A magyar borpiac kettészakadt, a középkategória gyakorlatilag eltűnt, a termelők pedig egyszerre küzdenek a diszkontok árnyomásával és a zsugorodó hazai fogyasztással.
Meghalt Fenyő Miklós
78 éves korában meghalt Fenyő Miklós.
A hírt a zenész Facebook-oldalán közölték szombat reggel.
"A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!" - írták.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/5. heti nyerőszámait.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/5. heti nyerőszámait.
A Fővárosi Közgyűlés döntött az újlipótvárosi bulihajók kikötési engedélyeinek visszavonásáról.
A fővárosban és vidéken egyaránt sorra nyílnak a tánctermek, a hagyományőrző, jótékonysági és zenés-táncos estek pedig ismét megtöltik a februári hétvégéket.
Kemény áremelést jelentett be az itthon is népszerű streaming-óriás: rengeteg magyar előfizető nyúlhat a zsebébe
A változtatást azzal indokolták, hogy így tudják továbbra is biztosítani "a legjobb megtekintési és vásárlói élményt".
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/5. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Gyanúsítottként hallgatták ki Majkát ittas vezetés miatt, vezetői engedélyét a hatóságok ideiglenesen bevonták.
Az író 2019-ben jelentette meg önéletrajzi regényét, a Magyar Copperfieldet, amely gyermekkorát dolgozza fel.
A 89 éves egykori televíziós riporter szerint a reflektorfény soha nem vonzotta, anyagi gondja nincs, szabadidejét könyvekkel, rejtvényekkel és színházzal tölti.
Harmincéves fennállását ünnepli a Bölcső Alapítvány, amely ebből az alkalomból megrendezi első nagyszabású jótékonysági eseményét.
Hosszú betegség után, 81 éves korában elhunyt Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznő, a József Attila Színház örökös tagja.
Az orosz gyökerű Dodo Pizza nemzetközi pizzérialánc mesterfranchise-megállapodás keretében lép be a magyar piacra.
Újfajta csalás terjed a nemrég elhunyt Tarr Béla nevével: nehogy bedőlj, ordas nagy lehúzás az egész
A csalók aztán felhívták telefonon is, magyar számról, és azt állították, hogy „brókerként” segítenek a befektetés kezelésében.
Bár a friss intézkedések javíthatnak a likviditási helyzeten, a vendéglátás problémái ennél jóval mélyebbek.
A befagyott tó villámgyorsan országos attrakcióvá vált, a partokon pedig nyári hétvégéket idéző tömeg jelent meg.
Riasztó számok: rengeteg helyen adtak ki piát kiskorúaknak, ezért is vagyunk az alkoholizmus mintaországa?
Az alkoholtartalmú italokkal történő kiszolgálás tilalmának megsértése miatt 362 millió forint bírság kiszabására került sor.
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 4. heti sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 3 milliárd 778 millió forintos főnyereményt az ötös lottón?.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.