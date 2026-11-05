Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 45. héten, csütörtökön

Kihúzták a Hatoslottó 45. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 434 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 434 millió forint volt.

A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 45. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):

7; 8; 17; 19; 32; 35.

Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő, vasárnapi sorsolás alkalmával 500 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények a Hatoslottón:

3 találat: 3 220 Ft

4 találat: 11 020 Ft

5 találat: 822 975 Ft

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