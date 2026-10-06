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Sport

Súlyos csapás érte a teniszvilág sztárját: idén már nem lép pályára, elbukhatja a trónját

Pénzcentrum
2026. október 6. 12:15

A világelső Jannik Sinner bejelentette, hogy jobb térdének sérülése miatt idén már nem lép pályára. Az olasz teniszező a wimbledoni címvédése óta nem játszott tétmérkőzést, és az orvosaival egyeztetve úgy döntött, hogy a pályafutása hosszú távú érdekeit szem előtt tartva idő előtt lezárja a 2026-os szezont - tudósított a BBC.

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Az ötszörös Grand Slam-bajnok a közösségi oldalán hozta nyilvánosságra döntését, hangsúlyozva, hogy mindent megtesz a teljes felépülésért. Sinner az év nagy részében kirobbanó formát mutatott, hiszen egyéniben 44 győzelem mellett mindössze három vereséget szenvedett el. Hat tornagyőzelmet aratott mindhárom borításon, március és július között pedig csupán egyetlen mérkőzést veszített el.

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Az idei szezonja számos történelmi eredményt hozott. Márciustól májusig öt egymást követő Masters 1000-es tornát nyert meg, amivel ő vált a legfiatalabb játékossá, aki teljesítette az úgynevezett "karrier Golden Masters-t". A világranglista élére a Monte-Carlo-i döntőben nyújtott teljesítményével jött fel, ahol Carlos Alcarazt győzte le, ami egyben az egyetlen egymás elleni összecsapásuk volt az idén.

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Az Australian Openen az elődöntőig jutott, ahol öt szettben kapott ki Novak Đokovićtól, a Roland Garroson viszont meglepetésre már a második fordulóban búcsúzott Juan Manuel Cerundolóval szemben, ami 30 meccses győzelmi sorozatának végét jelentette. Wimbledonban aztán parádésan tért vissza, hiszen bár az első körben öt szettre kényszerült, és a lába egy ponton át is vérzett a cipőjén, végül sikerült megvédenie a címét, a döntőben Alexander Zverevet felülmúlva.

Sinner kiesése a világranglista élmezőnyére is jelentős hatással lesz. A jelenlegi második helyezett Zverev – aki idén megnyerte a Roland Garrost és a US Opent – 1280 pontra van a világelsőtől. Az olasz Sinner kiesésével nem tudja megvédeni a tavalyi év végén Pekingben, Bécsben, Párizsban és az ATP-világbajnokságon szerzett pontjait, így szinte biztosra vehető, hogy a német teniszező az év végére átveszi a vezetést a világranglistán. Sinner az idei szezont 10–1-es mérleggel zárja a top 10-es ellenfelekkel szemben, egyetlen vereségét a melbourne-i, Đoković elleni elődöntőben szenvedte el.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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