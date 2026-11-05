2026. november 5. csütörtök Imre
2 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy személyről, aki egy távirányítót tart a kezében, a háttérben egy televíziós képernyővel. Egy nő, kezében távirányítóval, a háttérben lévő tévé képernyőjén programokat váltogat.
Szórakozás

Kiderült, ki veszi át Rónai Egon helyét az ATV-nél: népszerű műsorvezetőt igazolt a csatorna

Pénzcentrum
2026. november 5. 20:15 2 perc

Azurák Csaba az ATV-hez igazol, ahol 2027 januárjától a csatorna vezető közéleti vitaműsorának, az Egyenes Beszédnek lesz a házigazdája - írta az ATV. A műsorban Rónai Egont váltja majd, aki nemrég jelentette be, hogy a Network4 Media Groupnál folytatja pályafutását.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Németh S. Szilárd, a csatorna elnök-vezérigazgatója szerint a piacvezető műsor vezetésével járó felelősséget csak a szakma legjobbjai bírják el, ezért esett a választásuk a több mint huszonöt éves tapasztalattal rendelkező televíziósra, Azurák Csabára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A riporter izgalmas és inspiráló feladatnak tartja az új kihívást. Úgy véli, egy politikai háttérműsor akkor működik igazán jól, ha a nézők nem érzik magukat becsapva, ehhez pedig mindig őszintén, korrektül és következetesen kell feltenni a kérdéseket.

Távozik az ATV-től Rónai Egon: itt folytathatja pályafutását a legendás műsorvezető
EZ IS ÉRDEKELHET
Távozik az ATV-től Rónai Egon: itt folytathatja pályafutását a legendás műsorvezető
Távozik az ATV-től Rónai Egon. A politikai, közéleti és portréműsorok házigazdája 2011 óta dolgozott a csatornánál.

Hozzátette, hogy az átigazolása már régóta napirenden volt, és mivel a csatornánál dolgozó számos háttérmunkással évtizedes közös múlt köti össze, a váltás számára olyan, mintha hazatérne. Az Egyenes Beszéd továbbra is minden hétköznap este jelentkezik, Azurák Csabával pedig a jövő év elején találkozhatnak először a csatorna nézői.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy másfél évtized után elhagyja az ATV-t Rónai Egon, az Egyenes Beszéd korábbi műsorvezetője, azóta pedig az is kiderült, hogy a Network4 Media Groupnál folytatja pályafutását. Nem Rónai az egyetlen nagy név, akit az utóbbi időben igazolt a cégcsoport. Ma derült ki, hogy Krug Emília is náluk folytatja, míg az RTL-től távozó Papp Gergő a Riporterek című heti magazin műsorvezetőjeként csatlakozott hozzájuk, a közmédiát elhagyó Borbás Marcsi pedig az Elgurulva és az Átvinni a napot az égen című műsorokban kapott szerepet.
Címlapkép: Getty Images
#karrier #televízió #műsorvezető #szórakozás #bejelentés #média #műsor #rtl #politika #tévéműsor #átigazolás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:57
20:34
20:15
20:02
19:45
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 5. 17:34 Brutális vérfürdő a Wall Streeten: összeomlott a Nasdaq, a kriptopiacot és a techóriásokat is magával rántotta a pánik
november 5. 13:53 Megtört a forint szárnyalása: hirtelen fordulat jött a piacon
november 5. 11:25 Óriási bejelentést tett a Telekom, miközben történelmi bankfúzió készülődik – Mi történik ma a tőzsdéken?
november 4. 17:51 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: ezerpontos ralival indított a Dow, szárnyal az OTP és a bankszektor
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 5.
Jön a Skoda nagy dobása: megújul Magyarország egyik kedvenc autója, elárulta a márkaigazgató, mi vár rá
2026. november 4.
Nem a Z generáció a legnagyobb fejtörés a munkahelyeken: elárulta a MOL HR-vezetője, egészen máshol húzódik a törésvonal
2026. november 5.
Márton-napi árháború indult a boltokban: ennyiért árulja a libát az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Spar, a Penny és a Tesco
2026. november 5.
Új őrület tarolja le az egészségpiacot: ez a winter arc, amivel 3 hónap alatt változtathatsz az életeden, akár ingyen is
2026. november 5.
Új panelprogram indul Magyarországon: milliókat kaphatnak a lakástulajok felújításra, itt van minden tudnivaló
NAPTÁR
Tovább
2026. november 5. csütörtök
Imre
45. hét
November 5.
Európai kereskedelmi nap
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Ezen a budai településen él ma az Edda frontembere, Pataky Attila: elképesztő luxus és fényűzés az otthona
2
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
3
2 hete
Elbukhatja 5,19 miliárdját az Ötöslottó új nyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
4
5 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 44. játékhéten
5
2 hete
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Munkáltatói felelősségbiztosítás
a biztosítási szerződés alapján a biztosító - a munkáltató helyett - megtéríti azokat a károkat, amelyekért az üzemi baleset, esetleg foglalkozási megbetegedés miatt felelősséggel tartozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 5. 19:03
Márton-napi árháború indult a boltokban: ennyiért árulja a libát az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Spar, a Penny és a Tesco
Pénzcentrum  |  2026. november 5. 18:07
Kvíz: Emlékszel még gyerekkorod őszi dalaira? Mutasd meg, mennyit tudsz felidézni belőlük!
Agrárszektor  |  2026. november 5. 20:32
Egyre több magyar keresi ezeket az élelmiszereket: tudhatnak valamit?