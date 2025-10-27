Újabb gyomros a hazai fesztiválpiacnak: egy több évtizedes rendezvény jövője is bizonytalanná vált

A több mint három évtizedes múltra visszatekintő Rockmaraton is nehéz helyzetbe került: a szervezők közölték, nem biztos, hogy jövőre megrendezik a fesztivált. A közlemény szerint a magyar zenei piac válsága és a költségek növekedése a rendezvény létét is veszélyezteti.

A dunaújvárosi Rockmaraton fesztivál közösségi oldalán jelentette be, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet és a zenei piac bizonytalansága miatt kérdésessé vált a 2025-ös rendezvény megtartása.

A poszt a Sziget lehetséges megszűnésére is utal, és azt írja: „Magyarországon számos fesztivál szűnt meg vagy szünetelteti működését, ami a piac bizonytalanságát jelzi. Különösen aggasztó, amikor arról lehet olvasni, hogy Magyarország és Európa egyik legnagyobb fesztiválja sem biztos, hogy 2026-ban megvalósul.”

A Rockmaraton több mint 30 éves múltra tekint vissza, és mindig is önállóan, saját kockázatvállalással működött. A szervezők szerint főként a jegybevételre és a vendéglátásra támaszkodtak, jelentősebb szponzorok és támogatások nélkül. Az elmúlt évek költségnövekedése azonban komoly terhet rótt a fesztiválra.

„Nem lehet a vendégekre terhelni az emelkedést, és mi sem tudjuk lekövetni a kigazdálkodást” – fogalmaztak a közleményben, hozzátéve: „Fontos számunkra, hogy a rendezvény hiteles és felelős módon működjön a fellépők, szolgáltatók és a közönség felé egyaránt.”

A szervezők célja, hogy a Rockmaraton hosszú távon fennmaradjon, ezért most a folytatás feltételeinek újratervezésén dolgoznak. A közönséget türelemre kérik, és ígérik: amint lesz döntés a jövőről, arról azonnal tájékoztatni fogják a rajongókat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mint azt korábban már megírtuk, Karácsony Gergely számolt be arról, a Sziget anyacége a fesztivál és a főváros területfoglalási szerződésének felmondását kérte, és maga a Sziget Zrt. is közölte, hogy kétséges a jövő évi rendezvény. Ezután nem sokkal Gerendai Károly alapító is megszólalt, elmondta, hogy befektetőtársakat keres a rendezvény megmentése érdekében.

A múlt héten írtuk meg, hogy második próbálkozásra sem sikerült többséget szerezni a főváros Tulajdonosi Bizottságában a javaslatnak, amely a Sziget Zrt.-vel kötött korábbi területhasználati megállapodás megszüntetését célozta.