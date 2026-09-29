Segítünk eligazodni a horgászokmányok között, bemutatjuk a 2026-os díjakat, a horgászkártya megújítását és a területi jegyek rendszerét.
Nem csitul a FIFA és az UEFA háborúja: most visszavágnak Infantinoék, de vajon még időben?
A FIFA azzal vádolta meg az UEFA-t, hogy félretájékoztatási kampányt folytat, és megpróbálja befolyásolni a közelgő elnökválasztást. Az európai szövetség ugyanis egy floridai szövetségi bíróságtól kért engedélyt dokumentumok és tanúvallomások beszerzésére a Gianni Infantino ellen Svájcban tervezett büntetőfeljelentéshez - közölte a The Guardian.
Az ügy középpontjában a FIFA Forward Enterprise (FFE) nevű leányvállalat áll, amelybe a FIFA a világbajnokság kereskedelmi jogait szándékozott átcsoportosítani. Az UEFA múlt hónapban benyújtott keresetében azt állította, hogy Infantino a tervet titokban, egy szűk tanácsadói és befektetői körrel dolgozta ki, megkerülve a FIFA rendes vállalatirányítási folyamatait, így nem egyeztetett sem a FIFA Tanácsával, sem a regionális konföderációkkal, sem a tagszövetségekkel.
A FIFA a floridai bírósághoz benyújtott válaszában határozottan visszautasította az UEFA állításait, amelyeket számos hamis és félrevezető kijelentésnek minősített. A világszervezet hangsúlyozta, hogy az FFE-projekt a tagszövetségek és a FIFA Tanácsának jóváhagyásához volt kötve, és mindkét testület felügyelete alá tartozott volna. A beadvány szerint az UEFA azon felvetései, miszerint Infantino bármilyen jogszabályt vagy etikai alapelvet megsértett volna, teljesen alaptalanok.
Az értékelés körüli vita is kiéleződött. Az UEFA szerint a befektetők 4,2 milliárd dollárért szereztek volna részesedést az FFE-ben, ami mintegy 20 milliárd dolláros vállalatértékelést jelentett, ám ez szerintük jelentősen alulértékelte a FIFA kereskedelmi jogait. A FIFA viszont azt állítja, hogy az UEFA – szándékosan vagy tájékozatlanságból – összekeveri a saját tőke értékét a teljes vállalatértékkel. A tagszövetségeknek eljuttatott anyagok alapján az FFE teljes vállalatértéke jóval meghaladta a 30 milliárd dollárt, vagyis az UEFA által megjelölt összeg több mint kétszeresét.
Az FFE-projektet végül tavaly júliusban elvetették, miután az UEFA mellett a CONCACAF és az Ázsiai Labdarúgó-szövetség is ellenezte a kezdeményezést az egyeztetések hiánya miatt. A vita a FIFA irányítási reformjának követeléséhez vezetett, ezért Infantino múlt héten mind a 211 tagszövetségnek levelet küldött, amelyben a döntéshozatali folyamatok független felülvizsgálatát javasolta.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A FIFA beadványában arra is rámutatott, hogy az UEFA bírósági lépései közvetlenül a márciusi elnökválasztás elé időzítve történtek, ezért arra kérte a bíróságot, hogy utasítsa el a választás befolyásolására irányuló kísérleteket. Az UEFA egyelőre nem reagált a megkeresésekre.
A hónapok óta húzódó vita különösen a kisebb bajnokságok csapatait érintette érzékenyen, amelyek számára ez az összeg komoly anyagi segítséget jelent.
Kitálalt a Ferrari főnöke: olyan kegyetlen megjegyzést tett a Red Bulltól kirúgott Hornerre, amit nem tesz zsebre
Frédéric Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke szerint Christian Horner, a Red Bull korábbi vezetője az álláskeresésével elvonja a figyelmet a maranellóiak munkájáról.
Vezetőszáron hurcolták a leleplező újságírót, most már védik: súlyos anyagai vannak a Manchester City ellen
Tanúvédelmi program keretében él a Manchester City pénzügyi szabálytalanságait leleplező Football Leaks mögött álló Rui Pinto.
Rendrakást követel az úszószövetség: két magyar úszót is kizártak, de szerintük helytelen volt az eljárás
A két magyar nyíltvízi úszót a versenysorozat legutóbbi fordulójában fosztották meg dobogós helyezésétől nem megfelelő sapka használatára hivatkozva.
A pénteki, ukránok elleni veresége után hétfőn Belfastban, Észak-Írország ellen javíthat a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában.
Elszabadult a pokol a bakui ütközés után: durva online hadjárat indult Lando Norris ellen, az Alpine is reagált
Az eset után az Alpine hivatalos közleményben ítélte el a gyűlölködést, amely egyre aggasztóbb és gyakoribb problémát jelent a Formula–1-ben.
A Baltimore az utolsó másodpercben győzte le a Dallast Rióban, a Pittsburgh véget vetett a Cincinnati veretlenségének, a Seattle pedig nagy meglepetésre kikapott a Commanderstől.
Strukturálisan át kell alakítani a szövetséget, hogy az a céloknak alárendelt felelősökkel és a céloknak megfelelő tevékenységgel, és büdzsével a leghatékonyabban tudjon működni.
Meglepő vallomást tett Szoboszlai Dominik a magyar-ukrán balhé után: jó jelnek tartja a játékosok összetartását
A magyar labdarúgó-válogatott 1–0-s vereséget szenvedett Ukrajnától a Nemzetek Ligája nyitófordulójában, a Puskás Arénában. A találkozó végén elszabadultak az indulatok.
A kiemelkedő eredményhez nagyban hozzájárultak a világbajnoksághoz kapcsolódó idei reklámkampányok.
A négy legnagyobb európai labdarúgó-bajnokság közös nyilatkozatban szólította fel a FIFA-t sürgős irányítási reformra.
Kiderült a modern futball sötét titka: már a 9 éves gyerekekre is árucikként vadásznak a leggazdagabb klubok
JJ Gabriel ügye élesen rávilágít arra, hogy a pénz és a kiélezett verseny miként formálja át az utánpótlás-nevelés szabályait Angliában.
A 37 éves egykori csatár a kötetben arról ír, hogy a bíróságon is tanúvallomást tett, az elkövetőt három évre lecsukták.
George Russell indulhat az élről a Forma–1-es Azeri Nagydíj szombati futamán, miután megnyerte a pénteki időmérő edzést.
A brit pilóta továbbra is kitart amellett, hogy harcban áll a világbajnoki címért, noha 81 pontos hátrányban van mercedeses csapattársa, Kimi Antonelli mögött.
A játékosnak a lábközépcsontja tört el, az viszont nem derült ki, hogy pontosan ki és miért támadta meg saját lépcsőházában.
Ilyen még sohasem történt a holland válogatottban: nagyapja és apja után a fiatal tehetség is bemutatkozott
A 22 éves támadó ráadásul egy pontot érő gólpasszal debütált a Németország elleni, 1–1-es döntetlennel záruló csütörtök esti Nemzetek Ligája-mérkőzésen.
A nem címmérkőzésként megrendezett összecsapást a Netflix közvetíti világszerte úgy, hogy kizárlólagos jogot kapott rá.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank