2026. január 31. szombat Marcella
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy narancssárga gyertya ég egy fekete háttéren, egy tükörkép másolat térrel,
Szórakozás

Meghalt Fenyő Miklós

Pénzcentrum
2026. január 31. 08:36

78 éves korában meghalt Fenyő Miklós.

A hírt a zenész Facebook-oldalán közölték szombat reggel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!" - írták.
Címlapkép: Getty Images
#gyász #zene #szórakozás #zenész #híresség #halálhír #gyászhír

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:02
08:36
08:33
08:06
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 31.
Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?
2026. január 30.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: A vendéglátás régi működési modellje fenntarthatatlanná vált
2026. január 30.
Komoly krízissel néz farkasszemet milliónyi magyar: 2026-ban minden haramdik család érintett
2026. január 30.
Ezek a legjobb nyaralóhelyek Magyarországon 2026-ban: top útikalauz, nemcsak stopposoknak
2026. január 30.
Ki építhet és ki költözhet? Behúzták a féket az önkormányzatok a Balatonnál
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 31. szombat
Marcella
5. hét
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 1. héten
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten
3
7 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
4
2 hete
Kész, vége! Bezár a legendás pesti elitétterem, az ok: vendéghiány
5
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 3. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális visszafizetés
az az összeg, amelyet hitelkártya esetében az elszámolási időszak végén fizetnünk kell ahhoz, hogy többi tartozásunkat tovább vihessük és kártyánkat, valamint hitelkeretünket továbbra is használhassuk

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 31. 09:02
Elvitték az európai szuperlottó gigantikus főnyereményét: ezek voltak a vagyont érő számok
Pénzcentrum  |  2026. január 31. 07:27
Újabb határt lépett át Magyarország: eljárás indult ellenünk - ennek csúnya vége is lehet
Agrárszektor  |  2026. január 31. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.01.31. szombat