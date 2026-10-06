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kosárlabda, labdát tartó férfi kezek, sport, NBA, NBA
Sport

Ledobta a bombát a streamingóriás: történelmi bejelentést tettek a magyar Disney+ előfizetőknek

Pénzcentrum
2026. október 6. 18:47

Újabb komoly sportjoggal bővül a Disney+ magyarországi kínálata. A 2026/27-es szezontól az NBA egyes élő mérkőzései is elérhetők lesznek a streamingplatformon, az első kiemelt találkozó pedig magyar idő szerint október 22-én hajnalban a Golden State Warriors és a Los Angeles Lakers összecsapása lesz. A megállapodás egészen a 2035/36-os szezonig szól.

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A Disney+ tovább erősíti sportos kínálatát. Az NBA 2026/27-es idényétől az ESPN által közvetített mérkőzések egy része a Disney+ felületén is megjelenik, így a magyar előfizetőknek újabb lehetőségük nyílik arra, hogy élőben kövessék az észak-amerikai kosárlabdaliga mérkőzéseit. A közvetítéseket az ESPN készíti, angol nyelvű kommentárral, szakértői elemzésekkel és a mérkőzésekhez kapcsolódó háttértartalmakkal.

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A 2026/27-es NBA-szezon amerikai idő szerint október 21-én kezdődik, a Disney+-on pedig rögtön egy kiemelt rangadóval találkozhatnak a nézők. A Golden State Warriors Los Angeles Lakers elleni meccse magyar idő szerint október 22-én, csütörtökön hajnalban, 5 órakor kezdődik.

A mérkőzés különösen érdekes lehet a sztárok miatt is. A Warriors oldalán Stephen Curry, a Lakersnél pedig Luka Dončić jelenti a fő attrakciót. Az NBA hivatalos szezonbeharangozója szerint mindketten a liga legfontosabb hárompontos-specialistái közé tartoznak.

Nem minden NBA-meccs kerül fel

A Disney+ nem a teljes NBA-szezont adja majd egyetlen csomagban. A platformon válogatott alapszakasz-mérkőzések lesznek elérhetők, köztük kiemelt szerda, szombat és vasárnap esti találkozók. A rájátszásból szezononként akár 24 mérkőzés kerülhet a kínálatba, köztük egy teljes főcsoportdöntő valamennyi találkozója. A 2026/27-es idényben ez a nyugati főcsoportdöntő lesz. A megállapodás alapján bizonyos idényekben az NBA-döntő összes mérkőzése is elérhető lesz a Disney+-on.

A csomaghoz további kiemelt események is kapcsolódnak, így például az NBA-draft, az NBA All-Star Celebrity Game, valamint az NBA Summer League egyes mérkőzései.

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A Disney és az NBA együttműködése nem rövid távú megállapodás. Az ESPN, az ABC és a liga között létrejött új, 11 évre szóló médiamegállapodás a 2025/26-os szezontól egészen a 2035/36-os idényig érvényes. Az NBA ebben az időszakban a Disney-csoportot tekinti egyik legfontosabb amerikai közvetítőpartnerének. Az ESPN 2026/27-ben már a 25. egymást követő szezonban közvetít NBA-meccseket, a digitális terjesztés pedig egyre hangsúlyosabb része lett a megállapodásnak.

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Már az NHL is ott van a Disney+-on

Az NBA érkezése nem elszigetelt lépés. A Disney+ szeptember végétől az NHL mérkőzéseiből is kínál élő közvetítéseket, így az észak-amerikai sportligák fokozatosan egyre nagyobb szerepet kapnak a platform sportkínálatában. Az ESPN sporttartalmai között emellett egyetemi sportok is szerepelnek, köztük az NCAA férfi és női kosárlabdatornái, vagyis a March Madness, valamint az egyetemi amerikaifutball-rájátszás.

Az NBA európai vonzereje az elmúlt években tovább erősödött. A ligában olyan európai sztárok szerepelnek, mint a szerb Nikola Jokić, a görög Giannis Antetokounmpo, a szlovén Luka Dončić vagy a francia Victor Wembanyama.

A 2026/27-es idény hivatalos programja szerint Antetokounmpo ráadásul új csapatban kezdi a szezont, miután a Miami Heathez került, így már a nyitóhéten is több olyan mérkőzés lesz, amelyre Európában is kiemelt figyelem irányul. A 2026/27-es szezon amerikai idő szerint október 21-én rajtol, az első Warriors–Lakers rangadó pedig magyar idő szerint október 22-én hajnalban érkezik.
Címlapkép: Getty Images
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