Pontos időpontot nem jelöltek meg, de a helyszínben megállapodtak. Igaz, azt viszont egyelőre nem közölték nyilvánosan.
Jöhet végre a megérdemelt jutalom: dokumentumfilm készül Alex Ovecskinről
Alex Ovechkin, a Washington Capitals csapatkapitánya megállapodást kötött az orosz Yandex technológiai vállalattal és annak Kinopoisk streaming platformjával NHL-karrierjének filmes feldolgozásáról - írja az Athlon Sports.
A szerződés aláírására a 39 éves játékos ötéves, 47,5 millió dolláros szerződésének utolsó évében, pályafutásának 21. NHL-szezonjában került sor. A projektet a Yandex házon belüli stúdiója, a Plus Studio készíti, és a Kinopoisk platformon lesz elérhető. Ovechkin és képviselői teljes adaptációs jogokat biztosítottak, a forgatás várhatóan Észak-Amerikában zajlik majd.
A bejelentés kedden történt, nem sokkal azután, hogy az orosz Match TV arról számolt be, hogy az NHL utasítására Ovechkin nem adhat exkluzív interjúkat orosz médiának a 2025-ös szezonon kívüli időszakban. A dokumentumfilm megjelenési dátumát még nem jelentették be.
A dokumentumfilm a moszkvai születésű játékos útját mutatja be az orosz KHL-től kezdve, ahol profi hokis pályafutását kezdte, egészen addig, amíg az NHL történetének legeredményesebb gólszerzője lett. Ovechkin rekordokat döntő szezont tudhat maga mögött, amelyben 44 gólt szerzett mindössze 65 mérkőzésen, miután lábtörés miatt kihagyott néhány meccset. Ezzel karrierje során összesen 897 gólnál tart, megdöntve Wayne Gretzky legendás 894 gólos rekordját.
Mivel a Capitals visszahozta a 2024-25-ös Metropolitan Division győztes csapat magját, a közelgő szezon lehet Ovechkin utolsó szereplése az NHL-ben, ha az orosz szélső a washingtoni szerződése lejárta után visszavonul. Ovechkin azonban még nem hozott hivatalos döntést jövőjéről, bár a dokumentumfilm időzítése érthető módon táplálhatja a spekulációkat egy méltó búcsúról.
A 2005-ben debütáló Ovechkin, akit a Capitals az első helyen választott a 2004-es drafton, a franchise arca és minden idők egyik legnagyobb játékosa lett. Háromszor nyerte el a Hart Trófeát a liga legértékesebb játékosaként, és 2018-ban a Capitals történetének első Stanley Kupa győzelméhez vezette csapatát, ahol a rájátszás MVP-jének is megválasztották.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
