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Tech

Így csaptak le a hackerek az európai boltláncokra: döbbenetes, milyen könnyen bejutottak a boltok rendszereibe

Pénzcentrum
2026. november 5. 14:48 3 perc

Alapvető kiberbiztonsági mulasztások, például a gyári jelszavak meghagyása és az elavult szoftverek használata tehette lehetővé azt a kibertámadást, amelynek során hackerek távolról emelték meg a hűtőpultok hőmérsékletét több európai szupermarketben. A három héten belül már másodszor bekövetkező incidens miatt az üzleteknek nagy mennyiségű megromlott élelmiszert kellett kidobniuk, a támadássorozat pedig franciaországi vérbankokat is érintett - írta a Reuters.

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A kiskereskedelmi láncok közül a célpontok között volt a belgiumi Carrefour és Delhaize, valamint a svédországi ICA és Coop. A hűtőrendszerek leállása komoly élelmiszer-biztonsági aggályokat vetett fel, a problémát pedig tovább súlyosbítja, hogy a boltok mellett három francia vérellátó központ rendszereit is feltörték. A hatóságok egyelőre nem azonosították az elkövetőket, és a behatolás pontos módszerét sem hozták nyilvánosságra. Két héttel korábban francia boltokat támadtak hackerek hasonló módszerekkel.

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Laurens Singier etikus hacker, a brugge-i Howest Alkalmazott Tudományok Egyetemén működő Cyber 3 Lab kutatója szerint a távolról elérhető rendszerek védelme gyakran rendkívül gyenge. A szakértő rámutatott, hogy a fő sérülékenységet maga a nyilvános internetes hozzáférés jelentette, mivel ezeknek a vezérlőeszközöknek egyáltalán nem szabadna közvetlenül elérhetőnek lenniük a világhálón.

A kutató szerint visszatérő hiba, hogy az üzemeltetők nem változtatják meg a gyártók által beállított alapértelmezett jelszavakat, vagy olyan elavult szoftvereket futtatnak, amelyek ismert biztonsági résekkel rendelkeznek. A helyzetet tovább rontja, hogy a mesterséges intelligencia segítségével ma már a kevésbé képzett támadók is könnyebben tudnak sikeres behatolásokat végrehajtani.

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A szupermarketek kedden közölték, hogy lekapcsolták az internetről a feltört hűtőrendszereket. Ezzel a lépéssel a hűtésvezérlő szoftvereket fejlesztő Danfoss iránymutatását követték, amelynek rendszerei ismét a célpontok között szerepeltek. A vállalat jelezte, hogy már dolgozik az ügyfeleivel a hibák elhárításán.

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A védelem megerősítése érdekében Singier azt javasolja a kereskedőknek, hogy vizsgálják felül a bolti rendszerek hálózati csatlakozását, használjanak erősebb jelszavakat, és a nyílt internetes elérés helyett térjenek át a zártabb, SIM-kártyás kommunikációra, amelyet a napelemes rendszereknél és az elektromosautó-töltőknél is alkalmaznak. Bár a támadás után sok eszközt leválasztottak a nyilvános hálózatról, a szakértő szerint még mindig rengeteg ipari berendezés érhető el szabadon az interneten, amiről a kisebb vállalkozások – például a hentesek vagy a csokoládékészítők – sokszor nem is tudnak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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