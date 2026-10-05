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Meglepő döntést hozott a Fradi edzője: az idény végén távozik a klubtól

Pénzcentrum
2026. október 5. 19:14

Jesper Jensen az idény végén elhagyja a Ferencváros női kézilabdacsapatát – olvasható a klub honlapján. A dán vezetőedző eredetileg 2027 nyaráig szóló szerződést kötött az FTC-vel, ám családi okok miatt kérte annak egy évvel korábbi felbontását. A klub hozzájárult a kéréshez, Jensen ugyanakkor jelezte, hogy a szezon hátralévő részében teljes erőbedobással dolgozik, és szeretne történelmet írni a Ferencvárossal.

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Jesper Jensen 2025 nyarán érkezett a Ferencváros női kézilabdacsapatához, miután hároméves szerződést kötött a klubbal. A játékosként Európa-bajnok, vezetőedzőként négyszeres dán bajnok és Bajnokok Ligája-bronzérmes szakember korábban a dán válogatott szövetségi kapitánya is volt.

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Az előző idényben a Ferencváros Jensen irányításával ezüstérmet szerzett a bajnokságban, bronzérmes lett a Magyar Kupában, a Bajnokok Ligájában pedig a negyeddöntőig jutott. A mostani szezonban eddig valamennyi bajnoki és BL-mérkőzését megnyerte a csapat.

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A dán szakember a klub vezetésének jelezte, hogy családi okok miatt szeretne hazaköltözni, ezért kezdeményezte a 2027 nyaráig szóló szerződésének idő előtti, az idény végén történő felbontását. Az FTC elfogadta a kérést, így Jensen a mostani szezon végén távozik a Ferencvárostól.

Jensen a klubnak azt mondta, hogy szeret Budapesten élni és a Ferencvárosnál dolgozni, de családjának szüksége van rá, ezért döntött a hazaköltözés mellett. Hozzátette: szomorúan hozta meg a döntést, ugyanakkor hálás a klubnak, amiért elfogadta a kérését. A szezon végéig azonban teljes elszántsággal dolgozik, mert szeretne történelmet írni a Fradival.
Címlapkép: Getty Images
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