Jósolt Phil, a világ leghíresebb mormotája: eddig marad még velünk a kőkemény tél + videó

Az idei állati időjárás-előrejelzések nem hoztak egyértelmű verdiktet: a világ leghíresebb mormotája, Punxsutawney Phil még hat hét telet jósolt (szegényt ki is fütyülte a népes közönség), míg Magyarországon a gyertyaszentelőn előbújó medvék inkább a tavasz közeledtét jelezték. Hogy végül kinek lesz igaza, arra - az időjárás szeszélyességéhez híven - csak a következő hetek adhatnak választ.

A tél még további hat hétig velünk marad - jósolta meg hétfőn Punxsutawney Phil, a világ leghíresebb mormotája .

A pennsylvaniai Punxsutawneyben, a Gobbler’s Knob nevű hagyományos rendezvényen az állat meglátta az árnyékát. Előrejelzését a közönség fújolással fogadta. A News Nation megjegyzi, hogy a városban a mormoták 1887 óta jósolják meg az időjárást, de előrejelzéseik mindössze körülbelül 39%-a bizonyul pontosnak.

A Mormotanap (Groundhog Day) az Egyesült Államokban és Kanadában minden évben február 2-án tartott népi hagyomány, amely az időjárás alakulását próbálja megjósolni. A hiedelem szerint ha a mormota ezen a napon meglátja az árnyékát, vagyis napos az idő, akkor megijed és visszabújik az üregébe, ami még hat hét télre utal. Ha viszont borús az idő, és nem lát árnyékot, az a tavasz korai érkezését jelzi. A szokás európai gyökerekkel rendelkezik, és a német bevándorlók hozták magukkal Észak-Amerikába a 18-19. században.

Punxsutawney Phil a hagyomány legismertebb szereplője, aki mára kulturális ikonná vált. A pennsylvaniai Punxsutawney városában élő mormotát minden évben ünnepélyes keretek között mutatják be a nyilvánosságnak, több ezer néző és számos televíziós stáb jelenlétében. A szervezők szerint Phil nem egy átlagos mormota: a legenda úgy tartja, hogy ugyanaz a Phil jósol 1887 óta, a titkos "mormotaelixírnek" köszönhetően ugyanis halhatatlan, ami természetesen inkább a hagyomány része, mint valóság. A mormotanapot világszerte ismertté tette az 1993-as "Idétlen időkig" című film is, amelyben Bill Murray főszereplésével a nap újra és újra megismétlődik.

Jósoltak a medvék: hát kinek van igaza, gyerekek?!

Magyarországon is elkészült az "állati időjárás-előrejelzés" Gyertyaszentelő napján, amely a hazai néphagyomány szerint szintén a tél további alakulásáról árulkodik. A hiedelem szerint február 2-án a medvék viselkedéséből - különösen abból, hogy kibújnak-e a barlangból, látják-e az árnyékukat - lehet következtetni arra, mennyi ideig marad még a hideg, hasonlóan az észak-amerikai mormotanap szokásához.

Idén a szegedi vadasparkban Mici és Ursula, a két barnamedve próbálta meg előrejelzni, meddig tart még a tél. A hóval borított kifutóban mindketten előjöttek, megkóstolták a havat, majd elfogyasztották a gondozók által kirakott gyümölcsös csemegéket, árnyékukat azonban nem láthatták.Ez arra utal, hogy a tél már nem tart sokáig. Szóval a véleményük szöges ellentétben áll Punxsutawney Phil jóslatával - lássuuk meg, kinek lesz igaza!

A meteorológiai előrejelzések részben alátámasztják a hazai jóslatot: a következő napokban enyhülés várható, akár 10 Celsius-fok fölé emelkedő nappali hőmérséklettel. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ez még nem jelenti a tél végét, februárban továbbra is számítani lehet hidegebb időszakokra.