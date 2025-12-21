Ezek a legjobb karácsonyi filmek 2025-ben: itt a lista, hol érhetők el karácsonyi filmek

Amikor beköszönt a hűvös tél, a fények felgyúlnak és az ünnepi hangulat kiteljesedik, mi lehet jobb program, mint bekuckózni egy forró teával vagy kakaóval, és megnézni egy klasszikus vagy új karácsonyi filmet? 2025-ben több új mozi és streaming-premier is érkezett, miközben az örök kedvencek továbbra is szívet melengetőek maradnak. Összegyűjtöttük, hogy idén mire érdemes figyelni, és mely filmekben érdemes elveszni egy téli estére.

A karácsonyi filmek varázsa abban rejlik, hogy képesek visszahozni a gyermekkori csodát, melegebbé tenni a hideg estéket, és erősíteni a családi, baráti kötelékeket. Legyen szó meghitt animációról, romantikus vígjátékról vagy klasszikus, többször látott élményről, az ünnepi filmek valahogy mindig megtalálják az utat a szívünkhöz. Emellett a streaming szolgáltatók kínálata is egyre gazdagabb, így karácsony közeledtével könnyű válogatni a hangulathoz illő filmet.

Streaming szolgáltatók kínálatában található karácsonyi filmek

Ha az ünnep alatt otthon kuckóznánk be és valamilyen streaming platformon nénznénk karácsonyi filmeket, akkor a következő listából válogathatunk.

Netflix karácsonyi filmjei:

Karácsonyi pezsgés

Családi kiruccanás 2.

Ünnepanyu

Félresikerült karácsony

A karácsonyi kastély

Karácsony az exemmel

Karácsonyi rablás

Mary Christmas

Micimackó karácsonya

Karácsonyi vihar

Három karácsony

Anyu a mikulás

Karácsony a családdal

Az HBO Max karácsonyi filmek kínálata:

Egy hollywoodi karácsony

Egy karácsonyi rejtély

Wonka

Karácsonyi keringő

Karácsonyi fesztivál

Egy karácsonyi rejtély

Egy új karácsony története

Mikulás tábor

A Disney+ karácsonyi filmjei:

Egy ropi naplója: karácsony a négy fal között

Muppeték karácsonyi éneke

Karácsonyi lidércnyomás

Télapu összes része

Reszkessetek betörők összes része

Volt egyszer egy hóember

Egy igazi karácsony

Szépség és a szörnyeteg varázslatos karácsonya

Olaf karácsonyi kalandja

Mickey egér: volt kétszer egy karácsony

Legjobb karácsonyi filmek? Ne keresgélj tovább!

A klasszikusokat már valószínűleg mindenki ezerszer látta és a tévében is egymás után fogják adni azokat az ünnepi időszakban. Ezért most az utóbbi 5 év filmterméséből ajánlunk olyan karácsonyi filmeket, ami még talán kimaradt, de érdemes lehet megnézni az értékelések alapján. Mutatjuk azt is, hol nézhetők ezek a filmek:

Téli szünet (Netflix, Apple Tv)

Azon a karácsonyon (Netflix)

Egy új karácsonyi történet (HBO MAX)

A fiú, akit Karácsonynak hívnak (Netflix)

8 bites karácsony (Apple Tv)

A karácsony szellemében (Apple Tv)

Spencer (HBO MAX)

A hullahó-akció (HBO MAX, Prime, Apple Tv, Rakuten Tv)

Noel naplója (Netflix)

A dagadék (Prime, Apple Tv)

Legjobb karácsonyi filmek gyerekeknek

Ha gyerekek is vannak a családban, érdemes lehet számukra is megfelelő filmeket is betervezni az ünnepi filmmaratonba. Nézzünk olyan animációs filmeket, amelyek leköthetik a gyerekeket karácsonykor pár órára:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Klaus: A karácsony titkos története (Netflix)

Karácsonyi lidércnyomás (Disney+, Apple Tv)

Az öt legenda (Apple Tv)

Karácsony Artúr (Apple Tv)

Azon a karácsonyon (Netflix)

Polár expressz (Apple Tv)

A Grincs (2018) (Apple Tv)

A gyerekek figyelme gyakran nem tart ki egy többórás film végéig, de számos aranyos ünnepi rövidfilm is akad, amit érdemes lehet megnézni. Ez a felnőtteknek is jó kompromisszum lehet, ha a gyerekek mesét néznének, de már nincs sok idő lefekvésig, vagy túl fáradt a szülő egy egészestés mesefilmhez. A Mickey egér - Karácsonyi ének (1983) Dickens jól ismert történetét meséli újra, a Disney+ kínálatában megtalálható. Itt látható a Mickey egér: Volt egyszer egy karácsony (1999) is, amiben három karácsonyi történet is helyet kapott, a három részt külön-külön is meg lehet nézni. A Jégvarázs rajongó kicsiknek jó ajánlás az Olaf karácsonyi kalandja (Disney+, Apple Tv). Szintén disneys az egészen új Egy majdnem karácsonyi történet, mely egy kis bagolyról szól, aki megtanulja, mi a karácsony.

Csak az Apple Tv-n nézhető jelenleg a szintén újabb karácsonyi rövidfilm, A bársony nyuszi. Az HBO Maxon megtalálható például A Madagaszkár-pingvinek és a karácsonyi küldetés, a Netflixen pedig nézhető a Vörös, a vörösbegy, valamint az Angela karácsonya.