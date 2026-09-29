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Sport

Megszületett a döntés: dollármilliókat oszt szét a FIFA, dörzsölhetik a tenyerüket a klubok

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 11:14

A hónapok óta húzódó vita különösen a kisebb bajnokságok csapatait érintette érzékenyen, amelyek számára ez az összeg komoly anyagi segítséget jelent - írta meg a The Guardian.

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Az európai élvonalbeli klubok kapják meg a tavalyi klubvilágbajnokság 250 millió dolláros szolidaritási alapjának felét, a megállapodást pedig a FIFA októberi tanácsülését követően véglegesíthetik. A FIFA és az Európai Klubok Szervezete (EFC) közeledik a megegyezéshez, amely fele-fele arányban osztaná el a szolidaritási alapot Európa és a világ többi része között. Az EFC eredetileg a keret több mint 60 százalékát követelte, végül azonban engedett, miután a nemzetközi szövetség a globálisan igazságosabb elosztás mellett érvelt.

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Az Európának járó 125 millió dollárból minden olyan élvonalbeli klub részesül, amely nem vett részt a klubvilágbajnokságon. A juttatás összege a 2021 és 2024 közötti időszakban az élvonalban eltöltött szezonok számától függ. Emellett az UEFA klubtornáin ebben a periódusban a legjobban teljesítő, ám a tornáról lemaradó csapatok külön kifizetésben is részesülnek. Ez jelentős eltéréseket eredményezhet a kifizetésekben, így például a 2022-ben Bajnokok Ligája-döntőt játszó Liverpool a kiemelt összegek kedvezményezettjei közé tartozhat.

Az EFC kedden tartja közgyűlését Koppenhágában, a megállapodás pedig várhatóan a FIFA tanácsának október 15-i zürichi ülését követően lép életbe. A klubvilágbajnokság győztese, a Chelsea a 740 millió fontos összdíjazásból neki járó 84 millió fontot már korábban megkapta.

Az EFC korábban levélben azzal fenyegette meg a FIFA-t, hogy nem működik együtt a jövőbeli klubvilágbajnokságok szervezésében, ha Gianni Infantino nem vonja vissza a FIFA Forward Enterprise elnevezésű programot. A szervezet ugyanakkor a szolidaritási kifizetések elhúzódása miatt is komoly csalódottságának adott hangot.

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A FIFA és az EFC közötti, a nemzetközi klubtornák kereskedelmi jogainak közös kezelésére irányuló joint venture létrehozása továbbra is napirenden szerepel, ám a sportág vezetésében uralkodó feszült légkör miatt a közeljövőben nem várható az egyezmény aláírása. Infantino tavaly Rómában még felszólalt az EFC közgyűlésén, idén azonban erre aligha kerül sor, tekintettel az UEFA elnökével, Aleksander Čeferinnel fennálló hűvös viszonyára.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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