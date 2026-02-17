2026. február 17. kedd Donát
Durva áremelést jelentett be Magyarország egyik kedvenc streamingszolgáltatója: minden előfizető megkapja a számlát

Pénzcentrum
2026. február 17. 10:31

Árat emel a SkyShowtime Magyarországon: a streamingszolgáltató értesítette előfizetőit, hogy 2026 februárjától drágul a havi díj. A változás a „Fél áron, örökre” kedvezményt használó ügyfeleket is érinti, akiknek a Standard csomag ára 1 399 forintról 1 594 forintra nő, miközben az 50 százalékos kedvezmény megmarad.

Árat emel a SkyShowtime: a streamingszolgáltató levélben értesítette az előfizetőit arról, hogy módosítja díjait. A változás a korábbi promócióban csatlakozott, úgynevezett „Fél áron, örökre” kedvezményt használó ügyfeleket is érinti, igaz, a 50 százalékos kedvezmény megmarad - írták az előfizetőknek kiküldött levélben.

A tájékoztatás szerint a Standard havi előfizetés ára a jelenlegi 1 399 forintról 1 594 forintra emelkedik a félárú kedvezménnyel. Az új díj a 2026. február 24-én vagy azt követően esedékes első számlázási naptól lép életbe. Azok az előfizetők, akik a következő számlázási dátum előtt lemondják a szolgáltatást, még nem találkoznak az áremeléssel.

Kapcsolódó cikkeink:

A SkyShowtime indoklása szerint az árváltozás hátterében a tartalomkínálat bővítése áll. A cég hangsúlyozza: egyre több saját gyártású sorozatot, koprodukciót és megvásárolt tartalmat kínál, valamint folyamatosan hoz új, exkluzív szériákat és kasszasikerfilmeket a nagy nemzetközi stúdióktól. Emellett a felhasználói élmény és a technikai minőség fejlesztésére is jelentős erőforrásokat fordítanak.

A szolgáltató kiemeli, hogy a döntés nem volt könnyű, ugyanakkor az áremelés lehetővé teszi, hogy továbbra is versenyképes kínálattal maradjanak jelen a piacon. Az előfizetőknek nincs külön teendőjük: aki elfogadja az új díjat, annak az összeg automatikusan levonásra kerül. Akik viszont nem értenek egyet a változással, a következő számlázás előtt kikapcsolhatják az automatikus megújítást.

A SkyShowtime arra is felhívta a figyelmet, hogy az előfizetési csomagok módosítása egyszerűbbé vált, így mindenki könnyebben választhatja ki a számára legmegfelelőbb konstrukciót.
Címlapkép: Getty Images
