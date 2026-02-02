Grammy 2026: itt a friss nyertesek listája, ez lett az Év albuma idén

Leleplezték a Grammy 2026-os nyerteseinek listáját a 68. Grammy-díjátadón Los Angelesben. Egy új rekordot is hozott 2026: Grammy- díj történetének legtöbbet díjazott rapperévé vált Kendrick Lamar, aki megkapta a 27. szobrot is. Az eddigi 25 díjas rekordot Jay-Z tartotta. Mutatjuk, kik szerepelnek még az idei Grammy-díjasok listáján.

Nézzük a Grammy 2026-os főbb kategória nyerteseit. Az idei Grammy-díjátadón Az év dala címet Billie Eilish nyerte el a Wildflower című számával, míg A legjobb új előadó díját Olivia Dean kapta. Az év producere Cirkut lett, Az év dalszerzőjének pedig Amy Allent választották. Az év felvétele Kendrick Lamar és SZA közös dala, a Luther lett, míg Az év albuma díjat Bad Bunny érdemelte ki a Debí Tirar Más Fotos című lemezével. A legjobb filmzenei válogatásért a Bűnösök (Sinners) címá film kapott elismerést, a legjobb vizuális médiához írt dal pedig a Huntr/x-től a Golden lett a K-pop démonvadászokból. Utóbbit Oscarra is jelölték.

Főbb kategóriák:

Az év dala: Billie Eilish – Wildflower

A legjobb új előadó: Olivia Dean

Az év producere: Cirkut

Az év dalszerzője: Amy Allen

Az év felvétele: Kendrick Lamar és SZA – Luther

Az év albuma: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (DtMF)

Pop

Legjobb pop szólóelőadás: Lola Young – Messy

Legjobb pop vokálalbum: Lady Gaga – Mayhem

Legjobb pop duó vagy csoportos előadás: Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Legjobb dance-pop felvétel: Lady Gaga – Abracadabra

Rap

Legjobb album: Kendrick Lamar – GNX

Legjobb előadás: Clipse – Chains & Whips

Legjobb dal: Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay – TV Off

Legjobb dallamos rapelőadás: Kendrick Lamar with SZA – Luther

R&B

Lejobb R&B album: Leon Thomas – Mutt

Legjobb R&B előadás: Kehlani – Folded

Legjobb tradicionális R&B előadás: Leon Thomas – Vibes Don’t Lie

Legjobb R&B dal: Kehlani – Folded

Rock & alternatív

Legjobb rockalbum: Turnstile – Never Enough

Legjobb rockelőadás: Yungblud – Changes (Live)

Legjobb rockdal: Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

Legjobb alternatív zenei album: The Cure – Songs of a Lost World

Legjobb alternatív zenei előadás: The Cure – Alone

Country

Legjobb kortárs country album: Jelly Roll – Beautifully Broken

Legjobb tradicionális country album: Zach Top – Ain’t In It for My Health

Legjobb szólóelőadás: Chris Stapleton – Bad As I Used to Be

Legjobb dal: Tyler Childers – Bitin’ List

Dance / elektronikus

Legjobb album: FKA twigs – Eusexua

Legjobb felvétel: Tame Impala – End of Summer

Latin, globális és egyéb műfajok

Legjobb Música Urbana album: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Legjobb globális zenei performansz: Bad Bunny – EoO

Legjobb afrikai zenei előadó: Tyla – PUSH 2 START

Legjobb folk album: I’m With Her – Wild and Clear and Blue

Legjobb jazzelőadás: Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)

Legjobb zenekari előadás: Andris Nelsons – Messiaen: Turangalîla-Symphonie

Legjobb comedyalbum: Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze

Filmhez és vizuális médiához kapcsolódó díjak