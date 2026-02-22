2026. február 22. vasárnap Gerzson
Légi felvétel az Epstein-birtokról, amely a karibi Little St. James-szigeten, az Amerikai Virgin-szigeteken található. A háttérben St. John szigete látható.
Sport

Még egy sportvezetőt elért az Epstein-botrány: milliárdos klubtulaj is beszélhetett az elítélt ragadozóval

Pénzcentrum
2026. február 22. 12:31

Korábban nem ismert e-mailek tanúsítják, hogy a Baltimore Orioles baseballcsapat tulajdonosa, David Rubenstein 2012-ben találkozott Jeffrey Epsteinnel. Az eset négy évvel azután történt, hogy a szexuális bűnözőt elítélték kiskorú prostitúcióra való felbujtásért - jelentette a Front Office Sports.

A milliárdos befektető és az azóta elhunyt szexuális ragadozó kapcsolatára az amerikai igazságügyi minisztérium által a múlt hónapban nyilvánosságra hozott Epstein-aktákból derült fény. A több millió dokumentumot tartalmazó iratanyag szerint a felek legalább egyszer személyesen is találkoztak, és egy további alkalmat is terveztek. Rubenstein szóvivője szerint a megbeszélés mindössze húsz percig tartott a Carlyle Group irodájában. A téma jótékonysági kezdeményezések támogatása volt, ám ezekből végül nem valósult meg semmi.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az e-mailek tanúsága szerint az ismeretséget Boris Nikolić közvetítette. A férfi Bill Gates egykori tudományos tanácsadója volt, és Epstein legközelebbi kapcsolatai közé tartozott. Nikolić egy 2012 nyarán küldött üzenetben mutatta be egymásnak Rubensteint és Epsteint. A Wall Street Journalnak a közelmúltban nyilatkozva Nikolić elmondta: mélyen megbánja, hogy kapcsolatba került az elítélttel.

Nagyon mélyre hatolnak a sportban az Epstein-akták: volt Ferrari-vezér, milliárdos tulajdonosok is a listán
EZ IS ÉRDEKELHET
Nagyon mélyre hatolnak a sportban az Epstein-akták: volt Ferrari-vezér, milliárdos tulajdonosok is a listán
A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint több sportvezető is fenntartotta kapcsolatát az amerikai pénzemberrel annak elítélése után.

A találkozóra 2012 novemberében került sor. Ezt követően Epstein rendszeresen kereste Rubensteint: többek között felajánlotta, hogy összehozza őt Ehud Barak volt izraeli miniszterelnökkel, később pedig Rubenstein vetette fel egy közös vacsora lehetőségét. A szóvivő közlése szerint a Barakkal tervezett találkozó végül nem jött létre.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy Epstein és Nikolić már 2011-ben beszéltek Rubensteinről. Egy különösen kényes részlet szerint 2012 júliusában egy "Sarah K" nevű személy egy fürdőruhás nőről készült fotót küldött Epsteinnek. Ő továbbította azt Nikolićnak azzal a megjegyzéssel: "David Rubensteinnek." Nikolić válasza mindössze ennyi volt: "Köszönöm! BOMBA."

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Rubenstein szóvivője közölte, hogy az üzletember ezt az e-mailt soha nem látta és nem is kapta meg. "Sarah K" személyazonossága nem egyértelmű, de Epstein környezetében egy Sarah Kellen nevű nő játszott kulcsszerepet. Kellent azzal vádolták, hogy segített Epsteinnek és Ghislaine Maxwellnek a nők és lányok szexuális kizsákmányolásában.

Rubenstein a Carlyle Group magántőke-befektetési társaság társalapítójaként tett szert milliárdos vagyonra. A Baltimore Orioles baseballcsapatot 2024-ben vásárolta meg, az üzlet 1,7 milliárd dollárra értékelte a klubot.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #milliárdos #sport #bűncselekmény #szexuális zaklatás #usa #milliárdosok #befektető #sportgazdaság #baseball #jeffrey epstein

