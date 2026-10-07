Eldőlt az edzőkérdés az Arsenalnal: aláírták a szerződést, ő fog ülni az ágyúsok kispadján

Az Arsenal hivatalosan is bejelentette, hogy 2030 júniusáig meghosszabbította vezetőedzője, Mikel Arteta szerződését. A hosszú távú megállapodás megkötésére azt követően került sor, hogy a spanyol szakember az előző szezonban, 22 év várakozás után ismét bajnoki címig vezette az észak-londoni együttest.

Az Arsenal vezetősége és a vezetőedző egyaránt úgy véli, hogy a tavalyi idény sikere csupán a kezdete egy különleges korszaknak az egyesület történetében. Arteta a klub hetedik bajnok menedzsere lett, miután az együttes fennállása 14., a Premier League-érában pedig a negyedik aranyérmét szerezte meg. A 2019 decemberében kinevezett tréner eddig 361 mérkőzésen irányította az Arsenalt, 62,05 százalékos győzelmi mutatója pedig a legjobb a klub történetének főállású edzői között.

Stan és Josh Kroenke társelnökök, valamint Richard Garlick vezérigazgató hangsúlyozták, hogy rendkívül büszkék az elmúlt évek eredményeire. Kiemelték, hogy Arteta tökéletesen ismeri és szívén viseli az Arsenal értékeit, a közös cél pedig egy hosszú távon is fenntartható, győztes korszak felépítése.

A spanyol menedzser kiváltságnak nevezte, hogy elkötelezheti jövőjét a klub mellett, és folytathatja a megkezdett munkát. Kiemelte, hogy hálás a vezetőség bizalmáért, és bár a csapattal közösen már eddig is életre szóló emlékeket teremtettek, véleménye szerint ez még csak a kezdet.

A bejelentésből az is kiderült, hogy Artetával párhuzamosan a klub teljes edzői stábja is meghosszabbította a szerződését, így ők is a vezetőedzőhöz hasonlóan 2030-ig maradnak az észak-londoniak kötelékében.