vallott Havas Henrik: bődületes pénzeket keresett a Mokkával, Heti Hetessel
„Nálam többet becsületesen senki nem keresett a tévézésben” - mondta el egy friss interjúban Havas Henrik.
A Golden Globe 2026-os díjkiosztóján filmes kategóriákban az Egyik Csata a másik után és a Hamnet aratták a legnagyobb sikert.
Emigrációjuk hátterében egy 2021-es rendőrségi házkutatás állt.