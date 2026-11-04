Ingyenes Fradi-jegyeket kaphatnak a budapesti gyerekek: mutatjuk, kik jogosultak rá és hol jelentkezhetnek

Húsz kerületi gyermek tekintheti meg ingyenesen a Ferencváros Zalaegerszeg elleni labdarúgó-mérkőzését Mátyus János egykori labdarúgó felajánlásának köszönhetően – olvasható Terézváros Facebook-bejegyzésében.

A Terézváros sportolója díj idei kitüntetettje a kerületben élő, 8 és 16 év közötti fiatalok számára biztosít belépőt a november 29-én, 14 óra 15 perckor kezdődő találkozóra. A programra a futball iránt érdeklődő gyermekek szülei jelentkezhetnek. A szervezők a belépőjegyek mellett a biztonságos lebonyolításról is gondoskodnak, mint fogalmaznak, a mérkőzésre "az oda-vissza utazást és a szakképzett felnőtt kíséretet is biztosítjuk".

A részvételi szándékot november 5-én 12 óráig várják e-mailben, a gyermek nevének és életkorának megjelölésével. A bejegyzésben külön hangsúlyozzák a jogosultság igazolásának fontosságát, mivel "a terézvárosi lakcím feltétel, a lakcímkártyákat ellenőrizzük".