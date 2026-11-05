Visszavonul Cristiano Ronaldo: megrendülten jelentette be a világsztár, vége van

Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy visszavonul a válogatottságtól. Döntését az ötszörös aranylabdás klasszis egy Instagram-videóban közölte a nyilvánossággal.

A férfi labdarúgás történetében egyetlen játékos sem lépett pályára annyiszor, és nem szerzett annyi gólt hazája színeiben, mint a portugál támadó. Válogatott pályafutása során abszolút rekordot állított fel, hiszen összesen 234 alkalommal öltötte magára a címeres mezt, ezeken a találkozókon pedig 146 gólt jegyzett.

Ronaldo még 2003-ban mutatkozott be a nemzeti csapatban. A válogatottal elért legnagyobb sikereként 2016-ban Európa-bajnoki címet nyert, emellett pedig két alkalommal a Nemzetek Ligája trófeáját is elhódította Portugáliával.

"Portugália örökké a szívemben él" – búcsúzott érzelmes szavakkal a bejelentésről szóló videóban.