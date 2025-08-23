Roham indulhat ősszel a magyar mozipénztárakban: ezekről a filmekről vétek lenne lemaradni

Elmaradt a magyar mozikban a nyári roham - derül ki a friss mozis statisztikákból. Volt egy kisebb felfutás július közepén, azóta viszont megkezdődött az uborkaszezon. Mutatjuk, hogy mit néztek a mozilátogatók az elmúlt héten és hogy milyen őszi premierfilmeket érdemes már most bevésni a naptárba. Lehetséges, hogy az erőtlen nyári érdeklődést egy őszi roham fogja váltani a mozikban.

A Filmforgalmazók Egyesületének mozis statisztikái alapján augusztus 14-től augusztus 20-ig az ígéretesnek tűnő szereposztású (Pedro Pascal, Chris Evans és Dakota Johnson) Többesélyes szerelemre váltották a legtöbb jegyet. Az első kritikák alapján a régóta várt film inkább csak az átlagos, klisés szerelmi történet szintjét hozza, viszont aki ettől nem is vágyik többre, annak érdemes megnéznie a filmet.

Az elmúlt mozis műsorhéten ugyancsak sokat nézték a Csupasz pisztolyt, a Rosszfiúk 2. című animációs filmet, ami elvileg egészen jó lett, a Fegyverek című horrort és a még júniusban bemutatott F1-re is sokan vesznek még mindig jegyet. Érdekes anomália a statisztikákban, hogy a látogatószám alapján a tavalyi év vége és az idei év elejének sikerfilmje, a Hogyan tudnék élni nélküled? lenne a 3. helyezett a ranglistán, bevétel szerint viszont csak a 8. A bevétel és a megvett jegyek száma alapján 853 forint volt átlagban egy jegy, amihez feltehetően hozzájárult több nyári, ingyenes vagy közel ingyenes vetítés.

Ugyan a legutolsó teljes mozihéten már valamivel több (5,8%) volt a mozis bevétel, mint a megelőző héten. Általában az augusztusra igaz, hogy egyik hét sem érte el a 600 milliós bevételt a mozikban, miközben ha a tavalyi augusztusi számokat megnézzük, vagy a 2023-as nyarat - figyelembe véve, hogy akkor dobták le a mozik a Barbenheimer-bombát -, bőven jobb bevételi adatot látunk (és még nem is volt 3000 forint egy mozijegy Budapesten).

Mi történhetett? Nagyjából semmi különös nem történt, valószínűleg nem volt idén olyan húzófilm, ami miatt megteltek volna a mozitermek. A moziknak egyébként sem az otthoni filmnézés, streaming jelent igazi konkurenciát - főként nyáron - hanem a fürdők, koncertek, egyéb programlehetőségek. 2025-ben még a kánikulát is egészen jól megúsztuk, a hosszú ideig húzódó hőség pedig be szokta hajtani az embereket a sötét és hűs mozitermekbe.

Ezeket a filmeket várhatjuk ősszel

A gyérebb nyárvége után könnyen lehet, hogy roham indul a mozikba ősszel. Ezen a héten volt a premierje a Senki 2-nek, melynek első részét is szerette a közönség és a témájával is biztosan tud majd azonosulni magyar néplélek: meg ne próbáld tönkretenni a kisember nyaralását, mert kő kövön nem marad.

Augusztus 28-tól megy a mozikban a Rajtakapva, egy feketekomédia Hollywood új üdvöskéjével, Austin Butlerrel a főszerepben. A gengszterfilmmel egyidőben egy szatíra is érkezik, a Rózsák háborúja, melyben egy látszólag idilli házasság széthullásának lehetünk tanúi. Ugyancsak nyár végén mutatják be a Jó utat, Marie című rendhagyó francia road movie-t, melynek címszereplője a 80 éves Marie élete utolsó nagy kalandjára indul családtagjaival és ápolójával.

A teljesség igénye nélkül: szeptember 4-én jön a Démonok között következő része, szeptember 11-től a Downton Abbey: A nagy finálé, illetve Fliegauf Bence legújabb filmje, a Jimmy Jaguár is érkezik a magyar mozikba. Szeptember 18-tól látható a mozikban a Fesztiválország című magyar dokumentum film is, szeptember 25-én pedig érkezik Paul Thomas Anderson elborult akcióthrillere Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro és Sean Penn szereplésével, az Egyik csata a másik után.

Október 2-től láthatja a közönség az Oscar-díjas Deák Kristóf legujabb filmjét, az Egykutya című drámát. Hogyha kitart a magyar filmek iránti, újra megtalált lelkesedés a mozinézők között, elég erős lehet az ősz: október 23-án mutatják be Nemes László új filmjét, az Árva címmel. Szintén októberben jön a Fekete telefon 2., a Svéd torpedó, a Rokonidők, a Marielle mindent tud és Jorgosz Lantimosz legújabb őrülete, a Bugonia.

Novemberben jönnek az izgalmasabb blockbusterek, az új Predator-film, valamint a legújabb Stephen King-adaptáció, A menekülő ember Glen Powell-lel a főszerepben. Emellett érkezik a Wicked 2. is a mozivásznakra. Ezeken túl ősz végén jön a Zootropolis 2. és decemberben pedig a Spongya Bob: Kalózkalandra lehet elvinni a gyerekeket. Ismét év végére időzítve jön a legújabb Avatar-film is.