Szakemberek elemzték az elmúlt 16 év történéseit a tao-milliárdok áramlásától az utánpótlásképzésen és a határon túli támogatások rendszerén át a stadionépítésekig.
Igazi meccsdömping a hétvégén: Szoboszlai Dominik és a hazai élcsapatok is pályára lépnek
A november eleji vasárnap a klasszikus futballnapok közé tartozik: a kontinens szinte minden jelentős bajnokságában rangadókat rendeznek. A nap csúcspontja az Atletico Madrid – FC Barcelona spanyol csúcsmeccs, de a magyar szurkolók számára a Vasas–Ferencváros derbi és a Liverpool fellépése is kiemelt figyelmet kap.
Futballvasárnap a javából: Atlético–Barcelona, Liverpool-rangadó és Vasas–Fradi is vár a szurkolókra
November 8-án, vasárnap ismét igazi futballmaraton vár az európai bajnokságok szerelmeseire. A spanyol élvonalban az Atlético Madrid és a Barcelona csap össze, az olasz Serie A-ban több rangadót is rendeznek, a Premier League-ben pedig Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool lép pályára. A magyar szurkolóknak sem kell külföldre tekinteniük, hiszen az OTP Bank Liga három mérkőzése közül az esti Vasas–Ferencváros fővárosi rangadó ígérkezik a nap legnagyobb hazai eseményének.
A program már kora délben elkezdődik Nápolyban, és egészen késő estig egymást követik a mérkőzések. A nap csúcspontja kétségkívül az Atlético Madrid–Barcelona összecsapás lesz, de a Juventus, a Bayern München legnagyobb német riválisa, valamint a Manchester United is pályára lép a hétvége zárónapján.
Három mérkőzést rendeznek vasárnap a magyar élvonalban, a legnagyobb érdeklődés pedig a Vasas és a Ferencváros összecsapását övezi. Az angyalföldiek 19 órakor fogadják a címvédő zöld-fehéreket az Illovszky Rudolf Stadionban.
A két budapesti klub találkozója mindig különleges hangulatot ígér. A Ferencváros számára a bajnoki pontok megszerzése mellett az élmezőnyben elfoglalt pozíció megőrzése is fontos, a Vasas pedig hazai közönsége előtt szeretne bizonyítani a legnagyobb hazai riválisok egyikével szemben.
A szombati és vasárnapi programot tekintve a debreceni és nyíregyházi szurkolóknak is érdemes lesz bekapcsolódniuk. A Nyíregyháza Spartacus 13:15-kor a Győri ETO FC-t fogadja. A győriek az előző idényben feljutóként is komoly célokat tűztek ki maguk elé, a nyírségiek számára pedig minden hazai pontnak nagy jelentősége lehet.
A délutáni mérkőzésen a Debreceni VSC az Újpestet látja vendégül 15:30-tól. Két nagy múltú együttes találkozik, amelyek számára a bajnoki pontok mellett a szurkolói presztízs is komoly motivációt jelenthet.
Az OTP Bank Liga vasárnapi programja:
Nyíregyháza Spartacus–Győri ETO FC (13:15)
Debreceni VSC–Újpest FC (15:30)
Vasas FC–Ferencvárosi TC (19:00)
A magyar szurkolók számára a Crystal Palace és a Liverpool összecsapása lesz a vasárnap egyik legfontosabb mérkőzése. Szoboszlai Dominik együttese a londoniak vendégeként lép pályára, a találkozó magyar idő szerint 15 órakor kezdődik.
A Liverpoolnak idegenben kell bizonyítania, a Palace pedig saját közönsége előtt szeretne értékes pontokat szerezni. A mérkőzés különösen érdekes lehet a magyar válogatott csapatkapitányának szereplése miatt, hiszen Szoboszlai az angol bajnokság egyik legnagyobb figyelemmel kísért magyar játékosa.
Ugyanebben az időpontban további három Premier League-mérkőzést is rendeznek. A Brighton a Brentfordot fogadja, az Ipswich Town a Bournemouth-t látja vendégül, míg a Sunderland a Chelsea ellen próbálhat pontot szerezni.
A délutáni program másik kiemelt összecsapása a Manchester United és az Aston Villa találkozója lesz. Az Old Traffordon 17:30-kor kezdődik a mérkőzés, amely mindkét együttes számára fontos lehet a bajnoki célok szempontjából.
A Premier League vasárnapi programja:
Brighton–Brentford (15:00)
Crystal Palace–Liverpool (15:00)
Ipswich Town–Bournemouth (15:00)
Sunderland–Chelsea (15:00)
Manchester United–Aston Villa (17:30)
A vasárnapi futballprogram legnagyobb rangadóját Madridban rendezik. Az Atlético Madrid a Barcelonát fogadja a Riyadh Air Metropolitano Stadionban, a találkozó 21 órakor kezdődik.
A két együttes összecsapása a spanyol bajnokság egyik legnagyobb presztízsű párharca. Diego Simeone csapata hazai pályán különösen kellemetlen ellenfél, a Barcelona pedig rendszerint támadó szellemű futballal próbálja érvényesíteni fölényét. A három pont megszerzése mindkét klub számára rendkívül fontos lehet a bajnoki versenyfutásban.
A délutáni kínálatban négy további mérkőzés szerepel. Az Elche a Real Betist fogadja 14 órakor, majd 16:15-kor a Real Sociedad és a Rayo Vallecano találkozik egymással. 18:30-kor két mérkőzés is kezdődik. A Celta Vigo a Levantét látja vendégül, míg a Villarreal a Getafét fogadja.
A La Liga vasárnapi programja:
Elche–Real Betis (14:00)
Real Sociedad–Rayo Vallecano (16:15)
Celta Vigo–Levante (18:30)
Villarreal–Getafe (18:30)
Atlético Madrid–FC Barcelona (21:00)
Az olasz élvonalban különösen sűrű vasárnap következik. A program egyik legérdekesebb mérkőzése már 12:30-kor elkezdődik, amikor a Napoli a Laziót fogadja.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A nápolyiaknak hazai pályán kell bizonyítaniuk egy olyan ellenféllel szemben, amely az elmúlt időszakban rendszeresen képes meglepetést okozni. A Lazio és a Napoli összecsapása az elmúlt években több emlékezetes mérkőzést hozott, így ezúttal is kiélezett párharcra lehet számítani.
A délutáni programban két találkozót rendeznek 15 órakor. A Genoa az AC Milant fogadja, míg a Monza az Atalantával csap össze.
A nap egyik különösen érdekes párosítása az Inter és a Como mérkőzése lesz. A milánóiak 18 órakor fogadják a lombardiai riválist, amely az utóbbi években egyre komolyabb szereplőjévé vált az olasz futballnak. Az Inter számára hazai pályán a győzelem megszerzése lehet az elsődleges cél. Az esti rangadón a Fiorentina a Juventust látja vendégül. A találkozó 20:45-kor kezdődik, és mindkét együttes számára fontos lehet a bajnoki helyezések szempontjából.
A Serie A vasárnapi programja:
Napoli–Lazio (12:30)
Genoa–AC Milan (15:00)
Monza–Atalanta (15:00)
Inter–Como (18:00)
Fiorentina–Juventus (20:45)
A német élvonalban három mérkőzést rendeznek vasárnap. A programot a Köln és a Bayer Leverkusen összecsapása nyitja 15:30-kor. A Rajna-vidéki párharc különleges hangulatú mérkőzésnek ígérkezik. A Köln hazai pályán szeretné megnehezíteni a Leverkusen dolgát, a vendégek pedig értékes pontokért utaznak a szomszédos városba.
A második mérkőzésen a Freiburg az Union Berlint fogadja 17:30-kor. Két olyan együttes találkozik, amelyek számára a stabil bajnoki szereplés és az élmezőnyhöz való felzárkózás lehet az idény egyik legfontosabb célja. A Bundesliga vasárnapi programja a Hoffenheim és a Schalke 04 összecsapásával zárul 19:30-kor.
A Bundesliga vasárnapi programja:
FC Köln–Bayer Leverkusen (15:30)
SC Freiburg–Union Berlin (17:30)
TSG Hoffenheim–Schalke 04 (19:30)
A francia bajnokságban hat mérkőzést rendeznek vasárnap. A program 15 órakor a Rennes és a Lille összecsapásával indul. A délután második felében négy találkozó kezdődik egyszerre, 17:15-kor. A Brest a Lyont fogadja, a Le Mans az AS Monacóval csap össze, az Angers a Nice-t látja vendégül, míg a Le Havre a Lorient együttesét fogadja.
A nap legnagyobb francia rangadója azonban csak este következik. A Lens az Olympique Marseille-t látja vendégül 20:45-kor. Mindkét együttes számára fontos mérkőzésről van szó, hiszen a bajnoki élmezőnyben folytatott versenyben minden megszerzett pontnak komoly jelentősége lehet.
A Ligue 1 vasárnapi programja:
Rennes–Lille (15:00)
Brest–Lyon (17:15)
Le Mans–AS Monaco (17:15)
Angers–Nice (17:15)
Le Havre–Lorient (17:15)
Lens–Olympique Marseille (20:45)
Mennyi fér bele egyetlen futballvasárnapba?
A november 8-i program már 12:30-kor elindul a Napoli–Lazio rangadóval. A magyar szurkolók számára 13:15-kor a Nyíregyháza–ETO mérkőzés is alternatívát kínál, majd 15 órakor szinte egyszerre kezdődnek a Liverpool, az AC Milan és több angol élcsapat mérkőzései.
A délután további részében a Debrecen–Újpest találkozó mellett a Köln–Leverkusen és a Manchester United–Aston Villa összecsapás is komoly figyelmet érdemel. 18 órakor az Inter–Como következik, majd 19 órakor a Vasas és a Ferencváros fővárosi rangadója kerül a középpontba.
Az esti órákban sem csökken a kínálat. 20:45-kor a Fiorentina–Juventus és a Lens–Marseille mérkőzés kezdődik, 21 órakor pedig jön az egész hétvége egyik legnagyobb eseménye, az Atlético Madrid–Barcelona rangadó.
Aki tehát november 8-án egész napos futballprogramot tervez, annak aligha kell majd mérkőzés után kutatnia. A magyar bajnokság, az angol és az olasz élvonal, valamint a spanyol csúcsrangadó együtt olyan kínálatot biztosít, amely egészen késő estig a képernyő elé szegezheti a szurkolókat.
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
A Nike korábbi dominanciája meggyengült, miközben az Adidas ismét növekedési pályára állt.
A Fradi és az Újpest is rangadót játszik, a Győr a sereghajtóhoz látogat: egyetlen botlás is sokba kerülhet az NB I-ben
Rendkívül szoros az NB I tabellája, a hétvégi fordulóban a Ferencváros a Vasassal, a Debrecen az Újpesttel rangadózik. Mutatjuk a teljes hétvégi meccsprogramot!
A Hamburg és az Everton is pályára lép pénteken: mutatjuk, hol lesznek a legizgalmasabb meccsek a Premier League-től a Bundesligáig
Öt európai topliga mérkőzései színesítik a péntek esti futballprogramot: november 6-án a Bundesligától a Premier League-en át a La Ligáig több izgalmas összecsapást is rendeznek.
Zsebükbe nyúlnak az NB I-es csapatok tulajdonosai: komoly pénzt pumpáltak az Debrecenbe és az Újpestbe
Jelentős tőkeemelést hajtottak végre az Újpest és a Debrecen élvonalbeli labdarúgócsapatainak tulajdonosai az elmúlt hetekben
Cristiano Ronaldo bejelentette, hogy visszavonul a válogatottságtól.
Meghalt a Forma-1 legendás világbajnoka: nemrég még születésnapját ünnepelte, rövid betegség után hunyt el
Rövid betegség után nyolcvanéves korában elhunyt Alan Jones, a Forma–1 1980-as világbajnoka.
Ingyenes Fradi-jegyeket kaphatnak a budapesti gyerekek: mutatjuk, kik jogosultak rá és hol jelentkezhetnek
Húsz kerületi gyermek tekintheti meg ingyenesen a Ferencváros Zalaegerszeg elleni labdarúgó-mérkőzését Mátyus János egykori labdarúgó felajánlásának köszönhetően.
Életét vesztette Jesús de Miguel, a CD Tenerife csatára, aki a pályán ütközött az ellenfél kapusával
Az Arsenal őrzi előnyét, a Barcelona kiütéssel nyert: nem tudott előzni a Puskás az OTP Bank Ligában, nyert a Fradi
A hétvégi forduló eseményei jelentős változásokat hoztak több európai élvonalbeli bajnokságban is.
Futballvasárnap a javából: Liverpool–Arsenal, Juventus–Napoli és három magyar rangadó is jön.
A szervezők célja, hogy a veterán filmes szakember révén mind a négy kiemelt eseménybe jellegzetesen hollywoodi stílust vigyenek.
Valódi futballünnep vár a szurkolókra: óriási rangadókkal és magyar meccsekkel jön a szombati maraton
Október utolsó szombatja igazi futballünnepet ígér: Der Klassiker, milánói derbi, angol rangadók és rangos hazai meccsek várják a szurkolókat.
A skót élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tette meg az első hivatalos lépést a szombat délutáni televíziós közvetítési tilalom eltörlése felé az Egyesült Királyságban.
Egymás sarkában az éllovasok: pattanásig feszült a helyzet az OTP Bank Ligában - csúcsmeccsek jönnek a hétvégén
Fordulónyi izgalom vár az OTP Bank Liga szurkolóira: a hétvégi program szombat délutántól vasárnap estig hat mérkőzést kínál.
A játékos hiánya nemcsak klubjának, hanem a magyar nemzeti csapatnak is komoly veszteség.
Óriási futballünnep október végén: a Klassiker, a milánói derbi és a Liverpool-Arsenal lesz a hétvége fénypontja
A Bayern és a Dortmund pontazonosságról vág neki a német klasszikusnak, Milánóban az Inter látogat a városi riválishoz
Az Adidas arra számít, hogy legnagyobb, ám jelenleg leggyengébben teljesítő európai piacán az idei év utolsó negyedévében újra növekedésnek indulnak az eladások.
Hol foglal helyet az angol focitörténelemben az Arsenal tegnapi, sokkoló kiesése? Itt az összes meglepő Ligakupa-eredmény az elmúlt 30 évből
Mikel Arteta csapata az angol ligarendszerben 84 hellyel lejjebb rangsorolt ellenfelével szemben bukott el az Emirates Stadionban.