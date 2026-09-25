Évek után vallotta be: megerőszakolták az egykori sztárfocistát

A 37 éves egykori csatár a kötetben arról ír, hogy a bíróságon is tanúvallomást tett, az elkövetőt három évre lecsukták - számolt be a The Guardian.

Andy Carroll korábbi angol válogatott labdarúgó az Owning It című önéletrajzi könyvében hozta nyilvánosságra, hogy 2021-ben szexuális erőszak áldozata lett. Carroll elmondása szerint az eset a Newcastle-nél töltött második időszaka alatt, saját otthonában történt, miközben aludt. Az elkövető a korábbi partnerének egyik ismerőse volt, aki a házban tartózkodott, míg a futballista párja távol volt. A támadót a játékos kidobta a házból, majd amikor az megpróbált visszajutni, Carroll kiütötte.

A korábbi Liverpool- és West Ham-csatár – aki jelenleg a National League Southban szereplő Dagenham & Redbridge játékos-társtulajdonosa – a bíróságon is tanúvallomást tett az ügyben. Az elkövetőt szexuális bűncselekmény miatt bűnösnek találták, három év börtönbüntetésre ítélték, és felkerült a szexuális bűnelkövetők nyilvántartásába. Szexuális erőszak áldozataként Carrollt automatikusan megillette az anonimitás joga.

Carroll a könyvében kifejtette, hogy jelenlegi partnere, Lou Teasdale biztatására csak az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy nyilvánosságra hozza a történteket. "Szexuálisan bántalmaztak, kimondtam. Félelmetes még gondolni is rá, és eddig csak néhány ember tudott róla" – írta. Hozzátette, ha akár egyetlen embernek is segít azzal, hogy beszél az esetről, már megérte.

A bírósági tanúvallomást "megalázónak, kínosnak és szörnyűnek" nevezte. Elmondta, hogy a történtek élete minden területére hatással voltak, naponta gondolt rájuk, ami megnehezítette, hogy bármi másra – beleértve a labdarúgást – koncentrálni tudjon. "A trauma, amit átéltem, nem múlt el" – fogalmazott.