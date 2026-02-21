Vége lehet az eddig ismert kisföldalattinak? Óriási átalakítás jön Budapest legrégebbi metróvonalán

Hamarosan megkezdődik a kisföldalatti (M1-es metró) felújításának és meghosszabbításának tervezése. A projekt célja a vonal elvezetése Rákosrendező vasútállomásig, valamint az elöregedett járműpark és az infrastruktúra halaszthatatlan korszerűsítése - írja az Infostart.

A Fővárosi Önkormányzat stratégiai tervei között kiemelt helyen szerepel a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciója. Az illetékes szakbizottság ülésén elhangzottak szerint a beavatkozás nem tűr halasztást, mivel a járműpark átlagéletkora már meghaladta az ötven évet. Az infrastruktúrán legutóbb harminc éve végeztek felújítást, akkor is csupán részleges jelleggel. A mostani tervek ezért átfogó, a pályára, a járműtelepre és a szerelvényekre is kiterjedő modernizációt irányoznak elő.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) egy realista fejlesztési koncepcióban gondolkodik, amelynek központi eleme a vonal meghosszabbítása Rákosrendező vasútállomásig. A tervek szerint a Hungária körútnál közvetlen átszállási kapcsolat jönne létre az 1-es villamossal. A projekt részeként megvalósulna a teljes vonal akadálymentesítése, a biztosítóberendezések és a vonatbefolyásoló rendszerek cseréje, valamint a Mexikói úti járműtelep elengedhetetlen fejlesztése is. A beruházás a felszíni környezet rendezését is magában foglalja, különös tekintettel a Mexikói út térségére.

A tervezési folyamat ütemezése szerint 2026 februárjában indulhat az előzetes piaci konzultáció, áprilisban pedig döntés születhet a feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról. A tervek elkészítésére vonatkozó szerződés aláírására várhatóan a közbeszerzést követő év tavaszán kerülhet sor.

A projekt finanszírozása egyelőre nyitott kérdés. Mivel a fedezet jelenleg nem áll rendelkezésre, a közbeszerzést feltételes módon írják ki. A BKK uniós forrásokból fedezné a költségeket; a támogatási kérelmet már két éve benyújtották, de döntés még nem született. Ugyanakkor a kormány és a főváros közötti korábbi megállapodás értelmében a meglévő szakasz felújításának és a Rákosrendezőig történő hosszabbításnak a finanszírozása az állam feladata lenne.