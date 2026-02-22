Jelentős, nyolcvan százalékos növekedést értek el a kínai autógyártók Európában az idei év első hónapjában, annak ellenére, hogy a teljes piac eközben zsugorodott.
Elképesztő visszaesés az autópiacon: szenvednek a nagy európai gyártók, ebből nem lesz repülőrajt
Jelentős visszaeséssel indult az év az európai autópiacon, a gyártók többsége gyengébb eredményeket produkált az előző év azonos időszakához képest. Míg a legnagyobb csökkenést a Dacia szenvedte el, a Tesla és a Volkswagen sem remekelt. Ezzel szemben a Škoda, a Fiat és a kínai márkák növelni tudták piaci részesedésüket, a hajtásláncok versenyében pedig a hibridek törnek előre - írta a Telex.
Az Automotive News Europe előzetes adatai alapján a kontinens autópiaca összességében 3,6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi teljesítménytől. A leglátványosabb csökkenést a Dacia könyvelhette el, eladásaik mintegy harmadával, 35 százalékkal estek vissza. A márka vezetése a gyenge kezdést logisztikai és gyártási nehézségekkel, valamint a modellkínálat átalakulásával indokolta. Több népszerű típus, így a korábbi listavezető Sandero is új, drágább hibrid hajtásláncot kapott, ami az értékesítési számokon is meglátszik: ebből a modellből kilencezerrel kevesebb talált gazdára.
Nemcsak a román márka küszködött januárban. A Tesla a modellfrissítések ellenére 17 százalékos csökkenést könyvelt el, a Model 3 és Model Y típusokból mindössze 7800 példányt értékesítettek. Hasonlóan gyengén teljesítettek a dél-koreai gyártók is: a Hyundai 20, a Kia pedig 19 százalékos visszaeséssel zárt, együttesen nyolcezerrel kevesebb autót adtak el. A Volkswagen eladásai 11 százalékkal csökkentek, ami darabszámban kifejezve több mint 12 ezres elmaradást jelent.
A borús piaci hangulat ellenére akadnak nyertesek is. A kínai gyártók – köztük az MG, a Geely márkái és a BYD – sorra döntik meg saját rekordjaikat. Európai fronton a Škoda remekelt, a cseh márka modelljeiből közel tizedével több, 64 ezer példány fogyott. Éledezik a Stellantis is: a Fiat a Grande Panda sikerének köszönhetően 24 százalékos növekedéssel 30 ezer fölé tornázta eladásait. Szintén sikeresnek bizonyult a konszernhez tartozó, részben kínai tulajdonú Leapmotor B10 modellje, amelyből több mint négyezer darab talált gazdára.
A technológiai átállás jelei is tisztán látszanak a statisztikákban. A dízelmotoros autók iránti kereslet 18, a tisztán benzineseké pedig 12 százalékkal esett vissza, ezzel szemben az öntöltő hibridek piaca 4,4 százalékkal bővült. Szoros a verseny a tölthető hibridek (PHEV) és a dízelek között: előbbiből 98 ezer, utóbbiból 106 ezer darab fogyott. A jelenlegi trendek alapján a hálózatról tölthető modellek hamarosan átvehetik a gázolajos autók helyét, különösen a céges autóbeszerzések területén.
