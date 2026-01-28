2026. január 29. csütörtök Adél
3 °C Budapest
Kép a Lottozo logójával ellátott tábláról a pécsi helyi irodán. A Lottozo Magyarország állami tulajdonú nemzeti lottótársasága.
Szórakozás

A Skandináv lottó nyerőszámai a 5. héten 2026-ban

Pénzcentrum
2026. január 28. 21:25

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/5. heti nyerőszámait 2026. január 28-én este. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény nem született, így a következő héten 212 millió forint lesz a tét.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai az 5. héten:

16, 21, 22, 24, 26, 31, 33.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai az 5. héten:

2, 3, 5, 19, 26, 27, 28.

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, a 2026. 6. játékhéten 212 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.

7 találatos szelvény (2 sorsolás óta) nem volt.

Nyeremények a Skandináv lottón az 5. héten:

  • 6 találat: egyenként 449 745 forint
  • 5 találat: egyenként 8 910 forint
  • 4 találat: egyenként 2 825 forint
Címlapkép: Getty Images
