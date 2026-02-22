2026. február 22. vasárnap Gerzson
9 °C Budapest
Portrait of happy parents with children. Family is sitting on retaining wall against sky. They are in casuals.
Megtakarítás

Családi pótlék utalás 2026 március: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán márciusban

Pénzcentrum
2026. február 22. 10:02

Az előző hónapra járó családi pótlékot a hónap első 2-6. napján szokták utalni. Ha a juttatás nem érkezik meg az utalás napján, akkor a jóvárírás feltehetően másnap fog megtörténni. Minden hónapban kicsit eltérhet, mikor jön a családi pótlék, a Magyar Államkincstár ezért teszi közzé a hivatalos folyósítási dátumot. Így nem okoz meglepetést, hogy melyik hónapban, mikor utalják a családi pótlékot 2026-ban. Mutatjuk az utalás időpontját márciusban, és az év további részében.

A Magyar Államkincstár még 2025-ben közzétette oldalán a 2026-os évre vonatkozó családi pótlék utalás folyósítási dátumait. A családtámogatási és fogyatékossági ellátások banki utalásának időpontjai ugyanezeken a napokon várhatók. Mutatjuk, mikor utalják a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást, a gyermeknevelési támogatást, a fogyatékossági támogatást, valamint a vakok személyi járadékát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mikor lesz a családi pótlék utalás márciusban? A februári családi pótlék utalás időpontja

Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék. Így tehát a februárra járó pénzt 2025. március 3-án, kedden kapják kézhez a jogosultak. Mivel március 1-je hétvégére esik. Áprilisban például már 2-án megérkezik a családi pótlék, májusban viszont csak 5-én, mert május 1-jétől egy háromnapos hosszúhétvégével kezdődik a hónap. A 2025. decemberre járó családi pótlékot pedig már az évben, december 22-én elutalták, így 2026. januárban nem volt utalás.

Minden családi pótlék utalási dátum 2026-ban

  • 2026. januári ellátás – 2026. február 3. (kedd)
  • 2026. februári ellátás – 2026. március 3. (kedd)
  • 2026. márciusi ellátás – 2026. április 2. (csütörtök)
  • 2026. áprilisi ellátás – 2026. május 5. (kedd)
  • 2026. májusi ellátás – 2026. június 2. (kedd)
  • 2026. júniusi ellátás – 2026. július 2. (csütörtök)
  • 2026. júliusi ellátás – 2026. augusztus 4. (kedd)
  • 2026. augusztusi ellátás – 2026. augusztus 24. (hétfő)
  • 2026. szeptemberi ellátás – 2026. október 2. (péntek)
  • 2026. októberi ellátás – 2026. november 3. (kedd)
  • 2026. novemberi ellátás – 2026. december 2. (szerda)
  • 2026. decemberi ellátás – 2027. január 5. (kedd)

Ezek tehát a hivatalos folyósítási dátumok: már látható, hogy augusztusban 2026-ban is kétszer utalnak majd. A decemberi utalás(ok) kapcsán viszont meg kell jegyezzük, hogy a tavalyi évre vonatkozó dátumok közt is volt egy januári utalás: a december hónapra járó ellátáshoz január 6-át adták meg. Ez később módosult december 22-re, tehát ezek a dátumok sem kőbevésettek. Így még elképzelhető, hogy 2026 decemberében is két utalás fog érkezni.

Postai kifizetés esetén pedig várhatóan a fent jelzett napot követő 2-4 munkanap múlva kapják meg az ellátást a jogosultak. 

Mekkora összegű a családi pótlék?

A családi pótlék összege 2008 óta nem emelkedett. Jelen tudásunk szerint 2026-ban is

  • az 1 gyermeket nevelő családok 12 200 forintot,
  • az 1 gyermeket nevelő egyedülálló szülő 13 700 forintot,
  • a 2 gyermeket nevelő család gyermekenként 13 300 forintot, összesen 26 600 forintot,
  • a 2 gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 14 800 forintot, összesen 29 600 forintot,
  • a 3 vagy több gyermeket nevelő család gyermekenként 16 ezer forintot, azaz minimum 48 ezer forintot,
  • a 3 vagy több gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 17 ezer, azaz minimum 51 ezer forintot kapnak.

Családi pótlék igénylése 2026-ban

A családi pótlék jogosultja alapvetően a szülő (vér szerinti és örökbefogadó szülő), a nevelőszülő vagy a gyám, akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték és saját háztartásában neveli a gyermeket. A családi pótlék folyósítása nem hivatalból, hanem kérelemre történik – azaz, ha elmulasztjuk leadni a családi pótlék kérelmet, a juttatásról is lemaradunk (a családi pótlék igénylés visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra lehetséges). Az igényléshez szükség van az alábbi dokumentumokra:

  • kitöltött Kérelem családi pótlék megállapítására, bizonyos esetekben a kitöltött Családi pótlék igénylés intézményi elhelyezés esetén c. nyomtatvány;
  • a családtámogatási ellátásra való jogosultság dokumentumai (házassági anyakönyvi kivonat, nevelőszülői és gyámrendelő határozatok, örökbefogadási határozat, ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatai);
  • személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány és lakcímkártya);
  • nem tanköteles korú gyermek esetében igazolás tanulói jogviszony fennállásáról;
  • esetenként a gyermek tartós betegségéről, súlyos fogyatékosságáról kiállított szakorvosi igazolás, abban az esetben, ha a szakorvos azt elektronikusan nem küldi el az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) keresztül (Igazolás tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekről)
  • a családi pótlék megosztása esetén a Családi pótlék megosztására irányuló kérelem.

A kapcsolódó nyomtatványok a Magyar Államkincstár honlapjáról is letölthetők. A családi pótlék igénylése beadhatók:

  • elektronikus formában (ügyfélkapus regisztráció szükséges hozzá),
  • személyesen (a lakó- vagy tartózkodási helyünk szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal családtámogatási ügyfélszolgálatán, vagy bármelyik kormányablakban),
  • és postai úton (Budapest 1919 postacím) is.
Családi pótlék összege 2026-ban: mikortól, meddig és kinek jár? A családi pótlék igénylése, minden nyomtatvány, kérelem egy helyen
Családi pótlék megosztása és változásbejelentés

Ugyanazon gyermek jogán a családi pótlék összege csak egy jogosult számára folyósítható (nem kérelmezheti ugyanarra a gyermekre az anya és az apa is, külön-külön a családi pótlékot), azonban a családi pótlék összege 50-50%-ban megosztható a két jogosult között. A Családi pótlék megosztására irányuló kérelem mellé csatolni kell a szülők közös nyilatkozatát a családi pótlék megosztása kapcsán vagy a bírósági határozatot a gyermek közös felügyeletéről, neveléséről.

A családi pótlék igénylés szempontjából fontos, hogy ha bármilyen, a juttatás folyósítása szempontjából releváns változás történik (pl. a gyermek egészségügyi állapotát, tanulmányait illetőleg), változásbejelentési kötelezettség áll fenn, 15 napos határidővel, melyet a Családi pótlék változás bejelentési kérelem útján lehet megtenni. Amennyiben nem teszünk eleget változásbejelentési kötelezettségünknek, a jogalap nélkül kifizetett családi pótlék összege visszakövetelhető!
Címlapkép: Getty Images
#családi pótlék #megtakarítás #kormányablak #szociális ellátás #igénylés #magyar államkincstár #családtámogatás #lakossági pénzügyek #szociális támogatás #juttatások #2026

FRISS HÍREK
11:26
11:03
10:32
10:12
10:02
