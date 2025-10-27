A Juve másfél hónapja egyetlen meccset sem nyert, a bajnokságban viszont sorozatban kettőt is elbuktak - nem maradhatott Igor Tudor.
Újabb gyomros a hazai fesztiválpiacnak: egy több évtizedes rendezvény jövője is bizonytalanná vált
A több mint három évtizedes múltra visszatekintő Rockmaraton is nehéz helyzetbe került: a szervezők közölték, nem biztos, hogy jövőre megrendezik a fesztivált. A közlemény szerint a magyar zenei piac válsága és a költségek növekedése a rendezvény létét is veszélyezteti.
A dunaújvárosi Rockmaraton fesztivál közösségi oldalán jelentette be, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet és a zenei piac bizonytalansága miatt kérdésessé vált a 2025-ös rendezvény megtartása.
A poszt a Sziget lehetséges megszűnésére is utal, és azt írja: „Magyarországon számos fesztivál szűnt meg vagy szünetelteti működését, ami a piac bizonytalanságát jelzi. Különösen aggasztó, amikor arról lehet olvasni, hogy Magyarország és Európa egyik legnagyobb fesztiválja sem biztos, hogy 2026-ban megvalósul.”
A Rockmaraton több mint 30 éves múltra tekint vissza, és mindig is önállóan, saját kockázatvállalással működött. A szervezők szerint főként a jegybevételre és a vendéglátásra támaszkodtak, jelentősebb szponzorok és támogatások nélkül. Az elmúlt évek költségnövekedése azonban komoly terhet rótt a fesztiválra.
„Nem lehet a vendégekre terhelni az emelkedést, és mi sem tudjuk lekövetni a kigazdálkodást” – fogalmaztak a közleményben, hozzátéve: „Fontos számunkra, hogy a rendezvény hiteles és felelős módon működjön a fellépők, szolgáltatók és a közönség felé egyaránt.”
A szervezők célja, hogy a Rockmaraton hosszú távon fennmaradjon, ezért most a folytatás feltételeinek újratervezésén dolgoznak. A közönséget türelemre kérik, és ígérik: amint lesz döntés a jövőről, arról azonnal tájékoztatni fogják a rajongókat.
Mint azt korábban már megírtuk, Karácsony Gergely számolt be arról, a Sziget anyacége a fesztivál és a főváros területfoglalási szerződésének felmondását kérte, és maga a Sziget Zrt. is közölte, hogy kétséges a jövő évi rendezvény. Ezután nem sokkal Gerendai Károly alapító is megszólalt, elmondta, hogy befektetőtársakat keres a rendezvény megmentése érdekében.
A múlt héten írtuk meg, hogy második próbálkozásra sem sikerült többséget szerezni a főváros Tulajdonosi Bizottságában a javaslatnak, amely a Sziget Zrt.-vel kötött korábbi területhasználati megállapodás megszüntetését célozta.
A fesztivált alapító üzletember a FestPro IoF2025 Kft.-vel készül átvállalni a Sziget irányítását – de a főváros döntésére vár.
Ezen áll vagy bukik a Sziget megmentése: “A világ 5. legnagyobb fesztiválját nem szabad veszni hagyni!”
Csökkenő látogatottság, új generációs igények, digitális életmód, egészségtudatos trendek: a fesztiválpiac már nem ugyanaz, mint tíz éve.
