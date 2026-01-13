Vége egy korszaknak, szükség van még ilyen üzletekre? 50 éves üzlet zárhat be Miskolc főutcáján

Fordulóponthoz érkezett Miskolc belvárosának egyik legismertebb üzlete: eladóvá vált a Városház téren működő Papirusz papír-írószer bolt bérleti joga. A több mint öt évtizede működő üzlet – amelyet sokan Papírmadárként ismernek – egyelőre zavartalanul nyitva tart, ám a tulajdonos nyugdíjba vonulása miatt kérdésessé vált, hogyan folytatódik a története.



Papirusz, Papírmadár, városház téri papírbolt – ki így, ki úgy nevezi, de Miskolcon aligha van olyan, aki ne tért volna be legalább egyszer az üzletbe. A bolt több mint ötven éve működik a belváros szívében, közvetlenül a villamosmegálló mellett, frekventált helyen. A jelenlegi tulajdonos több mint húsz éve vette át az üzletet, amely azóta is változatlan helyszínen szolgálja ki a vásárlókat - írta a Boon.hu.

„Elteltek az évek, nyugdíjba készülök, ezért adnám át az üzletet, ami a szívem csücske” – mondta a boon.hu-nak a tulajdonos. Hangsúlyozta: nem bezárásról van szó, hanem átadásról.

A Városház téri üzlethelyiség több szempontból is kedvező: utcafronti elhelyezkedés, két bejárat, udvari parkolási lehetőség, azonnal birtokba vehető állapot. A tulajdonos szerint az üzlet akár a teljes árukészlettel együtt is átadható, így egy új üzemeltető akár megszakítás nélkül folytathatná a működést.

Jelenleg a bolt zavartalanul üzemel, az iskolaszerektől a papírárun át a különféle irodai eszközökig széles kínálattal várja a vásárlókat.

Van-e még jövője egy hagyományos papírboltnak?

Az elmúlt években jelentősen átalakultak a vásárlási szokások. A hipermarketek és webáruházak térnyerése miatt egyre kevesebben keresik fel a kifejezetten szaküzleteket. A tulajdonos szerint azonban továbbra is létezik egy stabil vásárlói kör, amely a személyes tanácsadás miatt választja a Városház téri papírboltot.

A Papirusz egyik különlegessége, hogy tanszercsomagokat állítanak össze a szülők számára, segítve őket eligazodni az iskolai listák útvesztőjében. A boltban nemcsak eladják a termékeket, hanem tanácsot is adnak: mire van valóban szükség, mit érdemes elhagyni, és hol nem célszerű a legolcsóbb megoldást választani.