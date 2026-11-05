Meghalt a Forma-1 legendás világbajnoka: nemrég még születésnapját ünnepelte, rövid betegség után hunyt el

Rövid betegség után nyolcvanéves korában elhunyt Alan Jones, a Forma–1 1980-as világbajnoka. A legendás autóversenyző, aki éppen hétfőn ünnepelte kerek születésnapját, mindmáig a sportág utolsó ausztrál vb-győztese.

Az 1946-ban Melbourne-ben született Jones édesapja nyomdokaiba lépve választotta az autósportot. Álmai megvalósítása érdekében 1970-ben Európába költözött, majd a ranglétrát végigjárva 1975-ben debütált a Forma–1-ben. Első futamgyőzelmét 1977-ben, az Osztrák Nagydíjon aratta, karrierjének legsikeresebb korszaka azonban egy évvel később kezdődött, amikor csatlakozott a Williams istállóhoz - írja a Guardian.

Pályafutása csúcsát az 1980-as szezon jelentette, amikor öt nagydíjon diadalmaskodott, és további öt alkalommal állhatott dobogóra. Kiemelkedő teljesítményének köszönhetően már az idény zárása előtt bebiztosította világbajnoki címét, végül tizenhét ponttal előzte meg legnagyobb riválisát, a brazil Nelson Piquet-t.

Az aktív versenyzéstől 1986-ban vonult vissza, majd szókimondó stílusának és éleslátásának köszönhetően népszerű televíziós szakkommentátorrá vált. Érdemeit a Brit Birodalom Rendjével (MBE) is elismerték, emellett beválasztották az Ausztrál Sporthírességek Csarnokába is. Az Ausztrál Nagydíj szervezőinek megemlékezése szerint Jones sikerei rajongók egész generációját inspirálták. Különleges örökségét jól mutatja, hogy a mai napig ő az utolsó ausztrál pilóta, aki hazai közönség előtt tudott Forma–1-es futamot nyerni.