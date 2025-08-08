2025. augusztus 8. péntek László
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
jégkorong, hoki, jégpálya
Sport

Jöhet végre a megérdemelt jutalom: dokumentumfilm készül Alex Ovecskinről

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 16:13

Alex Ovechkin, a Washington Capitals csapatkapitánya megállapodást kötött az orosz Yandex technológiai vállalattal és annak Kinopoisk streaming platformjával NHL-karrierjének filmes feldolgozásáról - írja az Athlon Sports.

A szerződés aláírására a 39 éves játékos ötéves, 47,5 millió dolláros szerződésének utolsó évében, pályafutásának 21. NHL-szezonjában került sor. A projektet a Yandex házon belüli stúdiója, a Plus Studio készíti, és a Kinopoisk platformon lesz elérhető. Ovechkin és képviselői teljes adaptációs jogokat biztosítottak, a forgatás várhatóan Észak-Amerikában zajlik majd.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bejelentés kedden történt, nem sokkal azután, hogy az orosz Match TV arról számolt be, hogy az NHL utasítására Ovechkin nem adhat exkluzív interjúkat orosz médiának a 2025-ös szezonon kívüli időszakban. A dokumentumfilm megjelenési dátumát még nem jelentették be.

A dokumentumfilm a moszkvai születésű játékos útját mutatja be az orosz KHL-től kezdve, ahol profi hokis pályafutását kezdte, egészen addig, amíg az NHL történetének legeredményesebb gólszerzője lett. Ovechkin rekordokat döntő szezont tudhat maga mögött, amelyben 44 gólt szerzett mindössze 65 mérkőzésen, miután lábtörés miatt kihagyott néhány meccset. Ezzel karrierje során összesen 897 gólnál tart, megdöntve Wayne Gretzky legendás 894 gólos rekordját.

KATTINTS a friss sporthírekért, élő eredményekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára! 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mivel a Capitals visszahozta a 2024-25-ös Metropolitan Division győztes csapat magját, a közelgő szezon lehet Ovechkin utolsó szereplése az NHL-ben, ha az orosz szélső a washingtoni szerződése lejárta után visszavonul. Ovechkin azonban még nem hozott hivatalos döntést jövőjéről, bár a dokumentumfilm időzítése érthető módon táplálhatja a spekulációkat egy méltó búcsúról.

A 2005-ben debütáló Ovechkin, akit a Capitals az első helyen választott a 2004-es drafton, a franchise arca és minden idők egyik legnagyobb játékosa lett. Háromszor nyerte el a Hart Trófeát a liga legértékesebb játékosaként, és 2018-ban a Capitals történetének első Stanley Kupa győzelméhez vezette csapatát, ahol a rájátszás MVP-jének is megválasztották.
Címlapkép: Getty Images
#orosz #washington #oroszok #jégkorong #hoki #NHL #ovecskin

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:13
16:03
15:31
15:25
15:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 8.
Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki
2025. augusztus 8.
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
2025. augusztus 8.
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
2025. augusztus 8.
Dúl a lakáspánik Budapesten és a nagyvárosokban: itt még most is emberi árból megoldható az albérlet
2025. augusztus 8.
Elképesztő, amit Trump művel: kitúrhatja a helyéről a világ egyik legnagyobb hatalmú cégvezetőjét
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 8. péntek
László
32. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Indul a vizes-vb legfontosabb hete: mutatjuk a magyarok programját, mikor szurkolhatunk nekik?
2
2 hete
Itt aztán van mit figyelni: hiperszexi pózba vágta magát a tornászlány + fotók
3
2 hete
Formula-1 Magyar Nagydíj: itt a F1 menetrend, a Forma 1-versenynaptár Hungaroring, Magyarország helyszínen
4
2 hete
Újabb doppingbotrány: olimpikon sztársportoló bukott le, 3 évre eltiltották
5
6 napja
A Forma-1 sötét titkairól vallott Wéber Gábor: ezt kevesen sejtették a Magyar Nagydíjról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prolongálási jutalék
a hitel futamidejének hosszabbításakor kért jutalék

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 16:03
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 14:45
Elképesztő, amit Trump művel: kitúrhatja a helyéről a világ egyik legnagyobb hatalmú cégvezetőjét
Agrárszektor  |  2025. augusztus 8. 15:28
Figyelmeztetik a magyarokat: kemény időjárás jön a hétvégén