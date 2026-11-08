2026. november 8. vasárnap Zsombor
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Telki, 2026. szeptember 27.Szoboszlai Dominik csapatkapitány (j) és Kerkez Milos a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzõközpontjában 2026. szeptember 27-én. A válogatott másnap a Nemzetek Ligájának 2. fordulójában És
Sport

Igazi meccsdömping a hétvégén: Szoboszlai Dominik és a hazai élcsapatok is pályára lépnek

Pénzcentrum
2026. november 8. 07:26 6 perc

A november eleji vasárnap a klasszikus futballnapok közé tartozik: a kontinens szinte minden jelentős bajnokságában rangadókat rendeznek. A nap csúcspontja az Atletico Madrid – FC Barcelona spanyol csúcsmeccs, de a magyar szurkolók számára a Vasas–Ferencváros derbi és a Liverpool fellépése is kiemelt figyelmet kap.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Futballvasárnap a javából: Atlético–Barcelona, Liverpool-rangadó és Vasas–Fradi is vár a szurkolókra
November 8-án, vasárnap ismét igazi futballmaraton vár az európai bajnokságok szerelmeseire. A spanyol élvonalban az Atlético Madrid és a Barcelona csap össze, az olasz Serie A-ban több rangadót is rendeznek, a Premier League-ben pedig Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool lép pályára. A magyar szurkolóknak sem kell külföldre tekinteniük, hiszen az OTP Bank Liga három mérkőzése közül az esti Vasas–Ferencváros fővárosi rangadó ígérkezik a nap legnagyobb hazai eseményének.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A program már kora délben elkezdődik Nápolyban, és egészen késő estig egymást követik a mérkőzések. A nap csúcspontja kétségkívül az Atlético Madrid–Barcelona összecsapás lesz, de a Juventus, a Bayern München legnagyobb német riválisa, valamint a Manchester United is pályára lép a hétvége zárónapján.

Három mérkőzést rendeznek vasárnap a magyar élvonalban, a legnagyobb érdeklődés pedig a Vasas és a Ferencváros összecsapását övezi. Az angyalföldiek 19 órakor fogadják a címvédő zöld-fehéreket az Illovszky Rudolf Stadionban.

A két budapesti klub találkozója mindig különleges hangulatot ígér. A Ferencváros számára a bajnoki pontok megszerzése mellett az élmezőnyben elfoglalt pozíció megőrzése is fontos, a Vasas pedig hazai közönsége előtt szeretne bizonyítani a legnagyobb hazai riválisok egyikével szemben.

A szombati és vasárnapi programot tekintve a debreceni és nyíregyházi szurkolóknak is érdemes lesz bekapcsolódniuk. A Nyíregyháza Spartacus 13:15-kor a Győri ETO FC-t fogadja. A győriek az előző idényben feljutóként is komoly célokat tűztek ki maguk elé, a nyírségiek számára pedig minden hazai pontnak nagy jelentősége lehet.

A délutáni mérkőzésen a Debreceni VSC az Újpestet látja vendégül 15:30-tól. Két nagy múltú együttes találkozik, amelyek számára a bajnoki pontok mellett a szurkolói presztízs is komoly motivációt jelenthet.

Az OTP Bank Liga vasárnapi programja:

Nyíregyháza Spartacus–Győri ETO FC (13:15)
Debreceni VSC–Újpest FC (15:30)
Vasas FC–Ferencvárosi TC (19:00)

A magyar szurkolók számára a Crystal Palace és a Liverpool összecsapása lesz a vasárnap egyik legfontosabb mérkőzése. Szoboszlai Dominik együttese a londoniak vendégeként lép pályára, a találkozó magyar idő szerint 15 órakor kezdődik.

A Liverpoolnak idegenben kell bizonyítania, a Palace pedig saját közönsége előtt szeretne értékes pontokat szerezni. A mérkőzés különösen érdekes lehet a magyar válogatott csapatkapitányának szereplése miatt, hiszen Szoboszlai az angol bajnokság egyik legnagyobb figyelemmel kísért magyar játékosa.

Ugyanebben az időpontban további három Premier League-mérkőzést is rendeznek. A Brighton a Brentfordot fogadja, az Ipswich Town a Bournemouth-t látja vendégül, míg a Sunderland a Chelsea ellen próbálhat pontot szerezni.

A délutáni program másik kiemelt összecsapása a Manchester United és az Aston Villa találkozója lesz. Az Old Traffordon 17:30-kor kezdődik a mérkőzés, amely mindkét együttes számára fontos lehet a bajnoki célok szempontjából.

A Premier League vasárnapi programja:

Brighton–Brentford (15:00)
Crystal Palace–Liverpool (15:00)
Ipswich Town–Bournemouth (15:00)
Sunderland–Chelsea (15:00)
Manchester United–Aston Villa (17:30)

A vasárnapi futballprogram legnagyobb rangadóját Madridban rendezik. Az Atlético Madrid a Barcelonát fogadja a Riyadh Air Metropolitano Stadionban, a találkozó 21 órakor kezdődik.

A két együttes összecsapása a spanyol bajnokság egyik legnagyobb presztízsű párharca. Diego Simeone csapata hazai pályán különösen kellemetlen ellenfél, a Barcelona pedig rendszerint támadó szellemű futballal próbálja érvényesíteni fölényét. A három pont megszerzése mindkét klub számára rendkívül fontos lehet a bajnoki versenyfutásban.

A délutáni kínálatban négy további mérkőzés szerepel. Az Elche a Real Betist fogadja 14 órakor, majd 16:15-kor a Real Sociedad és a Rayo Vallecano találkozik egymással. 18:30-kor két mérkőzés is kezdődik. A Celta Vigo a Levantét látja vendégül, míg a Villarreal a Getafét fogadja.

A La Liga vasárnapi programja:

Elche–Real Betis (14:00)
Real Sociedad–Rayo Vallecano (16:15)
Celta Vigo–Levante (18:30)
Villarreal–Getafe (18:30)
Atlético Madrid–FC Barcelona (21:00)

Az olasz élvonalban különösen sűrű vasárnap következik. A program egyik legérdekesebb mérkőzése már 12:30-kor elkezdődik, amikor a Napoli a Laziót fogadja.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A nápolyiaknak hazai pályán kell bizonyítaniuk egy olyan ellenféllel szemben, amely az elmúlt időszakban rendszeresen képes meglepetést okozni. A Lazio és a Napoli összecsapása az elmúlt években több emlékezetes mérkőzést hozott, így ezúttal is kiélezett párharcra lehet számítani.

A délutáni programban két találkozót rendeznek 15 órakor. A Genoa az AC Milant fogadja, míg a Monza az Atalantával csap össze.

A nap egyik különösen érdekes párosítása az Inter és a Como mérkőzése lesz. A milánóiak 18 órakor fogadják a lombardiai riválist, amely az utóbbi években egyre komolyabb szereplőjévé vált az olasz futballnak. Az Inter számára hazai pályán a győzelem megszerzése lehet az elsődleges cél. Az esti rangadón a Fiorentina a Juventust látja vendégül. A találkozó 20:45-kor kezdődik, és mindkét együttes számára fontos lehet a bajnoki helyezések szempontjából.

A Serie A vasárnapi programja:

Napoli–Lazio (12:30)
Genoa–AC Milan (15:00)
Monza–Atalanta (15:00)
Inter–Como (18:00)
Fiorentina–Juventus (20:45)

A német élvonalban három mérkőzést rendeznek vasárnap. A programot a Köln és a Bayer Leverkusen összecsapása nyitja 15:30-kor. A Rajna-vidéki párharc különleges hangulatú mérkőzésnek ígérkezik. A Köln hazai pályán szeretné megnehezíteni a Leverkusen dolgát, a vendégek pedig értékes pontokért utaznak a szomszédos városba.

A második mérkőzésen a Freiburg az Union Berlint fogadja 17:30-kor. Két olyan együttes találkozik, amelyek számára a stabil bajnoki szereplés és az élmezőnyhöz való felzárkózás lehet az idény egyik legfontosabb célja. A Bundesliga vasárnapi programja a Hoffenheim és a Schalke 04 összecsapásával zárul 19:30-kor.

A Bundesliga vasárnapi programja:

FC Köln–Bayer Leverkusen (15:30)
SC Freiburg–Union Berlin (17:30)
TSG Hoffenheim–Schalke 04 (19:30)

A francia bajnokságban hat mérkőzést rendeznek vasárnap. A program 15 órakor a Rennes és a Lille összecsapásával indul. A délután második felében négy találkozó kezdődik egyszerre, 17:15-kor. A Brest a Lyont fogadja, a Le Mans az AS Monacóval csap össze, az Angers a Nice-t látja vendégül, míg a Le Havre a Lorient együttesét fogadja.

A nap legnagyobb francia rangadója azonban csak este következik. A Lens az Olympique Marseille-t látja vendégül 20:45-kor. Mindkét együttes számára fontos mérkőzésről van szó, hiszen a bajnoki élmezőnyben folytatott versenyben minden megszerzett pontnak komoly jelentősége lehet.

A Ligue 1 vasárnapi programja:

Rennes–Lille (15:00)
Brest–Lyon (17:15)
Le Mans–AS Monaco (17:15)
Angers–Nice (17:15)
Le Havre–Lorient (17:15)
Lens–Olympique Marseille (20:45)

Mennyi fér bele egyetlen futballvasárnapba?

A november 8-i program már 12:30-kor elindul a Napoli–Lazio rangadóval. A magyar szurkolók számára 13:15-kor a Nyíregyháza–ETO mérkőzés is alternatívát kínál, majd 15 órakor szinte egyszerre kezdődnek a Liverpool, az AC Milan és több angol élcsapat mérkőzései.

A délután további részében a Debrecen–Újpest találkozó mellett a Köln–Leverkusen és a Manchester United–Aston Villa összecsapás is komoly figyelmet érdemel. 18 órakor az Inter–Como következik, majd 19 órakor a Vasas és a Ferencváros fővárosi rangadója kerül a középpontba.

Az esti órákban sem csökken a kínálat. 20:45-kor a Fiorentina–Juventus és a Lens–Marseille mérkőzés kezdődik, 21 órakor pedig jön az egész hétvége egyik legnagyobb eseménye, az Atlético Madrid–Barcelona rangadó.

Aki tehát november 8-án egész napos futballprogramot tervez, annak aligha kell majd mérkőzés után kutatnia. A magyar bajnokság, az angol és az olasz élvonal, valamint a spanyol csúcsrangadó együtt olyan kínálatot biztosít, amely egészen késő estig a képernyő elé szegezheti a szurkolókat.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA 
#sport #labdarúgás #szoboszlai dominik #premier league #liverpool #otp bank liga #La Liga #ferencváros #fc barcelona #serie a #atletico madrid
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:26
06:55
05:58
20:01
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 6. 17:41 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: brutális osztalék jöhet a Molnál
november 6. 10:34 Brutális vérfürdő a tőzsdéken: hatalmas pofont kapott a techszektor, felfüggesztették a kereskedést
november 5. 17:34 Brutális vérfürdő a Wall Streeten: összeomlott a Nasdaq, a kriptopiacot és a techóriásokat is magával rántotta a pánik
november 5. 13:53 Megtört a forint szárnyalása: hirtelen fordulat jött a piacon
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 8.
„A magyar konyha sok mindent elbír” – így matekozik ma egy budai sztárétterem séfje a drágulás közepette
2026. november 7.
Van egy komoly csapda a Nők 40 nyugdíjkedvezménynél, amiről alig beszélnek: sokan csak az első nyugdíjutalásnál szembesülnek vele
2026. november 8.
Ennyibe kerülnek 2026-ban a prémium szaloncukrok: az idei árakkal meglepőt húzott a Szamos, Stühmer, Sulyán és a Demeter
2026. november 7.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
2026. november 7.
Lövöldözés volt Krakkó főterén, több halálos áldozat is van
NAPTÁR
Tovább
2026. november 8. vasárnap
Zsombor
45. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Könnyfakasztó vallomást tett Michael Schumacher felesége: így él manapság otthonában a legendás világbajnok
2
1 hónapja
Börtönbe megy a volt világbajnok: gyomorforgató, amit elkövetett, hét évet kapott
3
2 napja
Visszatér a képernyőre Korda György: legendás műsorában láthatják újra a nézők - nem akárki csatlakozik hozzá
4
18 órája
Egyre többen hagyják ott a Nike-ot: két márka viszi el a vevőket, amire kevesen számítottak
5
4 hete
Fejlemények a Gulácsi Péter elleni rablótámadásról: megszólalt a Villareal edzője, nem tudni, mikor állhat újra edzésbe
PÉNZÜGYI KISOKOS
Következményi kár
tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 8. 06:55
Ennyibe kerülnek 2026-ban a prémium szaloncukrok: az idei árakkal meglepőt húzott a Szamos, Stühmer, Sulyán és a Demeter
Pénzcentrum  |  2026. november 8. 05:58
„A magyar konyha sok mindent elbír” – így matekozik ma egy budai sztárétterem séfje a drágulás közepette
Agrárszektor  |  2026. november 8. 06:03
Ömlik az import burgonya Magyarországra: ebből az országból jön a java