A Balaton jege látványosan erősödik, de a vízirendészet szerint még mindig csak a déli part közelében biztonságos a jégen tartózkodni.
Kész, vége! Bezár a legendás pesti elitétterem, az ok: vendéghiány
A budapesti gasztronómia egyik legprogresszívebb étterme, a Fiktív bejelentette: március 1-jén végleg bezár. A háromsapkás, Dining Guide-toplistás hely szerint nem a kreativitás, hanem a gazdasági körülmények kényszerítették ki a döntést.
A budapesti gasztronómiai színtér egyik legprogresszívebb szereplője, a Fiktív bejelentette: március 1-jén végleg bezárja kapuit. A hírt az étterem saját közösségi oldalán osztotta meg, ahol őszinte és érzelmes üzenetben búcsúztak vendégeiktől és támogatóiktól.
A csapat – Tatai Márton séf, Kovács Orsolya étteremvezető-sommelier és Péli Zoé fermentőr – a kezdetektől olyan helyet álmodott meg, ahol nem csupán főznek, hanem kísérleteznek, feltalálnak, és együtt élnek azzal, amit létrehoznak. A Fiktív rövid idő alatt vált a magyar gasztronómia egyik legizgalmasabb műhelyévé: a Gault&Millau három sapkával jutalmazta őket, a Dining Guide pedig a 14. legjobb étteremnek választotta.
A bejegyzés szerint azonban eljött az a pont, amikor már nem a kreativitás, hanem a körülmények diktálnak. A gazdasági helyzet, valamint a Magyarországra érkező turisták összetételének változása olyan irányba tolta a működést, amelyet ebben a formában már nem tudnak fenntarthatóan folytatni. A csapat ezért fájó szívvel, de a bezárás mellett döntött.
Két nap alatt bűncselekmények sorozatát követte el egy békési páros: autót tulajdonítottak el, fizetés nélkül tankoltak, majd kábítószer hatása alatt vezettek.
A legnagyobb spílerek továbbra is a sportfogadók, a legnagyobb nyertesek pedig a lottójátékosok és sorsjegykedvelők.
A 3. játékhéten egy szerencsés játékos megütötte a Skandináv lottó jackpotját, amely több mint 290 milliót hozott számára a konyhára. Mutajuk a nyerőszámokat és a...
A 78 éves zenészlegenda egy kiválóan felszerelt fővárosi kórházban kapja a szükséges ellátást, zenésztársai pedig óvatos optimizmussal beszélnek felépülésének esélyeiről.
A testület kizárólag az iratok alapján határoz Portik Tamás és Gyárfás Tamás indítványairól.
76 éves korában elhunyt Orosz István színművész, a magyar szinkron egyik ikonikus alakja.
Áll a bál Puzsér Róbert új biznisze körül: súlyos vádakat kapott a kritikus, csattanós választ adott rájuk
Egy Facebook-csoportban megosztott e-mail alapján súlyos vádak érték Puzsér Róbertet.
Hihetetlen sztárgázsijairól vallott Havas Henrik: bődületes pénzeket keresett a Mokkával, Heti Hetessel
„Nálam többet becsületesen senki nem keresett a tévézésben” - mondta el egy friss interjúban Havas Henrik.
A Golden Globe 2026-os díjkiosztóján filmes kategóriákban az Egyik Csata a másik után és a Hamnet aratták a legnagyobb sikert.
Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 1 milliárd 475 millió forintos főnyereményt?
Nagyon furcsa számok voltak a héten az ötöslottón: kész csoda lett volna egy telitalálat ilyen számsorral
Kihúzták tegnap az ötöslottó számait - ezúttal egy érdekes számsor volt a nyerő.
Na, vajon elvitte-e valaki a 3 milliárd 160 millió forintos főnyereményt a 2. játékhéten? Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Emigrációjuk hátterében egy 2021-es rendőrségi házkutatás állt.
Hatalmas bejelentést tett Gerendai Károly: rövidebb lesz az idei Sziget Fesztivál - ennyi napig fog tartani
A súlyosan veszteséges fesztivált átvevő Gerendai elárulta, milyen hosszú lesz a 2026-os Sziget Fesztivál.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/2. heti nyerőszámait.
A Pénzcentrum friss boldogságfelmérésének egyik legbeszédesebb kérdése arra kereste a választ, hogyan látják az emberek a hazai politikai közbeszéd alakulását az elmúlt egy évben.
Napokon belül összefüggő jég boríthatja a Balatont, miután tartósan fagypont alá esik a hőmérséklet és az öblökben már megjelent az első jéghártya.
Egyre biztosabb, hogy András yorki herceg több millió fontot kapott egy kazah oligarchától.