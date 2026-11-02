Az Arsenal őrzi előnyét, a Barcelona kiütéssel nyert: nem tudott előzni a Puskás az OTP Bank Ligában, nyert a Fradi

A hétvégi forduló eseményei jelentős változásokat hoztak több európai élvonalbeli bajnokságban is. Az Arsenal magabiztosan őrzi vezető helyét a Premier League-ben, miközben a címvédő Manchester City botlott. A Bundesligában a Bayern München és a Borussia Dortmund holtversenyben vezet, míg a Serie A-ban a Lazio továbbra is veretlen. A magyar élvonalban a Győri ETO FC előnye egy pontra csökkent, miután nem tudott győzni a Vasas ellen.

Az elmúlt napok találkozói alaposan átrendezték a tabellák élmezőnyét. Az angol élvonalban az Arsenal tovább növelte előnyét, míg hazánkban a hajrá izgalmasabbá vált a tabella élén.

A spanyol La Ligában a Barcelona kiütéses győzelemmel húzott el riválisaitól. Az olasz Serie A-ban pedig a Lazio folytatja hibátlan menetelését.

OTP Bank Liga: Szűkül a mezőny az élen

A magyar élvonalban fordulatos hétvégét láthattunk. A tabellát vezető Győri ETO FC hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Vasas ellen, így előnye csupán egy pontra csökkent.

A második helyezett Puskás Akadémia súlyos, 1-3-as vereséget szenvedett a Debreceni VSC otthonában, amely remek teljesítményével a negyedik helyre lépett elő - a Puskás nem tudott előzni az élen. A Ferencváros magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott a Paks ellen.

Az alsóházban a Budapest Honvéd szűk, 1-0-s győzelmet aratott a Kisvárda felett, míg a Zalaegerszegi TE kiütéses, 3-0-s sikerrel lepte meg az MTK Budapestet. Az Újpest FC hazai pályán 2-1-re nyert a Nyíregyháza ellen.

Premier League: Az Arsenal tovább menetel

Az angol bajnokságban az Arsenal tovább építi előnyét a tabella élén. A londoni csapat 1-0-ra győzött a Liverpool otthonában, így 24 ponttal magabiztosan vezeti a tabellát.

A második helyezett Manchester City meglepetésre 1-0-s vereséget szenvedett hazai pályán a Brighton ellen, ami óriási lépést jelentett a Brighton számára a harmadik hely megőrzéséhez. A Chelsea magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott a Manchester United ellen, amely továbbra is csak a 17. helyen kullog, mindössze 7 ponttal.

A Tottenham Hotspur szintén győzelemmel zárt a Crystal Palace ellen (2-0), míg a Brentford 2-0-ra verte a Nottingham Forestet. A sereghajtó Sunderland továbbra is csak 5 pontnál tart, miután 3-1-es vereséget szenvedett a Coventry City vendégeként.

Serie A: A Lazio hibátlan

Az olasz bajnokságban a Lazio fenntartotta hibátlan menetelését, miután 2-1-re legyőzte a Cagliarit. A római csapat 28 ponttal magabiztosan vezeti a tabellát.

A hétvége legnagyobb meglepetése az AC Milan 3-1-es győzelme volt a városi rivális Inter Milan ellen, amellyel a rossoneri felzárkóztak az élmezőnyhöz. Az AS Roma kiütéses, 5-2-es győzelmet aratott az Udinese vendégeként, míg a Juventus 2-0-ra diadalmaskodott a Napoli ellen.

A Bologna szűk, 2-1-es sikert aratott a Monza felett, a Frosinone pedig 2-0-ra győzött a Torino ellen. A sereghajtó Venezia továbbra is csak 3 pontnál tart, miután 1-0-s vereséget szenvedett a Como otthonában.

La Liga: A Barcelona kiütötte az Alavést

A spanyol élvonalban a Barcelona magabiztosan őrzi vezető pozícióját. A katalán együttes kiütéses, 6-1-es győzelmet aratott a Deportivo Alavés ellen, így 30 ponttal vezeti a tabellát. Az Atletico Madrid 2-0-ra nyert a Levante otthonában, és 28 ponttal a második helyen áll.

A Real Madrid sem hibázott, 3-0-s győzelmet aratott a Racing Santander vendégeként. Az Athletic Club szoros, 2-1-es győzelmet aratott a Real Sociedad ellen, míg a Rayo Vallecano 3-0-ra verte a Celtát.

A tabella végén továbbra is a Malaga kullog, mindössze 5 ponttal, miután újabb vereséget szenvedett a Real Betis ellen (2-1).

Bundesliga: Holtverseny az élen, döntletlenezett a Bayern a Dortmunddal

A német bajnokságban továbbra is osztoznak a vezetésen a Bayern München és a Borussia Dortmund. A két csapat rangadóján 2-2-es döntetlen született, így mindkét együttes 18 ponton áll.

A VfB Stuttgart meglepetésre 4-2-re győzött a Bayer Leverkusen otthonában, ami fontos győzelem volt a stuttgartiak számára. Az SC Freiburg továbbra is az élmezőnyben van 16 ponttal, miután 2-1-re nyert az Augsburg vendégeként.

Az SV 07 Elversberg magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott a Mainz ellen, míg az RB Leipzig 2-0-ra diadalmaskodott a Schalke otthonában. A tabella alján a Mönchengladbach áll, mindössze 4 ponttal, amely újabb pontot szerzett a Paderborn ellen (0-0).

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA