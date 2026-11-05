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Sport

Visszavonul Cristiano Ronaldo: megrendülten jelentette be a világsztár, vége van

Pénzcentrum
2026. november 5. 11:54 1 perc

Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy visszavonul a válogatottságtól. Döntését az ötszörös aranylabdás klasszis egy Instagram-videóban közölte a nyilvánossággal.

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A férfi labdarúgás történetében egyetlen játékos sem lépett pályára annyiszor, és nem szerzett annyi gólt hazája színeiben, mint a portugál támadó. Válogatott pályafutása során abszolút rekordot állított fel, hiszen összesen 234 alkalommal öltötte magára a címeres mezt, ezeken a találkozókon pedig 146 gólt jegyzett.

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Ronaldo még 2003-ban mutatkozott be a nemzeti csapatban. A válogatottal elért legnagyobb sikereként 2016-ban Európa-bajnoki címet nyert, emellett pedig két alkalommal a Nemzetek Ligája trófeáját is elhódította Portugáliával.

"Portugália örökké a szívemben él" – búcsúzott érzelmes szavakkal a bejelentésről szóló videóban.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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