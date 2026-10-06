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Nagyszombat, 2026. október 5.A gólszerzõ Csinger Márk a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójának negyedik fordulójában játszott Ukrajna - Magyarország mérkõzésén a nagyszombati Anton Malatinsky Stadionban 2026. október 5-én. A magyar
Sport

Mint egy falat kenyér, úgy kellett az ukránok elleni győzelem: akár csont nélkül is visszajuthat ez elitcsoportba a magyar válogatott

MTI
2026. október 6. 13:10

A csoportrivális ukránok idegenbeli legyőzésével és a listavezető északírek döntetlenjével megnyílt a lehetőség, hogy a magyar labdarúgó-válogatott első helyezettként, osztályozó nélkül jusson vissza a Nemzetek Ligája B divíziójából a legjobbak közé.

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Marco Rossi csapata ugyan egy vereséggel és egy döntetlennel kezdett, de a négy mérkőzésen megszerzett hét pont több szempontból is bizakodásra adhat okot. A mostani a Nemzetek Ligája ötödik kiírása, korábban a 2020/21-es sorozat - ugyancsak - B divíziójában hasonló teljesítménnyel állt a válogatott, s végül 11 ponttal az első helyen végzett.

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Két évvel később az A divízióban az angol, német és olasz válogatottal szemben ugyancsak hét ponttal állt négy találkozót követően, s végül tíz ponttal a második helyet szerezte meg.

A másik fontos szempont, hogy az északírek hétfőn csak döntetlent értek el Georgia ellen, így Marco Rossi együttese egy pontra megközelítette a listavezetőt, amely novemberben az ukránokat fogadja, márpedig mindkét eddigi hazai összecsapása, a magyarok és a georgiaiak elleni is gól nélküli döntetlenre végződött. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsorolnak, ideális esetben a csoportelsőséghez akár három pont is elegendő a hátralévő két találkozón, de az osztályozót jelentő második helyhez szinte biztosan elég.

UEFA Nemzetek Ligája 4. forduló
Ukrajna
1
2
Magyarország
Félidő: 0-0
2026. október 5. hétfő 20:45
|
Štadión Antona Malatinského, Trnava
Hazai gólszerzők
83' Roman Yaremchuk
Vendég gólszerzők
52' Milan Tóth, 85' Mark Csinger
52
Labdabirtoklási arány
48
98
Támadások
86
61
Veszélyes támadások
28
2
Kaput eltaláló lövések
4
5
Kaput elkerülő lövések
3
5
Szögletek
4
1
Sárga lapok
2
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
10
Blokkolt lövések
3
Adatlap létrehozva: 2026.10.06.

Amint az m4sport.hu jelezte, a Football Meets Data szerint 64 százalék az esély arra, hogy az élvonalba jusson a magyar válogatott. A csoportelsőségre 47,6 százalék az esély, a második helyre 38,6 százalék.

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A magyar csapat november 14-én Tbilisziben játszik Georgiával, három nappal később pedig a Puskás Arénában Észak-Írországgal. A csoportgyőztes feljut az A divízióba, a második helyezett osztályozót játszik a feljutásért, a harmadik marad a B ligában, míg a negyedik egy divízióval lejjebb kerül.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
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