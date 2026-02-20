Most érkezett: kórházba került Erdő Péter bíboros

Váratlan műtéten esett át és kórházi kezelésre szorul Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. A katolikus elöljáró a paptársainak írt levelében jelezte, hogy emiatt az idei nagyböjti időszak eseményein nem tud részt venni.

Sajtóértesülések szerint a bíboros egészségi állapota miatt kényszerül ideiglenesen távol maradni szolgálatától. A hírt a kontroll.hu közölte elsőként arra a levélre hivatkozva, amelyet Erdő Péter küldött az egyházmegye papságának. Az írásban a főpásztor maga számolt be a történtekről, megerősítve, hogy az elmúlt napokban sürgős beavatkozást végeztek rajta.

Levelében a bíboros háláját és elismerését fejezte ki a kezelését végző orvoscsoportnak. Külön kiemelte a sebészek és munkatársaik kiváló helytállását. A hírt először a kontroll.hu közölte.

A felépülés ideje alatt, a húsvétot megelőző nagyböjti időszakban Erdő Péter biztosította a híveket és a papságot arról, hogy imáiban hordozza őket. Egyúttal kérte, hogy ők is imádkozzanak érte.

Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye hivatalosan még nem adott tájékoztatást a bíboros állapotának további részleteiről. Arról sem közöltek információt, hogy a lábadozás ideje alatt ki látja el az érseki teendőket.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán