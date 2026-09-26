A magyar labdarúgó-válogatott 1–0-s vereséget szenvedett Ukrajnától a Nemzetek Ligája nyitófordulójában, a Puskás Arénában. A találkozó végén elszabadultak az indulatok.
Megvan végre, ki lesz Lázár János utódja: döntött az elnökség, a megbízatás 2028 augusztusáig szól
Szombaton a rendkívüli, tisztújító közgyűlésen eredetileg négy elnökjelölt közül választhattak volna a szavazásra jogosult tagok, de Beregszászy Csaba már korábban visszalépett a jelöltségtől. Így a Nemzeti Edzésközpontban tartott eseményen már csak a korábbi elnökségi tag Kosztoványi Roland, az ügyvéd-vállalkozó Szőcs Árpád László, valamint a Davis Kupa-válogatott korábbi kapitánya, Hornok Miklós maradt versenyben.
A kortesbeszédek után következett a voksolási procedúra, majd az eredményhirdetés, melynek során kiderült, hogy Szőcs Árpád László 168, Kosztoványi Roland 97, Hornok Miklós pedig hat szavazatot kapott. "Alapvetően azt a szemléletet kell megváltoztatni, amelynek mentén a szövetség az elmúlt évtizedekben működött" - nyilatkozta a szervezet történetének 22. elnöke, akinek a megbízatása 2028 augusztusáig szól.
Itt az állami gondoskodás kizárólagos szerepére gondolok, innen el kell indulnunk az öngondoskodás irányába. Az államnak nyilván megvannak a törvényileg előírt kötelezettségei a sportfinanszírozásban, emellé kell kiépíteni egy saját bevételi rendszert és szponzori hátteret, amelynek révén garantált a szövetség kiszámítható és biztonságos működése. Az elmúlt húsz évben sok sportág jutott jelentős állami támogatáshoz infrastrukturális fejlesztések céljával, de talán ma Magyarországon a tenisz az egyetlen olyan sportág, amelynek nincs egy olimpiai rendezésre alkalmas létesítménye
- fogalmazott az új elnök.
Az új vezető kifejtette, az MTSZ jelenlegi szerkezete nem igazodik a szövetség tényleges helyzetéhez és feladataihoz. "Strukturálisan át kell alakítanunk a szövetséget, hogy az a céloknak alárendelt felelősökkel és a céloknak megfelelő tevékenységgel, illetve büdzsével a leghatékonyabban tudjon működni" - tette hozzá. Előzőleg a teniszszövetséget 2020 júliusától Lázár János volt közlekedési miniszter irányította, aki májusban lemondott tisztségéről.
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Az MTSZ eddigi elnökei:
- Vécsey Miklós 1907-1923
- Apponyi Antal 1923-1930
- Rakovszky István 1930-1940
- Pétery Jenő 1942-1944
- Markovics Szilárd 1945-1946
- Farkas Mihály 1947-1954
- Endrődi Gyula 1958-1965
- Vermes József 1965-1967
- Pál Antal 1968-1977
- Gulyás István 1977-1987
- Bartha Ferenc 1987-1988
- Szigeti Ábris 1988-1989
- Csabai Béla 1989-1990
- Hole György 1990-1992
- Pintér András 1992
- Bod Péter Ákos 1992-1996
- Berényi János 1996-2007
- Patay László 2007-2010
- Nagy Tünde 2010-2011
- Szűcs Lajos 2011-2020
- Lázár János 2020-2026
- Szőcs Árpád László 2026-?
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