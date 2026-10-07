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Sport

Megkapta a kétharmadot a budapesti olimpia: újabb lépést tettünk a 2036-os rendezés felé?

Pénzcentrum
2026. október 7. 14:40

A magyarok közel kétharmada, 64 százaléka támogatja egy jövőbeli budapesti olimpia megrendezését. A Medián legújabb felmérése alapján a sportesemény ügye mára túlnőtt a pártpolitikai ellentéteken, így a kormányváltást sürgető szavazók jelentős része is felsorakozott a kezdeményezés mögé.

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A Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából készült, idén szeptemberi kutatás adatai szerint a lakosság a részletek ismerete nélkül is rábólintana a rendezésre, mivel a megkérdezettek 33 százaléka teljes mértékben, 31 százaléka pedig inkább támogatná, hogy a főváros adjon otthont a 2036-os vagy egy annál későbbi nyári olimpiai játékoknak.

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Az elképzelés népszerűsége az elmúlt időszakban fokozatosan növekedett, hiszen a MOB által megrendelt 2024-es felmérés idején még csupán minden második megkérdezett viszonyult pozitívan a hazai rendezés ötletéhez.

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Egyetlen kérdés, amely képes pillanatok alatt két, egymással szinte kibékíthetetlen táborra szakítani a magyar közvéleményt: kell-e Magyarországnak olimpia?

A jelenlegi kiugró, kétharmados társadalmi egyetértést az idei tavaszi választásokat követő javuló közhangulat és az általános derűlátás magyarázhatja. Az adatokból tisztán kirajzolódik, hogy az olimpia ma már egyáltalán nem számít megosztó, kizárólag a kormánypártokhoz köthető témának, hiszen az ötlet mögé a politikai paletta másik oldaláról is tömegesen sorakoztak fel a választók - jelentette a hvg.

Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka
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