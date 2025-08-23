Kigyűjtöttük, hol, mikor és mit visznek el az érintett településeken a lomtalanítás 2025-ös őszi szezonjában.
Roham indulhat ősszel a magyar mozipénztárakban: ezekről a filmekről vétek lenne lemaradni
Elmaradt a magyar mozikban a nyári roham - derül ki a friss mozis statisztikákból. Volt egy kisebb felfutás július közepén, azóta viszont megkezdődött az uborkaszezon. Mutatjuk, hogy mit néztek a mozilátogatók az elmúlt héten és hogy milyen őszi premierfilmeket érdemes már most bevésni a naptárba. Lehetséges, hogy az erőtlen nyári érdeklődést egy őszi roham fogja váltani a mozikban.
A Filmforgalmazók Egyesületének mozis statisztikái alapján augusztus 14-től augusztus 20-ig az ígéretesnek tűnő szereposztású (Pedro Pascal, Chris Evans és Dakota Johnson) Többesélyes szerelemre váltották a legtöbb jegyet. Az első kritikák alapján a régóta várt film inkább csak az átlagos, klisés szerelmi történet szintjét hozza, viszont aki ettől nem is vágyik többre, annak érdemes megnéznie a filmet.
Az elmúlt mozis műsorhéten ugyancsak sokat nézték a Csupasz pisztolyt, a Rosszfiúk 2. című animációs filmet, ami elvileg egészen jó lett, a Fegyverek című horrort és a még júniusban bemutatott F1-re is sokan vesznek még mindig jegyet. Érdekes anomália a statisztikákban, hogy a látogatószám alapján a tavalyi év vége és az idei év elejének sikerfilmje, a Hogyan tudnék élni nélküled? lenne a 3. helyezett a ranglistán, bevétel szerint viszont csak a 8. A bevétel és a megvett jegyek száma alapján 853 forint volt átlagban egy jegy, amihez feltehetően hozzájárult több nyári, ingyenes vagy közel ingyenes vetítés.
Ugyan a legutolsó teljes mozihéten már valamivel több (5,8%) volt a mozis bevétel, mint a megelőző héten. Általában az augusztusra igaz, hogy egyik hét sem érte el a 600 milliós bevételt a mozikban, miközben ha a tavalyi augusztusi számokat megnézzük, vagy a 2023-as nyarat - figyelembe véve, hogy akkor dobták le a mozik a Barbenheimer-bombát -, bőven jobb bevételi adatot látunk (és még nem is volt 3000 forint egy mozijegy Budapesten).
Mi történhetett? Nagyjából semmi különös nem történt, valószínűleg nem volt idén olyan húzófilm, ami miatt megteltek volna a mozitermek. A moziknak egyébként sem az otthoni filmnézés, streaming jelent igazi konkurenciát - főként nyáron - hanem a fürdők, koncertek, egyéb programlehetőségek. 2025-ben még a kánikulát is egészen jól megúsztuk, a hosszú ideig húzódó hőség pedig be szokta hajtani az embereket a sötét és hűs mozitermekbe.
Ezeket a filmeket várhatjuk ősszel
A gyérebb nyárvége után könnyen lehet, hogy roham indul a mozikba ősszel. Ezen a héten volt a premierje a Senki 2-nek, melynek első részét is szerette a közönség és a témájával is biztosan tud majd azonosulni magyar néplélek: meg ne próbáld tönkretenni a kisember nyaralását, mert kő kövön nem marad.
Augusztus 28-tól megy a mozikban a Rajtakapva, egy feketekomédia Hollywood új üdvöskéjével, Austin Butlerrel a főszerepben. A gengszterfilmmel egyidőben egy szatíra is érkezik, a Rózsák háborúja, melyben egy látszólag idilli házasság széthullásának lehetünk tanúi. Ugyancsak nyár végén mutatják be a Jó utat, Marie című rendhagyó francia road movie-t, melynek címszereplője a 80 éves Marie élete utolsó nagy kalandjára indul családtagjaival és ápolójával.
A teljesség igénye nélkül: szeptember 4-én jön a Démonok között következő része, szeptember 11-től a Downton Abbey: A nagy finálé, illetve Fliegauf Bence legújabb filmje, a Jimmy Jaguár is érkezik a magyar mozikba. Szeptember 18-tól látható a mozikban a Fesztiválország című magyar dokumentum film is, szeptember 25-én pedig érkezik Paul Thomas Anderson elborult akcióthrillere Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro és Sean Penn szereplésével, az Egyik csata a másik után.
Október 2-től láthatja a közönség az Oscar-díjas Deák Kristóf legujabb filmjét, az Egykutya című drámát. Hogyha kitart a magyar filmek iránti, újra megtalált lelkesedés a mozinézők között, elég erős lehet az ősz: október 23-án mutatják be Nemes László új filmjét, az Árva címmel. Szintén októberben jön a Fekete telefon 2., a Svéd torpedó, a Rokonidők, a Marielle mindent tud és Jorgosz Lantimosz legújabb őrülete, a Bugonia.
Novemberben jönnek az izgalmasabb blockbusterek, az új Predator-film, valamint a legújabb Stephen King-adaptáció, A menekülő ember Glen Powell-lel a főszerepben. Emellett érkezik a Wicked 2. is a mozivásznakra. Ezeken túl ősz végén jön a Zootropolis 2. és decemberben pedig a Spongya Bob: Kalózkalandra lehet elvinni a gyerekeket. Ismét év végére időzítve jön a legújabb Avatar-film is.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/34. heti, pénteki nyerőszámait.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/34. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Az augusztus 20-ai ünnepségsorozat keretében idén is megelevenedett a Budai Vár: több mint ezer kézműves, száz látványműhely és a hagyományőrző mesterségek kavalkádja várta a látogatókat.
Valóban nagyobb eséllyel nyerhetünk a Hatoslottón, vagy csak a nyeremények oszlanak meg, és ritkábban halmozódnak fel az igazán nagy összegek?
Az ünnepi tűzijáték hang- és fényhatásai az állatok számára komoly stresszt, sokkhatást jelenthetnek.
Mától lehet megkóstolni Magyarország tortáját és cukormentes tortáját a Szent István-napi programsorozat keretében a Magyar Ízek Utcájában.
Csodálatos égi jelenséget láthatsz szerda hajnalban: csak nagyon ritkán van ilyen, kár lenne kihagyni
Három bolygó, a Hold és több fényes csillag, valamint csillaghalmaz kerül közel egymáshoz augusztus 20-án hajnalban
Egyre több magyar település dönt úgy, hogy nem rendez tűzijátékot augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén.
Rózsa György, a televíziózás 60 éves jubileumát ünneplő legendás műsorvezető súlyos egészségügyi vészhelyzeten esett át.
Egy felmérés alapján a tűzijáték nemcsak kulturális és közösségi élmény, hanem generációkat összekötő ünnepi szimbólum is.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.
Magyarország új milliárdossal gazdagodott, hiszen egy szerencsés játékos behúzta a Hatoslottót.
Kihúzták a Hatoslottó 33. heti játékának a számait. Egy szerencsés játékos majd 1,4 milliárd forintot nyert.
Állatkertek Éjszakája 2025: mikor lesz az Állatkertek Éjszakája Győrben, mennyibe kerül az Állatkertek Éjszakája Miskolcon, milyen programokat hoz az Állatkertek Éjszakája Pécsen?
Na, vajon elvitte-e valaki a 475 millió forintos főnyereményt a 33. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Az Eurojackpot 33. heti sorsolásán egy magyar játékos majd 54 millió forintot nyert az 5+0-ás nyerőosztályban.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/33. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő héten 145 millió forint lesz a tét.
Az énekes felépülése várhatóan több hetet vesz majd igénybe, így a koncertjei is más időpontban kerülnek megrendezésre.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
