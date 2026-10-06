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Mint egy falat kenyér, úgy kellett az ukránok elleni győzelem: akár csont nélkül is visszajuthat ez elitcsoportba a magyar válogatott
A csoportrivális ukránok idegenbeli legyőzésével és a listavezető északírek döntetlenjével megnyílt a lehetőség, hogy a magyar labdarúgó-válogatott első helyezettként, osztályozó nélkül jusson vissza a Nemzetek Ligája B divíziójából a legjobbak közé.
Marco Rossi csapata ugyan egy vereséggel és egy döntetlennel kezdett, de a négy mérkőzésen megszerzett hét pont több szempontból is bizakodásra adhat okot. A mostani a Nemzetek Ligája ötödik kiírása, korábban a 2020/21-es sorozat - ugyancsak - B divíziójában hasonló teljesítménnyel állt a válogatott, s végül 11 ponttal az első helyen végzett.
Két évvel később az A divízióban az angol, német és olasz válogatottal szemben ugyancsak hét ponttal állt négy találkozót követően, s végül tíz ponttal a második helyet szerezte meg.
A másik fontos szempont, hogy az északírek hétfőn csak döntetlent értek el Georgia ellen, így Marco Rossi együttese egy pontra megközelítette a listavezetőt, amely novemberben az ukránokat fogadja, márpedig mindkét eddigi hazai összecsapása, a magyarok és a georgiaiak elleni is gól nélküli döntetlenre végződött. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsorolnak, ideális esetben a csoportelsőséghez akár három pont is elegendő a hátralévő két találkozón, de az osztályozót jelentő második helyhez szinte biztosan elég.
Amint az m4sport.hu jelezte, a Football Meets Data szerint 64 százalék az esély arra, hogy az élvonalba jusson a magyar válogatott. A csoportelsőségre 47,6 százalék az esély, a második helyre 38,6 százalék.
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A magyar csapat november 14-én Tbilisziben játszik Georgiával, három nappal később pedig a Puskás Arénában Észak-Írországgal. A csoportgyőztes feljut az A divízióba, a második helyezett osztályozót játszik a feljutásért, a harmadik marad a B ligában, míg a negyedik egy divízióval lejjebb kerül.
Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
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