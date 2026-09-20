F1 Azeri Nagydíj 2026: itt van a teljes nagydíjhétvége programja Baku, Azerbajdzsán helyszínen

Baku történelmi óvárosán is keresztülmegy a F1-es Azeri Nagydíj, ami a soron következő versenyhétvége a Forma-1 2026-os vilgbajnokságán. Lássuk, mikor lesz az időmérő és a verseny, mikor üljünk le a képernyő elé?

Az F1 Azeri Nagydíj a 2026-os Forma 1-es világbajnokság tizenötödik versenyhétvégéje, a világbajnokság egészen decemberig tart. Ezen a hétvégén nem rendeznek sprintfutamot, így a menetrend a szokásos lesz.

Az Azeri Nagydíjat először 2017-ben rendezték meg, így ez már a kilencedik nagydíjhétvége lesz a Kaszpi-tenger partján elterülő történelmi városban, Bakuban. A pálya hossza 6.003 km, a versenyzők 51 kört, tehát összesen 306.049 kilométert teljesítenek. A tavalyi versenyt a Red Bull négyszeres világnbajnoka, Max Verstappen nyerte, megelőzve a Mercedeses George Russellt és - nagy meglepetésre - a Williamses Carlos Sainzot.

F1 menetrend: Formula-1 Azeri Nagydíj, az M4 Forma 1-közvetítés időpontja

A Baku, Azerbajdzsán helyszínen rendezett F1 Magyar Nagydíj dátuma: 2026. július 24-25-26. (csütörtök, péntek és szombat). Itt a Forma 1 menetrendje:

Csütörtök, szeptember 24.

1. szabadedzés: 10:30-11:30

2. szabadedzés: 14:00-15:00

Péntek, szeptember 25.

3. szabadedzés: 10:30-11:30

F1 időmérő edzés: 14:00-15:00

Szombat, szeptember 26.

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F1 Azeri Nagydíj: 13:00

F1 versenynaptár 2026-ban: a teljes Formula-1 naptár

A Formula-1 2026-os szezonja 22 futamból áll, köztük hat sprintversennyel. A szezon március elején indult Ausztráliában, és decemberben zárul majd Abu-Dzabiban. Lássuk az egyes nagydíjak dátumait, itt az F1 versenynaptár 2026-ban:

F1 Qatar Airways Ausztrál Nagydíj 2026: március 6–8.

F1 Heineken Kínai Nagydíj 2026: március 13–15.

F1 Aramco Japán Nagydíj 2026: március 27–29.

F1 Crypto.com Miami Nagydíj 2026: május 1–3.

F1 Lenovo Nagydíj du Canada 2026: május 22–24.

F1 Louis Vuitton Monacói Nagydíj 2026: június 5–7.

F1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026: június 12–14.

F1 Lenovo Osztrák Nagydíj 2026: június 26–28.

F1 Pirelli Brit Nagydíj 2026: július 3–5.

F1 Moët & Chandon Belga Nagydíj 2026: július 17–19.

F1 AWS Magyar Nagydíj 2026: július 24–26.

F1 Heineken Holland Nagydíj 2026: augusztus 21–23.

F1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026: szeptember 4–6.

F1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026: szeptember 11–13.

F1 Qatar Airways Azerbajdzsáni Nagydíj 2026: szeptember 24–26.

F1 Singapore Airlines Szingapúri Nagydíj 2026: október 9–11.

F1 MSC Cruises United States Nagydíj 2026: október 23–25.

F1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026: október 30 – november 1.

F1 MSC Cruises Grande Prêmio de São Paulo 2026: november 6–8.

F1 Heineken Las Vegas Nagydíj 2026: november 19–21.

F1 Qatar Airways Katari Nagydíj 2026: november 27–29.

F1 Etihad Airways Abu Dhabi Nagydíj 2026: december 4–6.

Mi történt a Forma-1 2026-os szezonjában eddig?

A világbajnokságon eddig Mercedes-fölényt láthattunk: George Russel megnyerte az idénnyitó Ausztrál Nagydíjat, valamint az Osztrák Nagydíjon is ő tudott győzni: csapattársa, a mindössze 19 éves Kimi Antonelli már hétszer győzött idén, és jelenleg is ő vezeti a világbajnoki pontversenyt.

Az évek óta gyengélkedő, tavaly saját bevallása szerint is rettenetes szezont futó Ferrari eddig igyekszik tartani a lépés a Mercedesekkel: Ausztráliában Leclerc, Kínában pedig Hamilton tudott harmadik lenni a verseny végén. A Ferrari hétszeres világbajnokánál aztán júniusra megtört a jég: a Spanyolországban rendezett nagydíjon több mint másfél év után győzni tudott; Leclerc sem akart lemaradni, ő a silverstone-ban rendezett Brit Nagydíjon ért célba elsőként. A Ferrari azonban azóta gyengélkedik, és immár a McLaren lépett elő a Merci riválisává - ám nem biztos, hogy be is tudja fogni.

A pilótáknak és a csapatok zömének nem igazán tetszenek a fejlesztésre vonatkozó szabályok: A 2026-os F1 világbajnokság kezdete óta többen és többször is nemtetszésüknek adtak hangot.