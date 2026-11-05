Kiderült, ki veszi át Rónai Egon helyét az ATV-nél: népszerű műsorvezetőt igazolt a csatorna

Azurák Csaba az ATV-hez igazol, ahol 2027 januárjától a csatorna vezető közéleti vitaműsorának, az Egyenes Beszédnek lesz a házigazdája - írta az ATV. A műsorban Rónai Egont váltja majd, aki nemrég jelentette be, hogy a Network4 Media Groupnál folytatja pályafutását.

Németh S. Szilárd, a csatorna elnök-vezérigazgatója szerint a piacvezető műsor vezetésével járó felelősséget csak a szakma legjobbjai bírják el, ezért esett a választásuk a több mint huszonöt éves tapasztalattal rendelkező televíziósra, Azurák Csabára.

A riporter izgalmas és inspiráló feladatnak tartja az új kihívást. Úgy véli, egy politikai háttérműsor akkor működik igazán jól, ha a nézők nem érzik magukat becsapva, ehhez pedig mindig őszintén, korrektül és következetesen kell feltenni a kérdéseket.

EZ IS ÉRDEKELHET Távozik az ATV-től Rónai Egon: itt folytathatja pályafutását a legendás műsorvezető Távozik az ATV-től Rónai Egon. A politikai, közéleti és portréműsorok házigazdája 2011 óta dolgozott a csatornánál.

Hozzátette, hogy az átigazolása már régóta napirenden volt, és mivel a csatornánál dolgozó számos háttérmunkással évtizedes közös múlt köti össze, a váltás számára olyan, mintha hazatérne. Az Egyenes Beszéd továbbra is minden hétköznap este jelentkezik, Azurák Csabával pedig a jövő év elején találkozhatnak először a csatorna nézői.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy másfél évtized után elhagyja az ATV-t Rónai Egon, az Egyenes Beszéd korábbi műsorvezetője, azóta pedig az is kiderült, hogy a Network4 Media Groupnál folytatja pályafutását. Nem Rónai az egyetlen nagy név, akit az utóbbi időben igazolt a cégcsoport. Ma derült ki, hogy Krug Emília is náluk folytatja, míg az RTL-től távozó Papp Gergő a Riporterek című heti magazin műsorvezetőjeként csatlakozott hozzájuk, a közmédiát elhagyó Borbás Marcsi pedig az Elgurulva és az Átvinni a napot az égen című műsorokban kapott szerepet.