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Sport

Eldőlt az edzőkérdés az Arsenalnal: aláírták a szerződést, ő fog ülni az ágyúsok kispadján

Pénzcentrum
2026. október 7. 14:15

Az Arsenal hivatalosan is bejelentette, hogy 2030 júniusáig meghosszabbította vezetőedzője, Mikel Arteta szerződését. A hosszú távú megállapodás megkötésére azt követően került sor, hogy a spanyol szakember az előző szezonban, 22 év várakozás után ismét bajnoki címig vezette az észak-londoni együttest.

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Az Arsenal vezetősége és a vezetőedző egyaránt úgy véli, hogy a tavalyi idény sikere csupán a kezdete egy különleges korszaknak az egyesület történetében. Arteta a klub hetedik bajnok menedzsere lett, miután az együttes fennállása 14., a Premier League-érában pedig a negyedik aranyérmét szerezte meg. A 2019 decemberében kinevezett tréner eddig 361 mérkőzésen irányította az Arsenalt, 62,05 százalékos győzelmi mutatója pedig a legjobb a klub történetének főállású edzői között.

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Stan és Josh Kroenke társelnökök, valamint Richard Garlick vezérigazgató hangsúlyozták, hogy rendkívül büszkék az elmúlt évek eredményeire. Kiemelték, hogy Arteta tökéletesen ismeri és szívén viseli az Arsenal értékeit, a közös cél pedig egy hosszú távon is fenntartható, győztes korszak felépítése.

A spanyol menedzser kiváltságnak nevezte, hogy elkötelezheti jövőjét a klub mellett, és folytathatja a megkezdett munkát. Kiemelte, hogy hálás a vezetőség bizalmáért, és bár a csapattal közösen már eddig is életre szóló emlékeket teremtettek, véleménye szerint ez még csak a kezdet.

A bejelentésből az is kiderült, hogy Artetával párhuzamosan a klub teljes edzői stábja is meghosszabbította a szerződését, így ők is a vezetőedzőhöz hasonlóan 2030-ig maradnak az észak-londoniak kötelékében.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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