A megállapodás egy szélesebb, nyolc közép- és kelet-európai országot tömörítő új regionális együttműködés keretében jött létre.
F1 Azeri Nagydíj 2026: itt van a teljes nagydíjhétvége programja Baku, Azerbajdzsán helyszínen
Baku történelmi óvárosán is keresztülmegy a F1-es Azeri Nagydíj, ami a soron következő versenyhétvége a Forma-1 2026-os vilgbajnokságán. Lássuk, mikor lesz az időmérő és a verseny, mikor üljünk le a képernyő elé?
Az F1 Azeri Nagydíj a 2026-os Forma 1-es világbajnokság tizenötödik versenyhétvégéje, a világbajnokság egészen decemberig tart. Ezen a hétvégén nem rendeznek sprintfutamot, így a menetrend a szokásos lesz.
Az Azeri Nagydíjat először 2017-ben rendezték meg, így ez már a kilencedik nagydíjhétvége lesz a Kaszpi-tenger partján elterülő történelmi városban, Bakuban. A pálya hossza 6.003 km, a versenyzők 51 kört, tehát összesen 306.049 kilométert teljesítenek. A tavalyi versenyt a Red Bull négyszeres világnbajnoka, Max Verstappen nyerte, megelőzve a Mercedeses George Russellt és - nagy meglepetésre - a Williamses Carlos Sainzot.
F1 menetrend: Formula-1 Azeri Nagydíj, az M4 Forma 1-közvetítés időpontja
A Baku, Azerbajdzsán helyszínen rendezett F1 Magyar Nagydíj dátuma: 2026. július 24-25-26. (csütörtök, péntek és szombat). Itt a Forma 1 menetrendje:
Csütörtök, szeptember 24.
- 1. szabadedzés: 10:30-11:30
- 2. szabadedzés: 14:00-15:00
Péntek, szeptember 25.
- 3. szabadedzés: 10:30-11:30
- F1 időmérő edzés: 14:00-15:00
Szombat, szeptember 26.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- F1 Azeri Nagydíj: 13:00
F1 versenynaptár 2026-ban: a teljes Formula-1 naptár
A Formula-1 2026-os szezonja 22 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon március elején indult Ausztráliában, és decemberben zárul majd Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2026-ban:
- F1 Qatar Airways Ausztrál Nagydíj 2026: március 6–8.
- F1 Heineken Kínai Nagydíj 2026: március 13–15.
- F1 Aramco Japán Nagydíj 2026: március 27–29.
- F1 Crypto.com Miami Nagydíj 2026: május 1–3.
- F1 Lenovo Nagydíj du Canada 2026: május 22–24.
- F1 Louis Vuitton Monacói Nagydíj 2026: június 5–7.
- F1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026: június 12–14.
- F1 Lenovo Osztrák Nagydíj 2026: június 26–28.
- F1 Pirelli Brit Nagydíj 2026: július 3–5.
- F1 Moët & Chandon Belga Nagydíj 2026: július 17–19.
- F1 AWS Magyar Nagydíj 2026: július 24–26.
- F1 Heineken Holland Nagydíj 2026: augusztus 21–23.
- F1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026: szeptember 4–6.
- F1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026: szeptember 11–13.
- F1 Qatar Airways Azerbajdzsáni Nagydíj 2026: szeptember 24–26.
- F1 Singapore Airlines Szingapúri Nagydíj 2026: október 9–11.
- F1 MSC Cruises United States Nagydíj 2026: október 23–25.
- F1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026: október 30 – november 1.
- F1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026: november 6–8.
- F1 Heineken Las Vegas Nagydíj 2026: november 19–21.
- F1 Qatar Airways Katari Nagydíj 2026: november 27–29.
- F1 Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíj 2026: december 4–6.
Mi történt a Forma-1 2026-os szezonjában eddig?
A világbajnokságon eddig Mercedes-fölényt láthattunk: George Russel megnyerte az idénnyitó Ausztrál Nagydíjat, valamint az Osztrák Nagydíjon is ő tudott győzni: csapattársa, a mindössze 19 éves Kimi Antonelli már hétszer győzött idén, és jelenleg is ő vezeti a világbajnoki pontversenyt.
Az évek óta gyengélkedő, tavaly saját bevallása szerint is rettenetes szezont futó Ferrari eddig igyekszik tartani a lépés a Mercedesekkel: Ausztráliában Leclerc, Kínában pedig Hamilton tudott harmadik lenni a verseny végén. A Ferrari hétszeres világbajnokánál aztán júniusra megtört a jég: a Spanyolországban rendezett nagydíjon több mint másfél év után győzni tudott; Leclerc sem akart lemaradni, ő a silverstone-ban rendezett Brit Nagydíjon ért célba elsőként. A Ferrari azonban azóta gyengélkedik, és immár a McLaren lépett elő a Merci riválisává - ám nem biztos, hogy be is tudja fogni.
A pilótáknak és a csapatok zömének nem igazán tetszenek a fejlesztésre vonatkozó szabályok: A 2026-os F1 világbajnokság kezdete óta többen és többször is nemtetszésüknek adtak hangot.
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