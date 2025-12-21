2025. december 21. vasárnap Tamás
5 °C Budapest
Young couple is watching television and relaxing on a sofa near the Christmas tree, while drinking hot beverage and enjoying Christmas time together
Szórakozás

Ezek a legjobb karácsonyi filmek 2025-ben: itt a lista, hol érhetők el karácsonyi filmek

Pénzcentrum
2025. december 21. 18:33

Amikor beköszönt a hűvös tél, a fények felgyúlnak és az ünnepi hangulat kiteljesedik, mi lehet jobb program, mint bekuckózni egy forró teával vagy kakaóval, és megnézni egy klasszikus vagy új karácsonyi filmet? 2025-ben több új mozi és streaming-premier is érkezett, miközben az örök kedvencek továbbra is szívet melengetőek maradnak. Összegyűjtöttük, hogy idén mire érdemes figyelni, és mely filmekben érdemes elveszni egy téli estére.

A karácsonyi filmek varázsa abban rejlik, hogy képesek visszahozni a gyermekkori csodát, melegebbé tenni a hideg estéket, és erősíteni a családi, baráti kötelékeket. Legyen szó meghitt animációról, romantikus vígjátékról vagy klasszikus, többször látott élményről, az ünnepi filmek valahogy mindig megtalálják az utat a szívünkhöz. Emellett a streaming szolgáltatók kínálata is egyre gazdagabb, így karácsony közeledtével könnyű válogatni a hangulathoz illő filmet.

Streaming szolgáltatók kínálatában található karácsonyi filmek

Ha az ünnep alatt otthon kuckóznánk be és valamilyen streaming platformon nénznénk karácsonyi filmeket, akkor a következő listából válogathatunk.

Netflix karácsonyi filmjei:

  • Karácsonyi pezsgés
  • Családi kiruccanás 2.
  • Ünnepanyu
  • Félresikerült karácsony
  • A karácsonyi kastély
  • Karácsony az exemmel
  • Karácsonyi rablás
  • Mary Christmas
  • Micimackó karácsonya
  • Karácsonyi vihar
  • Három karácsony
  • Anyu a mikulás
  • Karácsony a családdal

Az HBO Max karácsonyi filmek kínálata:

  • Egy hollywoodi karácsony
  • Egy karácsonyi rejtély
  • Wonka
  • Karácsonyi keringő
  • Karácsonyi fesztivál
  • Egy karácsonyi rejtély
  • Egy új karácsony története
  • Mikulás tábor

A Disney+ karácsonyi filmjei:

  • Egy ropi naplója: karácsony a négy fal között
  • Muppeték karácsonyi éneke
  • Karácsonyi lidércnyomás
  • Télapu összes része
  • Reszkessetek betörők összes része
  • Volt egyszer egy hóember
  • Egy igazi karácsony
  • Szépség és a szörnyeteg varázslatos karácsonya
  • Olaf karácsonyi kalandja
  • Mickey egér: volt kétszer egy karácsony

Legjobb karácsonyi filmek? Ne keresgélj tovább!

A klasszikusokat már valószínűleg mindenki ezerszer látta és a tévében is egymás után fogják adni azokat az ünnepi időszakban. Ezért most az utóbbi 5 év filmterméséből ajánlunk olyan karácsonyi filmeket, ami még talán kimaradt, de érdemes lehet megnézni az értékelések alapján. Mutatjuk azt is, hol nézhetők ezek a filmek:

  • Téli szünet (Netflix, Apple Tv)
  • Azon a karácsonyon (Netflix)
  • Egy új karácsonyi történet (HBO MAX)
  • A fiú, akit Karácsonynak hívnak (Netflix)
  • 8 bites karácsony (Apple Tv)
  • A karácsony szellemében (Apple Tv)
  • Spencer (HBO MAX)
  • A hullahó-akció (HBO MAX, Prime, Apple Tv, Rakuten Tv)
  • Noel naplója (Netflix)
  • A dagadék (Prime, Apple Tv)

Legjobb karácsonyi filmek gyerekeknek

Ha gyerekek is vannak a családban, érdemes lehet számukra is megfelelő filmeket is betervezni az ünnepi filmmaratonba. Nézzünk olyan animációs filmeket, amelyek leköthetik a gyerekeket karácsonykor pár órára:

  • Klaus: A karácsony titkos története (Netflix)
  • Karácsonyi lidércnyomás (Disney+, Apple Tv)
  • Az öt legenda (Apple Tv)
  • Karácsony Artúr (Apple Tv)
  • Azon a karácsonyon (Netflix)
  • Polár expressz (Apple Tv)
  • A Grincs (2018) (Apple Tv)

A gyerekek figyelme gyakran nem tart ki egy többórás film végéig, de számos aranyos ünnepi rövidfilm is akad, amit érdemes lehet megnézni. Ez a felnőtteknek is jó kompromisszum lehet, ha a gyerekek mesét néznének, de már nincs sok idő lefekvésig, vagy túl fáradt a szülő egy egészestés mesefilmhez. A Mickey egér - Karácsonyi ének (1983) Dickens jól ismert történetét meséli újra, a Disney+ kínálatában megtalálható. Itt látható a Mickey egér: Volt egyszer egy karácsony (1999) is, amiben három karácsonyi történet is helyet kapott, a három részt külön-külön is meg lehet nézni. A Jégvarázs rajongó kicsiknek jó ajánlás az Olaf karácsonyi kalandja (Disney+, Apple Tv). Szintén disneys az egészen új Egy majdnem karácsonyi történet, mely egy kis bagolyról szól, aki megtanulja, mi a karácsony.

Csak az Apple Tv-n nézhető jelenleg a szintén újabb karácsonyi rövidfilm, A bársony nyuszi. Az HBO Maxon megtalálható például A Madagaszkár-pingvinek és a karácsonyi küldetés, a Netflixen pedig nézhető a Vörös, a vörösbegy, valamint az Angela karácsonya.
Címlapkép: Getty Images
#netflix #karacsony #mozi #tél #családi #film #december #szórakozás #program #filmek #streaming #vígjáték #streaming szolgáltatás #2025

1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
4
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 50. játékhéten
5
24 órája
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
