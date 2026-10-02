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Manchester City kizárása a Premier League-ből: tényleg lehetséges? Itt van minden fejlemény és tudnivaló a botrányos ügyről
A Manchester Cityt bűnösnek találták a Premier League pénzügyi szabályainak súlyos megsértésében, így a klubot akár kizárás, akár pontlevonással kikényszerített kiesés is fenyegetheti, amennyiben a fellebbezése sikertelen marad - írja a Standard.
A Premier League kedden kiadott közleménye szerint egy független bizottság bűnösnek találta a Manchester Cityt a 2009/10-es és a 2018/19-es szezon közötti, kilenc évet átfogó időszakban elkövetett pénzügyi szabálysértések valamennyi vádpontjában. A klubot emellett a liga vizsgálatával való együttműködés megtagadásához kapcsolódó vádak többségében is elmarasztalták.
A Citynek még ma van utoljára lehetősége fellebbezni a döntés ellen, és a klub nyilvánosan be is jelentette, hogy él ezzel a joggal. A vezetőség tagad minden szabálytalanságot, állításuk szerint "megdönthetetlen" bizonyítékokkal rendelkeznek az ártatlanságuk igazolására.
Amennyiben a fellebbezés kudarcot vall, a büntetés rendkívül súlyos lehet. Maga a kiesés mint szankció közvetlenül nem szabható ki, mivel a Premier League és az alsóbb osztályokat irányító EFL egymástól független szervezet, a liga tehát nem küldhet le egy klubot egy másik szervezet hatáskörébe. Az viszont lehetséges, hogy a Premier League olyan mértékű – akár 55–100 pontos – pontlevonást szab ki, amely a gyakorlatban kiesést eredményez, hiszen a klub az adott szezonban képtelen lenne elegendő pontot gyűjteni a bennmaradáshoz.
A másik lehetséges forgatókönyv a Premier League-ből való kizárás, amelyhez a húsz klubból legalább tizenöt igenlő szavazata szükséges egy rendkívüli közgyűlésen. Lisa Nandy kulturális és sportminiszter a döntés nyilvánosságra kerülése után hangsúlyozta, hogy a végső szankció "rendkívül komoly", és egy klubot ki is zárhatnak a ligából, ha az ilyen jellegű vádak helytállónak bizonyulnak.
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Kizárás esetén azonban teljesen tisztázatlan, hogy melyik osztályban folytatná a szereplést a City. Az EFL-t ugyanis semmi sem kötelezné a klub befogadására, így egy teljesen precedens nélküli, bonyolult adminisztratív folyamat venné kezdetét.
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