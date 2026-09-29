2026. szeptember 29. kedd Mihály
24 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zürich, Svájc - 2015. október 1: A FIFA zürichi székházának bejárata. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség az egyesületi labdarúgás, a futsal és a strandlabdarúgás irányító szervezete. A FIFA felelős a labdarúgás nagy nemzetközi tornáinak,
Sport

Nem csitul a FIFA és az UEFA háborúja: most visszavágnak Infantinoék, de vajon még időben?

Pénzcentrum
2026. szeptember 29. 10:24

A FIFA azzal vádolta meg az UEFA-t, hogy félretájékoztatási kampányt folytat, és megpróbálja befolyásolni a közelgő elnökválasztást. Az európai szövetség ugyanis egy floridai szövetségi bíróságtól kért engedélyt dokumentumok és tanúvallomások beszerzésére a Gianni Infantino ellen Svájcban tervezett büntetőfeljelentéshez - közölte a The Guardian.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az ügy középpontjában a FIFA Forward Enterprise (FFE) nevű leányvállalat áll, amelybe a FIFA a világbajnokság kereskedelmi jogait szándékozott átcsoportosítani. Az UEFA múlt hónapban benyújtott keresetében azt állította, hogy Infantino a tervet titokban, egy szűk tanácsadói és befektetői körrel dolgozta ki, megkerülve a FIFA rendes vállalatirányítási folyamatait, így nem egyeztetett sem a FIFA Tanácsával, sem a regionális konföderációkkal, sem a tagszövetségekkel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A FIFA a floridai bírósághoz benyújtott válaszában határozottan visszautasította az UEFA állításait, amelyeket számos hamis és félrevezető kijelentésnek minősített. A világszervezet hangsúlyozta, hogy az FFE-projekt a tagszövetségek és a FIFA Tanácsának jóváhagyásához volt kötve, és mindkét testület felügyelete alá tartozott volna. A beadvány szerint az UEFA azon felvetései, miszerint Infantino bármilyen jogszabályt vagy etikai alapelvet megsértett volna, teljesen alaptalanok.

Kapcsolódó cikkeink:

Az értékelés körüli vita is kiéleződött. Az UEFA szerint a befektetők 4,2 milliárd dollárért szereztek volna részesedést az FFE-ben, ami mintegy 20 milliárd dolláros vállalatértékelést jelentett, ám ez szerintük jelentősen alulértékelte a FIFA kereskedelmi jogait. A FIFA viszont azt állítja, hogy az UEFA – szándékosan vagy tájékozatlanságból – összekeveri a saját tőke értékét a teljes vállalatértékkel. A tagszövetségeknek eljuttatott anyagok alapján az FFE teljes vállalatértéke jóval meghaladta a 30 milliárd dollárt, vagyis az UEFA által megjelölt összeg több mint kétszeresét.

Az FFE-projektet végül tavaly júliusban elvetették, miután az UEFA mellett a CONCACAF és az Ázsiai Labdarúgó-szövetség is ellenezte a kezdeményezést az egyeztetések hiánya miatt. A vita a FIFA irányítási reformjának követeléséhez vezetett, ezért Infantino múlt héten mind a 211 tagszövetségnek levelet küldött, amelyben a döntéshozatali folyamatok független felülvizsgálatát javasolta.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A FIFA beadványában arra is rámutatott, hogy az UEFA bírósági lépései közvetlenül a márciusi elnökválasztás elé időzítve történtek, ezért arra kérte a bíróságot, hogy utasítsa el a választás befolyásolására irányuló kísérleteket. Az UEFA egyelőre nem reagált a megkeresésekre.
Címlapkép: Getty Images
#per #foci #sport #bíróság #labdarúgás #konfliktus #választás #uefa #FIFA #nemzetközi foci
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:32
11:14
11:10
11:01
10:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 29.
Tényleg megadóztatják az üresen álló lakásokat? Rengeteg ingatlantulaj izgulhat a budapesti tervek miatt
2026. szeptember 28.
Döglődik az európai nagyhatalom: ezrével hagyják ott a magyarok a korábbi álomországot, meglepő helyre menekülnek
2026. szeptember 29.
Egy vagyont bukhatunk az őszi járványszezonban: rengeteg magyar követi el ezeket a hibákat a patikákban
2026. szeptember 28.
Ebben már utolértük és le is hagytuk Nyugat-Európa nagy részét: meglepő lista élmezőnyébe került Magyarország
2026. szeptember 28.
Itt a lista, ezeken az autópályákon már mérik az átlagsebességet: 430 ezres bírságot kaphat, aki nem figyel
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 29. kedd
Mihály
40. hét
Szeptember 29.
Nemzetközi kávé nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Bilincsben az olimpiai bizottság elnöke, súlyosak a vádak
2
2 hete
Itt az újabb Szoboszlai-bombagól: ezt muszáj látni, kiszakadt a háló + videó
3
7 napja
Kitört a balhé a dartsversenyen: azonnal visszalépett a versenyektől a darts fiatal zsenije
4
1 hete
F1 Azeri Nagydíj 2026: itt van a teljes nagydíjhétvége programja Baku, Azerbajdzsán helyszínen
5
2 hete
Rendkívüli változás a Forma-1-ben: áthelyezik a jövő heti bakui nagydíjat, itt a hivatalos menetrend
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alkusz
(bróker vagy makler) olyan biztosításközvetítő, aki a szerződés létrejöttét, fennmaradását a biztosítási védelmet kereső megbízásából segíti. Gyakorlatilag az ügyfél ügynöke! Segítséget nyújt a biztosítási igény megfogalmazásához és a megfelelő partner kiválasztásához, közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is. Az alkusz független

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 29. 11:01
Megszólalt az ügyészség Hankó Balázs őrizetbe vételéről: kiderült, mivel gyanúsítják a volt minisztert
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 29. 10:52
Elárulta az államtitkár, tényleg változtatnak az Otthon Starton: kiderült, milyen szigorítást tervez a kormány
Agrárszektor  |  2026. szeptember 29. 10:29
Elképesztő összeget bukott Magyarország: ezért súlyos árat fizetünk