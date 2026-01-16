2026. január 16. péntek Gusztáv
1 °C Budapest
Stílusos éttermi bárpult lágy világítással, üvegáruval és fa székekkel, hangulatos és kifinomult étkezési légkört teremtve. A kép a vendéglátást, a finom étkezést, az éjszakai életet és a modern életstílust szimbolizálja.
Szórakozás

Kész, vége! Bezár a legendás pesti elitétterem, az ok: vendéghiány

Pénzcentrum
2026. január 16. 13:55

A budapesti gasztronómia egyik legprogresszívebb étterme, a Fiktív bejelentette: március 1-jén végleg bezár. A háromsap­kás, Dining Guide-toplistás hely szerint nem a kreativitás, hanem a gazdasági körülmények kényszerítették ki a döntést.

A budapesti gasztronómiai színtér egyik legprogresszívebb szereplője, a Fiktív bejelentette: március 1-jén végleg bezárja kapuit. A hírt az étterem saját közösségi oldalán osztotta meg, ahol őszinte és érzelmes üzenetben búcsúztak vendégeiktől és támogatóiktól.

A csapat – Tatai Márton séf, Kovács Orsolya étteremvezető-sommelier és Péli Zoé fermentőr – a kezdetektől olyan helyet álmodott meg, ahol nem csupán főznek, hanem kísérleteznek, feltalálnak, és együtt élnek azzal, amit létrehoznak. A Fiktív rövid idő alatt vált a magyar gasztronómia egyik legizgalmasabb műhelyévé: a Gault&Millau három sapkával jutalmazta őket, a Dining Guide pedig a 14. legjobb étteremnek választotta.

A bejegyzés szerint azonban eljött az a pont, amikor már nem a kreativitás, hanem a körülmények diktálnak. A gazdasági helyzet, valamint a Magyarországra érkező turisták összetételének változása olyan irányba tolta a működést, amelyet ebben a formában már nem tudnak fenntarthatóan folytatni. A csapat ezért fájó szívvel, de a bezárás mellett döntött.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
