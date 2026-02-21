Nyugat felől újra beborul az ég, miközben több térségben eső, havas eső, sőt helyenként havazás és ónos eső is nehezítheti a közlekedést.
Vége lehet az eddig ismert kisföldalattinak? Óriási átalakítás jön Budapest legrégebbi metróvonalán
Hamarosan megkezdődik a kisföldalatti (M1-es metró) felújításának és meghosszabbításának tervezése. A projekt célja a vonal elvezetése Rákosrendező vasútállomásig, valamint az elöregedett járműpark és az infrastruktúra halaszthatatlan korszerűsítése - írja az Infostart.
A Fővárosi Önkormányzat stratégiai tervei között kiemelt helyen szerepel a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciója. Az illetékes szakbizottság ülésén elhangzottak szerint a beavatkozás nem tűr halasztást, mivel a járműpark átlagéletkora már meghaladta az ötven évet. Az infrastruktúrán legutóbb harminc éve végeztek felújítást, akkor is csupán részleges jelleggel. A mostani tervek ezért átfogó, a pályára, a járműtelepre és a szerelvényekre is kiterjedő modernizációt irányoznak elő.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) egy realista fejlesztési koncepcióban gondolkodik, amelynek központi eleme a vonal meghosszabbítása Rákosrendező vasútállomásig. A tervek szerint a Hungária körútnál közvetlen átszállási kapcsolat jönne létre az 1-es villamossal. A projekt részeként megvalósulna a teljes vonal akadálymentesítése, a biztosítóberendezések és a vonatbefolyásoló rendszerek cseréje, valamint a Mexikói úti járműtelep elengedhetetlen fejlesztése is. A beruházás a felszíni környezet rendezését is magában foglalja, különös tekintettel a Mexikói út térségére.
A tervezési folyamat ütemezése szerint 2026 februárjában indulhat az előzetes piaci konzultáció, áprilisban pedig döntés születhet a feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról. A tervek elkészítésére vonatkozó szerződés aláírására várhatóan a közbeszerzést követő év tavaszán kerülhet sor.
A projekt finanszírozása egyelőre nyitott kérdés. Mivel a fedezet jelenleg nem áll rendelkezésre, a közbeszerzést feltételes módon írják ki. A BKK uniós forrásokból fedezné a költségeket; a támogatási kérelmet már két éve benyújtották, de döntés még nem született. Ugyanakkor a kormány és a főváros közötti korábbi megállapodás értelmében a meglévő szakasz felújításának és a Rákosrendezőig történő hosszabbításnak a finanszírozása az állam feladata lenne.
A hideg komoly kockázatot is jelenthet. De vajon milyen hőmérsékleti rekordok dőltek meg hazánkban? És meddig marad itt a tél? Mutatjuk!
Február 20-án Orbán Viktor miniszterelnök és Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója közösen tették le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik termináljának alapkövét.
A Danish Air Transport megkezdte a jegyértékesítés utolsó technikai fázisát, így napokon belül elindulhat a foglalás a 2026-os nyári menetrendre.
A túlturizmus kezelésére a hatóságok egyre drasztikusabb és sokszor vitatott eszközökhöz nyúlnak.
Egy mediterrán ciklon hatására országszerte viharos szélre és vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani.
A Magyar Közút 80 mérnökségén 2300 fő munkavállaló látja el a feladatokat 12 órás váltott műszakban.
Példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
A GYSEV tájékoztatása szerint a vasúti közlekedés is megnehezült: a vonatok jelentős késésekkel közlekednek, eljutásukat behavazott váltók, a sínpályára dőlt fák akadályozhatják.
A 267 kilométeres partvonalat hőkamerák, drónok és éjjellátók segítségével figyelik a halőrök.
A zord téli időjárás péntek reggel megbénította a közlekedést Ausztriában: ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér forgalma, és lezárták a főváros környéki A21-es autópályat is.
Brutális hóvihar tarol ebben az országrészben: 30 centi hó és 75 kilométeres szél sem kizárt + Videó
Megjött a beígért mediterrán ciklon, február 20-ra az ország egy részét már vastag hótakaró borítja. Brutálisak utakat, közlekedési káoszt hozott az éjszakai havazás Vas megyében...
Pénteken egy mediterrán ciklon határozza meg hazánk időjárását, amely országszerte kedvezőtlen körülményeket teremt.
Európában ma már nemcsak a repülőjegy vagy a szállás ára határozza meg, milyen mélyen kell a pénztárcába nyúlni egy utazáson, hanem az is, mennyibe kerül...
A 12-es villamos nem jár, a 14-es pedig rövidített útvonalon közlekedik majd vasárnap 7 és 11 óra között.
A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban az idei téli szezon legintenzívebb havazása várható a Mátrában.
A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső, ónos eső is előfordulhat.
