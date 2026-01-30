Meglepő vallomás: ennyit keresne most eredeti szakmájában Kiara Lord

A Nagy Ő jelenlegi szereplője, Kiara Lord korábban felnőttfilmes színésznőként dolgozott, ám kevesen tudják róla, hogy egyetemi tanulmányokat folytatott, és ápolói szakképesítést is szerzett. Az egykori pornószínésznő kiterjedt kórházi gyakorlattal rendelkezik, szinte minden budapesti egészségügyi intézményben megfordult.

Kiara Lord pályafutása során többször is irányt váltott. Kezdetben szülésznőnek tanult az egyetemen, ám amikor beindult felnőttfilmes karrierje, félbeszakította az iskolát. Később, amikor egy párkapcsolat miatt szünetet tartott a filmezésben, visszaült az iskolapadba, és egy kétéves felnőttképzési programban ápolói szakképesítést szerzett.

Az egészségügyben szerzett tapasztalatai rendkívül szerteágazóak. Egy interjúban így fogalmazott a Ripostnak: "Ezer órányi kórházi gyakorlaton voltam túl, Budapest szinte összes kórházában megfordultam, minden osztályon."

Ezáltal nem meglepő, hogy az ápolói munka mindennapi valóságával is szembesült: "Rengeteget ágytálaztam, pelenkáztam, etettem, ágyaztam. Ez elképesztően nehéz munka. Le a kalappal azok előtt, akik ezt hivatásként csinálják." Saját elmondása szerint azonban Lord sokkal inkább a szexre született, hiszen nincs meg benne az alázat, ami hosszú távon az ápolói szakmához kellene.

Mennyit keresne most Kiara Lord az eredeti munkájával?

A munkát illető vallomás után kíváncsiak lettünk arra, vajon manapság mennyi pénz ütné a markát Lordnak, hogyha maradt volna "eredeti" szakmájában, és ma is ápoló lenne. A legfrissebb, 2024-es adatok szerint a felsőfokú végzettségű ápolók átlagos bruttó havi bére 959 440 forint volt. Kiara Lord azonban nem ezen a képzettségi szinten dolgozott: egy kétéves, felnőttképzéses végzettséggel rendelkező ápolói/szakápolói képesítése volt, ennél a munkakörnél az átlagos bruttó bér 746 284 forint volt havonta.

Persze az összehasonlításkor az életkor is számít. Mivel Kiara Lord jelenleg 32 éves, érdemes a 30-39 éves korosztály adatait nézni, ahol a nem egyetemi végzettséggel rendelkező ápolók átlagos bruttó keresete már csak 718 812 forint volt 2024-ben. Igaz, 2026 elejére ezek a bérek valamelyest emelkedhettek, a nagyságrend azonban jól mutatja, milyen anyagi realitásokkal szembesül az, aki ebben a szakmában marad hosszabb távon.

Valószínűleg nem állunk messze a valóságtól, ha úgy gondolkodunk, mind a felnőttfilmes világ, mind a celeblét ennél több pénzt hoz a konyhára Lordnak.