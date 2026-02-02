2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
Szórakozás

Grammy 2026: itt a friss nyertesek listája, ez lett az Év albuma idén

Pénzcentrum
2026. február 2. 08:35

Leleplezték a Grammy 2026-os nyerteseinek listáját a 68. Grammy-díjátadón Los Angelesben. Egy új rekordot is hozott 2026: Grammy- díj történetének legtöbbet díjazott rapperévé vált Kendrick Lamar, aki megkapta a 27. szobrot is. Az eddigi 25 díjas rekordot Jay-Z tartotta. Mutatjuk, kik szerepelnek még az idei Grammy-díjasok listáján.

Nézzük a Grammy 2026-os főbb kategória nyerteseit. Az idei Grammy-díjátadón Az év dala címet Billie Eilish nyerte el a Wildflower című számával, míg A legjobb új előadó díját Olivia Dean kapta. Az év producere Cirkut lett, Az év dalszerzőjének pedig Amy Allent választották. Az év felvétele Kendrick Lamar és SZA közös dala, a Luther lett, míg Az év albuma díjat Bad Bunny érdemelte ki a Debí Tirar Más Fotos című lemezével. A legjobb filmzenei válogatásért a Bűnösök (Sinners) címá film kapott elismerést, a legjobb vizuális médiához írt dal pedig a Huntr/x-től a Golden lett a K-pop démonvadászokból. Utóbbit Oscarra is jelölték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Főbb kategóriák:

  • Az év dala: Billie Eilish – Wildflower
  • A legjobb új előadó: Olivia Dean
  • Az év producere: Cirkut
  • Az év dalszerzője: Amy Allen
  • Az év felvétele: Kendrick Lamar és SZA – Luther
  • Az év albuma: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (DtMF)

Pop 

  • Legjobb pop szólóelőadás: Lola Young – Messy
  • Legjobb pop vokálalbum: Lady Gaga – Mayhem
  • Legjobb pop duó vagy csoportos előadás: Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
  • Legjobb dance-pop felvétel: Lady Gaga – Abracadabra

Rap  

  • Legjobb album: Kendrick Lamar – GNX
  • Legjobb előadás: Clipse – Chains & Whips
  • Legjobb dal: Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay – TV Off
  • Legjobb dallamos rapelőadás: Kendrick Lamar with SZA – Luther

R&B 

  • Lejobb R&B album: Leon Thomas – Mutt
  • Legjobb R&B előadás: Kehlani – Folded
  • Legjobb tradicionális R&B előadás: Leon Thomas – Vibes Don’t Lie
  • Legjobb R&B dal: Kehlani – Folded
Rock & alternatív 

  • Legjobb rockalbum: Turnstile – Never Enough
  • Legjobb rockelőadás: Yungblud – Changes (Live)
  • Legjobb rockdal: Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
  • Legjobb alternatív zenei album: The Cure – Songs of a Lost World
  • Legjobb alternatív zenei előadás: The Cure – Alone

Country 

  • Legjobb kortárs country album: Jelly Roll – Beautifully Broken
  • Legjobb tradicionális country album: Zach Top – Ain’t In It for My Health
  • Legjobb szólóelőadás: Chris Stapleton – Bad As I Used to Be
  • Legjobb dal: Tyler Childers – Bitin’ List

Dance / elektronikus

  • Legjobb album: FKA twigs – Eusexua
  • Legjobb felvétel: Tame Impala – End of Summer

Latin, globális és egyéb műfajok

  • Legjobb Música Urbana album: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
  • Legjobb globális zenei performansz: Bad Bunny – EoO
  • Legjobb afrikai zenei előadó: Tyla – PUSH 2 START
  • Legjobb folk album: I’m With Her – Wild and Clear and Blue
  • Legjobb jazzelőadás: Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)
  • Legjobb zenekari előadás: Andris Nelsons – Messiaen: Turangalîla-Symphonie
  • Legjobb comedyalbum: Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze

Filmhez és vizuális médiához kapcsolódó díjak

  • Legjobb filmzenei válogatás: Sinners
  • Legjobb videoklip: Doechii – Anxiety
  • Legjobb vizuális médiához írt dal: Huntr/x – Golden (K-Pop: Demon Hunters)

 
