Rövid betegség után nyolcvanéves korában elhunyt Alan Jones, a Forma–1 1980-as világbajnoka.
Visszavonul Cristiano Ronaldo: megrendülten jelentette be a világsztár, vége van
Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy visszavonul a válogatottságtól. Döntését az ötszörös aranylabdás klasszis egy Instagram-videóban közölte a nyilvánossággal.
A férfi labdarúgás történetében egyetlen játékos sem lépett pályára annyiszor, és nem szerzett annyi gólt hazája színeiben, mint a portugál támadó. Válogatott pályafutása során abszolút rekordot állított fel, hiszen összesen 234 alkalommal öltötte magára a címeres mezt, ezeken a találkozókon pedig 146 gólt jegyzett.
Ronaldo még 2003-ban mutatkozott be a nemzeti csapatban. A válogatottal elért legnagyobb sikereként 2016-ban Európa-bajnoki címet nyert, emellett pedig két alkalommal a Nemzetek Ligája trófeáját is elhódította Portugáliával.
"Portugália örökké a szívemben él" – búcsúzott érzelmes szavakkal a bejelentésről szóló videóban.
Zsebükbe nyúlnak az NB I-es csapatok tulajdonosai: komoly pénzt pumpáltak az Debrecenbe és az Újpestbe
Jelentős tőkeemelést hajtottak végre az Újpest és a Debrecen élvonalbeli labdarúgócsapatainak tulajdonosai az elmúlt hetekben
Futballvasárnap a javából: Liverpool–Arsenal, Juventus–Napoli és három magyar rangadó is jön.
A szervezők célja, hogy a veterán filmes szakember révén mind a négy kiemelt eseménybe jellegzetesen hollywoodi stílust vigyenek.
Valódi futballünnep vár a szurkolókra: óriási rangadókkal és magyar meccsekkel jön a szombati maraton
Október utolsó szombatja igazi futballünnepet ígér: Der Klassiker, milánói derbi, angol rangadók és rangos hazai meccsek várják a szurkolókat.
A skót élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tette meg az első hivatalos lépést a szombat délutáni televíziós közvetítési tilalom eltörlése felé az Egyesült Királyságban.
Egymás sarkában az éllovasok: pattanásig feszült a helyzet az OTP Bank Ligában - csúcsmeccsek jönnek a hétvégén
Fordulónyi izgalom vár az OTP Bank Liga szurkolóira: a hétvégi program szombat délutántól vasárnap estig hat mérkőzést kínál.
A játékos hiánya nemcsak klubjának, hanem a magyar nemzeti csapatnak is komoly veszteség.
Óriási futballünnep október végén: a Klassiker, a milánói derbi és a Liverpool-Arsenal lesz a hétvége fénypontja
A Bayern és a Dortmund pontazonosságról vág neki a német klasszikusnak, Milánóban az Inter látogat a városi riválishoz
Az Adidas arra számít, hogy legnagyobb, ám jelenleg leggyengébben teljesítő európai piacán az idei év utolsó negyedévében újra növekedésnek indulnak az eladások.
Hol foglal helyet az angol focitörténelemben az Arsenal tegnapi, sokkoló kiesése? Itt az összes meglepő Ligakupa-eredmény az elmúlt 30 évből
Mikel Arteta csapata az angol ligarendszerben 84 hellyel lejjebb rangsorolt ellenfelével szemben bukott el az Emirates Stadionban.
1408 milliárd forint sorsa kerül terítékre: bárki megnézheti, melyik sportszervezet mennyi tao-támogatást kapott
Nyilvánossá vált az elmúlt 11 év sport-tao-támogatásainak adatbázisa, a rendszert jövőre közvetlen állami finanszírozás váltja fel.
A NOB a hónap elején megerősítette, hogy Magyarország, Németország, Katar, Dél-korea, a Dél-afrikai Köztársaság és Törökország mellett India is szeretne olimpiát rendezni.
Huszonöt év elteltével ismét angol játékos, a Bayern München 33 éves támadója, Harry Kane nyerte az Aranylabdát.
Aranylabda győztes 2026: négy AI modell jóslatát kértük ki – már szinte eldőlt, ő emelheti magasba a trófeát?
A 2026-os férfi Aranylabda átadására október 26-án, hétfőn, a londoni Palladium színházban kerül sor, magyar idő szerint 21 órától.
A Real Madridé lett az El Clásico, a Manchester City botlása is felkavarta az angol tabellát - óriási meglepetések a hétvégi fordulóban
A hétvégi fordulók után számos bajnokságban továbbra is holtverseny alakult ki az élen, miközben több meglepetés is színesítette a játéknapokat.
A sportösszeférhetetlenségi törvénymódosítás alapján az állami vezetők és pártelnökök a jövőben nem tölthetnek be vezető tisztséget a hazai sportszervezetekben.
Felfoghatatlan vagyont gyűjtött össze Cristiano Ronaldo: ennyit keresett eddig karrierjéből a sztárfocista
Cristiano Ronaldo lett az első aktív sportoló, akinek pályafutása során szerzett összbevétele meghaladta a kétmilliárd dollárt.
Több mint tíz év kihagyás után visszatér a profi labdarúgáshoz a 46 éves Ronaldinho, aki november 15-én mutatkozik be az olasz harmadosztályú Ravenna csapatában.