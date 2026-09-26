Megvan végre, ki lesz Lázár János utódja: döntött az elnökség, a megbízatás 2028 augusztusáig szól

Szombaton a rendkívüli, tisztújító közgyűlésen eredetileg négy elnökjelölt közül választhattak volna a szavazásra jogosult tagok, de Beregszászy Csaba már korábban visszalépett a jelöltségtől. Így a Nemzeti Edzésközpontban tartott eseményen már csak a korábbi elnökségi tag Kosztoványi Roland, az ügyvéd-vállalkozó Szőcs Árpád László, valamint a Davis Kupa-válogatott korábbi kapitánya, Hornok Miklós maradt versenyben.

A kortesbeszédek után következett a voksolási procedúra, majd az eredményhirdetés, melynek során kiderült, hogy Szőcs Árpád László 168, Kosztoványi Roland 97, Hornok Miklós pedig hat szavazatot kapott. "Alapvetően azt a szemléletet kell megváltoztatni, amelynek mentén a szövetség az elmúlt évtizedekben működött" - nyilatkozta a szervezet történetének 22. elnöke, akinek a megbízatása 2028 augusztusáig szól.

Itt az állami gondoskodás kizárólagos szerepére gondolok, innen el kell indulnunk az öngondoskodás irányába. Az államnak nyilván megvannak a törvényileg előírt kötelezettségei a sportfinanszírozásban, emellé kell kiépíteni egy saját bevételi rendszert és szponzori hátteret, amelynek révén garantált a szövetség kiszámítható és biztonságos működése. Az elmúlt húsz évben sok sportág jutott jelentős állami támogatáshoz infrastrukturális fejlesztések céljával, de talán ma Magyarországon a tenisz az egyetlen olyan sportág, amelynek nincs egy olimpiai rendezésre alkalmas létesítménye

- fogalmazott az új elnök.

Az új vezető kifejtette, az MTSZ jelenlegi szerkezete nem igazodik a szövetség tényleges helyzetéhez és feladataihoz. "Strukturálisan át kell alakítanunk a szövetséget, hogy az a céloknak alárendelt felelősökkel és a céloknak megfelelő tevékenységgel, illetve büdzsével a leghatékonyabban tudjon működni" - tette hozzá. Előzőleg a teniszszövetséget 2020 júliusától Lázár János volt közlekedési miniszter irányította, aki májusban lemondott tisztségéről.

Az MTSZ eddigi elnökei: