Igazi meccsdömping a hétvégén: Szoboszlai Dominik és a hazai élcsapatok is pályára lépnek

A november eleji vasárnap a klasszikus futballnapok közé tartozik: a kontinens szinte minden jelentős bajnokságában rangadókat rendeznek. A nap csúcspontja az Atletico Madrid – FC Barcelona spanyol csúcsmeccs, de a magyar szurkolók számára a Vasas–Ferencváros derbi és a Liverpool fellépése is kiemelt figyelmet kap.

Futballvasárnap a javából: Atlético–Barcelona, Liverpool-rangadó és Vasas–Fradi is vár a szurkolókra

November 8-án, vasárnap ismét igazi futballmaraton vár az európai bajnokságok szerelmeseire. A spanyol élvonalban az Atlético Madrid és a Barcelona csap össze, az olasz Serie A-ban több rangadót is rendeznek, a Premier League-ben pedig Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool lép pályára. A magyar szurkolóknak sem kell külföldre tekinteniük, hiszen az OTP Bank Liga három mérkőzése közül az esti Vasas–Ferencváros fővárosi rangadó ígérkezik a nap legnagyobb hazai eseményének.

A program már kora délben elkezdődik Nápolyban, és egészen késő estig egymást követik a mérkőzések. A nap csúcspontja kétségkívül az Atlético Madrid–Barcelona összecsapás lesz, de a Juventus, a Bayern München legnagyobb német riválisa, valamint a Manchester United is pályára lép a hétvége zárónapján.

Három mérkőzést rendeznek vasárnap a magyar élvonalban, a legnagyobb érdeklődés pedig a Vasas és a Ferencváros összecsapását övezi. Az angyalföldiek 19 órakor fogadják a címvédő zöld-fehéreket az Illovszky Rudolf Stadionban.

A két budapesti klub találkozója mindig különleges hangulatot ígér. A Ferencváros számára a bajnoki pontok megszerzése mellett az élmezőnyben elfoglalt pozíció megőrzése is fontos, a Vasas pedig hazai közönsége előtt szeretne bizonyítani a legnagyobb hazai riválisok egyikével szemben.

A szombati és vasárnapi programot tekintve a debreceni és nyíregyházi szurkolóknak is érdemes lesz bekapcsolódniuk. A Nyíregyháza Spartacus 13:15-kor a Győri ETO FC-t fogadja. A győriek az előző idényben feljutóként is komoly célokat tűztek ki maguk elé, a nyírségiek számára pedig minden hazai pontnak nagy jelentősége lehet.

A délutáni mérkőzésen a Debreceni VSC az Újpestet látja vendégül 15:30-tól. Két nagy múltú együttes találkozik, amelyek számára a bajnoki pontok mellett a szurkolói presztízs is komoly motivációt jelenthet.

Az OTP Bank Liga vasárnapi programja:

Nyíregyháza Spartacus–Győri ETO FC (13:15)

Debreceni VSC–Újpest FC (15:30)

Vasas FC–Ferencvárosi TC (19:00)

A magyar szurkolók számára a Crystal Palace és a Liverpool összecsapása lesz a vasárnap egyik legfontosabb mérkőzése. Szoboszlai Dominik együttese a londoniak vendégeként lép pályára, a találkozó magyar idő szerint 15 órakor kezdődik.

A Liverpoolnak idegenben kell bizonyítania, a Palace pedig saját közönsége előtt szeretne értékes pontokat szerezni. A mérkőzés különösen érdekes lehet a magyar válogatott csapatkapitányának szereplése miatt, hiszen Szoboszlai az angol bajnokság egyik legnagyobb figyelemmel kísért magyar játékosa.

Ugyanebben az időpontban további három Premier League-mérkőzést is rendeznek. A Brighton a Brentfordot fogadja, az Ipswich Town a Bournemouth-t látja vendégül, míg a Sunderland a Chelsea ellen próbálhat pontot szerezni.

A délutáni program másik kiemelt összecsapása a Manchester United és az Aston Villa találkozója lesz. Az Old Traffordon 17:30-kor kezdődik a mérkőzés, amely mindkét együttes számára fontos lehet a bajnoki célok szempontjából.

A Premier League vasárnapi programja:

Brighton–Brentford (15:00)

Crystal Palace–Liverpool (15:00)

Ipswich Town–Bournemouth (15:00)

Sunderland–Chelsea (15:00)

Manchester United–Aston Villa (17:30)

A vasárnapi futballprogram legnagyobb rangadóját Madridban rendezik. Az Atlético Madrid a Barcelonát fogadja a Riyadh Air Metropolitano Stadionban, a találkozó 21 órakor kezdődik.

A két együttes összecsapása a spanyol bajnokság egyik legnagyobb presztízsű párharca. Diego Simeone csapata hazai pályán különösen kellemetlen ellenfél, a Barcelona pedig rendszerint támadó szellemű futballal próbálja érvényesíteni fölényét. A három pont megszerzése mindkét klub számára rendkívül fontos lehet a bajnoki versenyfutásban.

A délutáni kínálatban négy további mérkőzés szerepel. Az Elche a Real Betist fogadja 14 órakor, majd 16:15-kor a Real Sociedad és a Rayo Vallecano találkozik egymással. 18:30-kor két mérkőzés is kezdődik. A Celta Vigo a Levantét látja vendégül, míg a Villarreal a Getafét fogadja.

A La Liga vasárnapi programja:

Elche–Real Betis (14:00)

Real Sociedad–Rayo Vallecano (16:15)

Celta Vigo–Levante (18:30)

Villarreal–Getafe (18:30)

Atlético Madrid–FC Barcelona (21:00)



Az olasz élvonalban különösen sűrű vasárnap következik. A program egyik legérdekesebb mérkőzése már 12:30-kor elkezdődik, amikor a Napoli a Laziót fogadja.

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A nápolyiaknak hazai pályán kell bizonyítaniuk egy olyan ellenféllel szemben, amely az elmúlt időszakban rendszeresen képes meglepetést okozni. A Lazio és a Napoli összecsapása az elmúlt években több emlékezetes mérkőzést hozott, így ezúttal is kiélezett párharcra lehet számítani.

A délutáni programban két találkozót rendeznek 15 órakor. A Genoa az AC Milant fogadja, míg a Monza az Atalantával csap össze.

A nap egyik különösen érdekes párosítása az Inter és a Como mérkőzése lesz. A milánóiak 18 órakor fogadják a lombardiai riválist, amely az utóbbi években egyre komolyabb szereplőjévé vált az olasz futballnak. Az Inter számára hazai pályán a győzelem megszerzése lehet az elsődleges cél. Az esti rangadón a Fiorentina a Juventust látja vendégül. A találkozó 20:45-kor kezdődik, és mindkét együttes számára fontos lehet a bajnoki helyezések szempontjából.

A Serie A vasárnapi programja:

Napoli–Lazio (12:30)

Genoa–AC Milan (15:00)

Monza–Atalanta (15:00)

Inter–Como (18:00)

Fiorentina–Juventus (20:45)



A német élvonalban három mérkőzést rendeznek vasárnap. A programot a Köln és a Bayer Leverkusen összecsapása nyitja 15:30-kor. A Rajna-vidéki párharc különleges hangulatú mérkőzésnek ígérkezik. A Köln hazai pályán szeretné megnehezíteni a Leverkusen dolgát, a vendégek pedig értékes pontokért utaznak a szomszédos városba.

A második mérkőzésen a Freiburg az Union Berlint fogadja 17:30-kor. Két olyan együttes találkozik, amelyek számára a stabil bajnoki szereplés és az élmezőnyhöz való felzárkózás lehet az idény egyik legfontosabb célja. A Bundesliga vasárnapi programja a Hoffenheim és a Schalke 04 összecsapásával zárul 19:30-kor.

A Bundesliga vasárnapi programja:

FC Köln–Bayer Leverkusen (15:30)

SC Freiburg–Union Berlin (17:30)

TSG Hoffenheim–Schalke 04 (19:30)



A francia bajnokságban hat mérkőzést rendeznek vasárnap. A program 15 órakor a Rennes és a Lille összecsapásával indul. A délután második felében négy találkozó kezdődik egyszerre, 17:15-kor. A Brest a Lyont fogadja, a Le Mans az AS Monacóval csap össze, az Angers a Nice-t látja vendégül, míg a Le Havre a Lorient együttesét fogadja.

A nap legnagyobb francia rangadója azonban csak este következik. A Lens az Olympique Marseille-t látja vendégül 20:45-kor. Mindkét együttes számára fontos mérkőzésről van szó, hiszen a bajnoki élmezőnyben folytatott versenyben minden megszerzett pontnak komoly jelentősége lehet.

A Ligue 1 vasárnapi programja:

Rennes–Lille (15:00)

Brest–Lyon (17:15)

Le Mans–AS Monaco (17:15)

Angers–Nice (17:15)

Le Havre–Lorient (17:15)

Lens–Olympique Marseille (20:45)

Mennyi fér bele egyetlen futballvasárnapba?

A november 8-i program már 12:30-kor elindul a Napoli–Lazio rangadóval. A magyar szurkolók számára 13:15-kor a Nyíregyháza–ETO mérkőzés is alternatívát kínál, majd 15 órakor szinte egyszerre kezdődnek a Liverpool, az AC Milan és több angol élcsapat mérkőzései.

A délután további részében a Debrecen–Újpest találkozó mellett a Köln–Leverkusen és a Manchester United–Aston Villa összecsapás is komoly figyelmet érdemel. 18 órakor az Inter–Como következik, majd 19 órakor a Vasas és a Ferencváros fővárosi rangadója kerül a középpontba.

Az esti órákban sem csökken a kínálat. 20:45-kor a Fiorentina–Juventus és a Lens–Marseille mérkőzés kezdődik, 21 órakor pedig jön az egész hétvége egyik legnagyobb eseménye, az Atlético Madrid–Barcelona rangadó.

Aki tehát november 8-án egész napos futballprogramot tervez, annak aligha kell majd mérkőzés után kutatnia. A magyar bajnokság, az angol és az olasz élvonal, valamint a spanyol csúcsrangadó együtt olyan kínálatot biztosít, amely egészen késő estig a képernyő elé szegezheti a szurkolókat.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA