Grammy 2026: itt a friss nyertesek listája, ez lett az Év albuma idén
Leleplezték a Grammy 2026-os nyerteseinek listáját a 68. Grammy-díjátadón Los Angelesben. Egy új rekordot is hozott 2026: Grammy- díj történetének legtöbbet díjazott rapperévé vált Kendrick Lamar, aki megkapta a 27. szobrot is. Az eddigi 25 díjas rekordot Jay-Z tartotta. Mutatjuk, kik szerepelnek még az idei Grammy-díjasok listáján.
Nézzük a Grammy 2026-os főbb kategória nyerteseit. Az idei Grammy-díjátadón Az év dala címet Billie Eilish nyerte el a Wildflower című számával, míg A legjobb új előadó díját Olivia Dean kapta. Az év producere Cirkut lett, Az év dalszerzőjének pedig Amy Allent választották. Az év felvétele Kendrick Lamar és SZA közös dala, a Luther lett, míg Az év albuma díjat Bad Bunny érdemelte ki a Debí Tirar Más Fotos című lemezével. A legjobb filmzenei válogatásért a Bűnösök (Sinners) címá film kapott elismerést, a legjobb vizuális médiához írt dal pedig a Huntr/x-től a Golden lett a K-pop démonvadászokból. Utóbbit Oscarra is jelölték.
Főbb kategóriák:
- Az év dala: Billie Eilish – Wildflower
- A legjobb új előadó: Olivia Dean
- Az év producere: Cirkut
- Az év dalszerzője: Amy Allen
- Az év felvétele: Kendrick Lamar és SZA – Luther
- Az év albuma: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (DtMF)
Pop
- Legjobb pop szólóelőadás: Lola Young – Messy
- Legjobb pop vokálalbum: Lady Gaga – Mayhem
- Legjobb pop duó vagy csoportos előadás: Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
- Legjobb dance-pop felvétel: Lady Gaga – Abracadabra
Rap
- Legjobb album: Kendrick Lamar – GNX
- Legjobb előadás: Clipse – Chains & Whips
- Legjobb dal: Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay – TV Off
- Legjobb dallamos rapelőadás: Kendrick Lamar with SZA – Luther
R&B
- Lejobb R&B album: Leon Thomas – Mutt
- Legjobb R&B előadás: Kehlani – Folded
- Legjobb tradicionális R&B előadás: Leon Thomas – Vibes Don’t Lie
- Legjobb R&B dal: Kehlani – Folded
Rock & alternatív
- Legjobb rockalbum: Turnstile – Never Enough
- Legjobb rockelőadás: Yungblud – Changes (Live)
- Legjobb rockdal: Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
- Legjobb alternatív zenei album: The Cure – Songs of a Lost World
- Legjobb alternatív zenei előadás: The Cure – Alone
Country
- Legjobb kortárs country album: Jelly Roll – Beautifully Broken
- Legjobb tradicionális country album: Zach Top – Ain’t In It for My Health
- Legjobb szólóelőadás: Chris Stapleton – Bad As I Used to Be
- Legjobb dal: Tyler Childers – Bitin’ List
Dance / elektronikus
- Legjobb album: FKA twigs – Eusexua
- Legjobb felvétel: Tame Impala – End of Summer
Latin, globális és egyéb műfajok
- Legjobb Música Urbana album: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
- Legjobb globális zenei performansz: Bad Bunny – EoO
- Legjobb afrikai zenei előadó: Tyla – PUSH 2 START
- Legjobb folk album: I’m With Her – Wild and Clear and Blue
- Legjobb jazzelőadás: Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)
- Legjobb zenekari előadás: Andris Nelsons – Messiaen: Turangalîla-Symphonie
- Legjobb comedyalbum: Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze
Filmhez és vizuális médiához kapcsolódó díjak
- Legjobb filmzenei válogatás: Sinners
- Legjobb videoklip: Doechii – Anxiety
- Legjobb vizuális médiához írt dal: Huntr/x – Golden (K-Pop: Demon Hunters)
