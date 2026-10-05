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Sport

Kitálalt Cseh László a magyar úszósport rideg valóságáról: folyamatos szorongásban nőtt fel – most villanyszerelésből él

Pénzcentrum
2026. október 5. 16:30

Öt évvel a visszavonulása után Cseh László világklasszis úszó őszintén beszélt a gyerekkori élsportolói lét nyomasztó stresszéről, az edzőtáborok szorongással teli légköréről, valamint arról, hogyan találta meg a lelki békéjét és új hivatását villanyszerelőként, miután végleg hátrahagyta egyetemi tanulmányait.

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Bár már öt esztendő telt el a visszavonulása óta, Cseh László bevallása szerint még mindig nem sikerült teljesen elengednie az élsportolói életmódot. Visszatekintve ugyanakkor a sportoló a 24.hu-nak adott interjúban rávilágított a magyar úszósport árnyoldalaira is. Elmondása alapján már 12–13 éves korukban hatalmas stressz nehezedett rájuk, hiszen a klubok és az edzők anyagi támogatása a gyerekek eredményeitől függött.

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Ez a nyomás szerinte rengeteg tehetséget őrölt fel a felnőttkor küszöbére érve. Saját edzőtábori élményeit szorongással telinek írta le, ahol a versenyzők védekezésképpen sokszor csak viccelődve mertek beszélni a velük megesett rémtörténetekről, miközben úgy érezték, nincs kiút a helyzetből. Karrierje vége felé már inkább csak a megszokás tartotta a medencében, ám egy sikeres önismereti folyamatnak köszönhetően végül elégedetten és megbékélve tudta lezárni a pályafutását.

A civil életbe való átlépés sem volt zökkenőmentes. A szülői elvárásoknak engedve a Budapesti Műszaki Egyetemen kezdett tanulni műszaki menedzser, illetve mérnökinformatikus szakon, ám ezeket motiváció hiányában sosem fejezte be.

Úgy érezte, a tanterv tele van a gyakorlatban haszontalan, pusztán a kreditszámot növelő tantárgyakkal – elmondása szerint intő jel volt számára, amikor menedzserhallgatóként statikai számításokat kellett végeznie. Mindemellett már ekkor biztos volt abban, hogy a hagyományos, irodai és folyamatos e-mailezéssel járó munkakörnyezet nem neki való.

A valódi fordulópontot az úszópályafutás lezárása hozta el, amikor egy hirtelen jött ötlettől vezérelve belevágott egy villanyszerelői képzésbe, a kétkezi munka pedig meghozta számára a várt áttörést. A gyakorlati tapasztalatok révén ma már sokkal jobban átlátja a szakmát, és úgy érzi, a villanyszerelés olyannyira felvillanyozza, hogy most már a villamosmérnöki tanulmányokhoz is lenne kedve, hiszen a gyakorlatban látja egy kapcsolótábla megtervezésének értelmét és logikáját.

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A klasszikus irodai munkától való idegenkedése egyébként a személyiségjegyeiből is fakad. Bevallotta, hogy a mindennapi kapcsolattartás és az üzenetek megválaszolása a mai napig komoly nehézséget okoz számára.

Hajlamos halogatni a válaszadást, és bár szeretné jobban ápolni az emberi kapcsolatait, ezen a téren még komoly kihívásokkal küzd.
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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