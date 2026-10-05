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Sport

Távozik Szujó Zoltán az Autósport Szövetség éléről - itt az indoklás az egykori Forma 1-es kommentátortól

Pénzcentrum
2026. október 5. 13:15

Új elnöke lesz a Magyar Nemzeti Autósport Szövetségnek (MNASZ), miután Szujó Zoltán bejelentette, hogy nem indul újra a vezetői tisztségért a szervezet idén decemberi tisztújításán.

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A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség közösségi oldalán közzétett nyilatkozatában Szujó Zoltán kifejtette, hogy bár minden igyekezetével ezen volt, úgy látja, személye nem tudja megteremteni a hazai autósport számára elengedhetetlen egységet.

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Emellett úgy érzi,

társadalmi munkában már nem képes annyi energiát mozgósítani, amennyit a sportági szakszövetség professzionális irányítása megkövetelne.

A 49 éves szakember a hazai közönség számára leginkább a Forma–1-es közvetítésekből ismert, ahol 2002 és 2019 között dolgozott előbb riporterként, majd vezető kommentátorként.

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Szujó az MNASZ-elnöki teendői mellett a média világában is aktív maradt, korábban a Nemzeti Sportrádió reggeli sávjában vezetett műsort, jelenleg pedig az RTL Reggeli egyik házigazdája.
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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