Nem csitul a FIFA és az UEFA háborúja: most visszavágnak Infantinoék, de vajon még időben?

A FIFA azzal vádolta meg az UEFA-t, hogy félretájékoztatási kampányt folytat, és megpróbálja befolyásolni a közelgő elnökválasztást. Az európai szövetség ugyanis egy floridai szövetségi bíróságtól kért engedélyt dokumentumok és tanúvallomások beszerzésére a Gianni Infantino ellen Svájcban tervezett büntetőfeljelentéshez - közölte a The Guardian.

Az ügy középpontjában a FIFA Forward Enterprise (FFE) nevű leányvállalat áll, amelybe a FIFA a világbajnokság kereskedelmi jogait szándékozott átcsoportosítani. Az UEFA múlt hónapban benyújtott keresetében azt állította, hogy Infantino a tervet titokban, egy szűk tanácsadói és befektetői körrel dolgozta ki, megkerülve a FIFA rendes vállalatirányítási folyamatait, így nem egyeztetett sem a FIFA Tanácsával, sem a regionális konföderációkkal, sem a tagszövetségekkel.

A FIFA a floridai bírósághoz benyújtott válaszában határozottan visszautasította az UEFA állításait, amelyeket számos hamis és félrevezető kijelentésnek minősített. A világszervezet hangsúlyozta, hogy az FFE-projekt a tagszövetségek és a FIFA Tanácsának jóváhagyásához volt kötve, és mindkét testület felügyelete alá tartozott volna. A beadvány szerint az UEFA azon felvetései, miszerint Infantino bármilyen jogszabályt vagy etikai alapelvet megsértett volna, teljesen alaptalanok.

Az értékelés körüli vita is kiéleződött. Az UEFA szerint a befektetők 4,2 milliárd dollárért szereztek volna részesedést az FFE-ben, ami mintegy 20 milliárd dolláros vállalatértékelést jelentett, ám ez szerintük jelentősen alulértékelte a FIFA kereskedelmi jogait. A FIFA viszont azt állítja, hogy az UEFA – szándékosan vagy tájékozatlanságból – összekeveri a saját tőke értékét a teljes vállalatértékkel. A tagszövetségeknek eljuttatott anyagok alapján az FFE teljes vállalatértéke jóval meghaladta a 30 milliárd dollárt, vagyis az UEFA által megjelölt összeg több mint kétszeresét.

Az FFE-projektet végül tavaly júliusban elvetették, miután az UEFA mellett a CONCACAF és az Ázsiai Labdarúgó-szövetség is ellenezte a kezdeményezést az egyeztetések hiánya miatt. A vita a FIFA irányítási reformjának követeléséhez vezetett, ezért Infantino múlt héten mind a 211 tagszövetségnek levelet küldött, amelyben a döntéshozatali folyamatok független felülvizsgálatát javasolta.

A FIFA beadványában arra is rámutatott, hogy az UEFA bírósági lépései közvetlenül a márciusi elnökválasztás elé időzítve történtek, ezért arra kérte a bíróságot, hogy utasítsa el a választás befolyásolására irányuló kísérleteket. Az UEFA egyelőre nem reagált a megkeresésekre.