Ezek a legjobb karácsonyi filmek 2025-ben: itt a lista, hol érhetők el karácsonyi filmek
Amikor beköszönt a hűvös tél, a fények felgyúlnak és az ünnepi hangulat kiteljesedik, mi lehet jobb program, mint bekuckózni egy forró teával vagy kakaóval, és megnézni egy klasszikus vagy új karácsonyi filmet? 2025-ben több új mozi és streaming-premier is érkezett, miközben az örök kedvencek továbbra is szívet melengetőek maradnak. Összegyűjtöttük, hogy idén mire érdemes figyelni, és mely filmekben érdemes elveszni egy téli estére.
A karácsonyi filmek varázsa abban rejlik, hogy képesek visszahozni a gyermekkori csodát, melegebbé tenni a hideg estéket, és erősíteni a családi, baráti kötelékeket. Legyen szó meghitt animációról, romantikus vígjátékról vagy klasszikus, többször látott élményről, az ünnepi filmek valahogy mindig megtalálják az utat a szívünkhöz. Emellett a streaming szolgáltatók kínálata is egyre gazdagabb, így karácsony közeledtével könnyű válogatni a hangulathoz illő filmet.
Streaming szolgáltatók kínálatában található karácsonyi filmek
Ha az ünnep alatt otthon kuckóznánk be és valamilyen streaming platformon nénznénk karácsonyi filmeket, akkor a következő listából válogathatunk.
Netflix karácsonyi filmjei:
- Karácsonyi pezsgés
- Családi kiruccanás 2.
- Ünnepanyu
- Félresikerült karácsony
- A karácsonyi kastély
- Karácsony az exemmel
- Karácsonyi rablás
- Mary Christmas
- Micimackó karácsonya
- Karácsonyi vihar
- Három karácsony
- Anyu a mikulás
- Karácsony a családdal
Az HBO Max karácsonyi filmek kínálata:
- Egy hollywoodi karácsony
- Egy karácsonyi rejtély
- Wonka
- Karácsonyi keringő
- Karácsonyi fesztivál
- Egy karácsonyi rejtély
- Egy új karácsony története
- Mikulás tábor
A Disney+ karácsonyi filmjei:
- Egy ropi naplója: karácsony a négy fal között
- Muppeték karácsonyi éneke
- Karácsonyi lidércnyomás
- Télapu összes része
- Reszkessetek betörők összes része
- Volt egyszer egy hóember
- Egy igazi karácsony
- Szépség és a szörnyeteg varázslatos karácsonya
- Olaf karácsonyi kalandja
- Mickey egér: volt kétszer egy karácsony
Legjobb karácsonyi filmek? Ne keresgélj tovább!
A klasszikusokat már valószínűleg mindenki ezerszer látta és a tévében is egymás után fogják adni azokat az ünnepi időszakban. Ezért most az utóbbi 5 év filmterméséből ajánlunk olyan karácsonyi filmeket, ami még talán kimaradt, de érdemes lehet megnézni az értékelések alapján. Mutatjuk azt is, hol nézhetők ezek a filmek:
- Téli szünet (Netflix, Apple Tv)
- Azon a karácsonyon (Netflix)
- Egy új karácsonyi történet (HBO MAX)
- A fiú, akit Karácsonynak hívnak (Netflix)
- 8 bites karácsony (Apple Tv)
- A karácsony szellemében (Apple Tv)
- Spencer (HBO MAX)
- A hullahó-akció (HBO MAX, Prime, Apple Tv, Rakuten Tv)
- Noel naplója (Netflix)
- A dagadék (Prime, Apple Tv)
Legjobb karácsonyi filmek gyerekeknek
Ha gyerekek is vannak a családban, érdemes lehet számukra is megfelelő filmeket is betervezni az ünnepi filmmaratonba. Nézzünk olyan animációs filmeket, amelyek leköthetik a gyerekeket karácsonykor pár órára:
- Klaus: A karácsony titkos története (Netflix)
- Karácsonyi lidércnyomás (Disney+, Apple Tv)
- Az öt legenda (Apple Tv)
- Karácsony Artúr (Apple Tv)
- Azon a karácsonyon (Netflix)
- Polár expressz (Apple Tv)
- A Grincs (2018) (Apple Tv)
A gyerekek figyelme gyakran nem tart ki egy többórás film végéig, de számos aranyos ünnepi rövidfilm is akad, amit érdemes lehet megnézni. Ez a felnőtteknek is jó kompromisszum lehet, ha a gyerekek mesét néznének, de már nincs sok idő lefekvésig, vagy túl fáradt a szülő egy egészestés mesefilmhez. A Mickey egér - Karácsonyi ének (1983) Dickens jól ismert történetét meséli újra, a Disney+ kínálatában megtalálható. Itt látható a Mickey egér: Volt egyszer egy karácsony (1999) is, amiben három karácsonyi történet is helyet kapott, a három részt külön-külön is meg lehet nézni. A Jégvarázs rajongó kicsiknek jó ajánlás az Olaf karácsonyi kalandja (Disney+, Apple Tv). Szintén disneys az egészen új Egy majdnem karácsonyi történet, mely egy kis bagolyról szól, aki megtanulja, mi a karácsony.
Csak az Apple Tv-n nézhető jelenleg a szintén újabb karácsonyi rövidfilm, A bársony nyuszi. Az HBO Maxon megtalálható például A Madagaszkár-pingvinek és a karácsonyi küldetés, a Netflixen pedig nézhető a Vörös, a vörösbegy, valamint az Angela karácsonya.
