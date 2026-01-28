A fővárosban és vidéken egyaránt sorra nyílnak a tánctermek, a hagyományőrző, jótékonysági és zenés-táncos estek pedig ismét megtöltik a februári hétvégéket.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 5. héten 2026-ban
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/5. heti nyerőszámait 2026. január 28-én este. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény nem született, így a következő héten 212 millió forint lesz a tét.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.
Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai az 5. héten:
16, 21, 22, 24, 26, 31, 33.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai az 5. héten:
2, 3, 5, 19, 26, 27, 28.
Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, a 2026. 6. játékhéten 212 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.
7 találatos szelvény (2 sorsolás óta) nem volt.
Nyeremények a Skandináv lottón az 5. héten:
- 6 találat: egyenként 449 745 forint
- 5 találat: egyenként 8 910 forint
- 4 találat: egyenként 2 825 forint
