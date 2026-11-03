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Sport

Tragédia a futballpályán: egy ütközésbe halt bele a CD Tenerife játékosa, Jesús de Miguel

Pénzcentrum
2026. november 3. 11:49 2 perc

Tragikus baleset árnyékolta be a spanyol labdarúgó-bajnokság másodosztályának hétfői játéknapját, miután életét vesztette Jesús de Miguel, a CD Tenerife csatára, aki a pályán ütközött az ellenfél kapusával. A harmincéves játékost a mérkőzésről egyenesen kórházba szállították, ám a kedd reggeli órákban belehalt sérüléseibe.

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A végzetes eset a Segunda Divisiónban szereplő Tenerife és az Andorra összecsapásának hajrájában történt. A spanyol támadó a felezővonal közelében ütközött nagy sebességgel a labdát tisztázni próbáló kapussal, Jesús Owonóval. A játékvezető a szabálytalanság miatt azonnal piros lappal kiállította a hálóőrt, aki először elindult lefelé a pályáról, ám látva a sérülés súlyosságát, visszarohant a földön fekvő ellenfeléhez - írja a CNN.

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De Miguel az ütközés után a mellkasához kapott és összeesett, majd mozdulatlanul feküdt a gyepen. A játékost már a pályán ápolni kezdték az orvosok, a mérkőzést pedig az utolsó percekben félbeszakították, miközben mindkét csapat futballistái megrendülten figyelték az eseményeket. A csatárt azonnal kórházba vitték, ahol az első hírek szerint a súlyos sérülések ellenére stabil volt az állapota, az éjszaka folyamán azonban rosszabbra fordult a helyzet, és kedd reggelre elhunyt.

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A CD Tenerife megrendítő közleményben tudatta a tragikus hírt. A klub úgy fogalmazott, hogy szavakkal kifejezhetetlen fájdalmat éreznek, és képtelenek elhinni a történteket. Hozzátették, hogy semmi sem enyhítheti ezt a határtalan szomorúságot, és ebben a nehéz időszakban a gyászoló család, a hozzátartozók, valamint a könnyező szurkolótábor mellett állnak.

Kedd folyamán az ellenfél, az Andorra csapata is közleményben fejezte ki őszinte részvétét az elhunyt labdarúgó családjának, barátainak, csapattársainak és a Tenerife klubjának. A tragédia az egész futballvilágot megrázta, így Spanyolországból és külföldről is számos egyesület búcsúzott a csatártól, többek között a Real Madrid és a Barcelona is részvétét nyilvánította a gyászolóknak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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