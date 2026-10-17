A hétvégi labdarúgó-program pénteken indul, és ezúttal is több izgalmas összecsapást tartogat.
Rangadók és sztárparádé a szombati futballkínálatban: pályán a Liverpool, a Bayern München és az Újpest
A 2026-os őszi idény egyik legizgalmasabb szombatja következik: a topligák nagycsapatai egyaránt pályára lépnek, a Bayern München az RB Leipziget fogadja, a Barcelona Sevillába látogat, Szoboszlai Dominik a Liverpoollal idegenben játszik, itthon pedig az Újpest–Puskás Akadémia rangadó emelkedik ki.
Az október közepére jellemző sűrű versenynaptár ezúttal is bőséges kínálatot ígér.
A kora délutáni órákban már az angol és a spanyol bajnokság mérkőzéseivel beindul a nap, a késő esti órákig pedig folyamatosan követhetjük az egész Európában zajló összecsapásokat.
A hazai szurkolók számára külön érdekesség, hogy a magyar bajnokság három találkozója is szombatra esik, így a külföldi rangadók közé beékelve az OTP Bank Liga meccseit is figyelemmel kísérhetjük.
OTP Bank Liga
Az Újpest FC a Puskás Akadémiát fogadja a szombat esti főmérkőzésen, 19:30-as kezdéssel. A lila-fehérek az utóbbi hetekben változó formát mutatnak, győzelmek és vereségek váltják egymást.
A vendégek ezzel szemben stabil teljesítménnyel érkeznek a Szusza Ferenc Stadionba: legutóbbi öt meccsükből hármat megnyertek, kettő döntetlennel zárult. A tavaszi összecsapáson a felcsútiak 2-0-ra nyertek hazai pályán, így a fővárosiak most revánsra készülnek.
A Paksi FC a Győri ETO FC-t látja vendégül 17:00-tól. Az atomvárosiak remek formában futballoznak, győzelmi szériájuk három mérkőzés óta tart.
A győriek hullámzó teljesítményt nyújtanak, ugyanakkor a februári egymás elleni meccsen meglepetésre 4-3-ra nyerni tudtak Pakson, így a hazaiak ezúttal különösen motiváltak lehetnek.
A forduló további mérkőzése:
- Nyíregyháza - Budapest Honvéd FC (14:30)
Premier League
Szoboszlai Dominik és a Liverpool a Brentford vendége lesz 16:00-tól - a magyar játékos vélhetően visszatérhet a keretbe. A Vörösök váltakozó eredményekkel érkeznek a mérkőzésre, ennek ellenére továbbra is a bajnoki cím egyik fő várományosaként tartják számon őket.
A Brentford az elmúlt hetekben többször is vereséget szenvedett, ezért hazai pályán mindenképpen javítani szeretne. A májusi összecsapás 1-1-es döntetlennel zárult.
A Manchester City az Ipswich Townt fogadja 16:00-tól, a papírforma pedig egyértelmű hazai sikert vetít előre. A City elképesztő formában van, öt egymást követő győzelem áll a neve mellett. Az újonc Ipswich ezzel szemben változó teljesítményt nyújt. Legutóbbi egymás elleni mérkőzésükön a City 6-0-ra győzött idegenben.
A Newcastle United az Aston Villát fogadja a 18:30-as kezdésű mérkőzésen. Mindkét csapat a tabella felsőházáért küzd. A téli összecsapáson a Szarkák 3-1-re nyertek Birminghamben. A hazaiak jó formában vannak, míg a Villa eredményei ingadozóak.
Az angol bajnokság további szombati meccsei:
- Everton - Chelsea (13:30)
- Fulham - Hull City (16:00)
Bundesliga
A német bajnokság szombati programjának csúcsmérkőzésén a Bayern München az RB Leipziget fogadja 18:30-tól. A bajorok hazai pályán általában magabiztosak, formájuk összességében stabil, bár az utóbbi időszakban akadt néhány döntetlenjük is. A lipcseiek kiegyensúlyozott teljesítménnyel érkeznek Münchenbe, náluk is győzelmek és vereségek váltakoznak.
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A Union Berlin a Borussia Dortmundot fogadja 15:30-tól. A fővárosi csapat az utóbbi hetekben nehéz időszakon megy keresztül, többször is kikapott. Ezzel szemben a BVB négy győztes mérkőzéssel a háta mögött érkezik Berlinbe, így a papírforma vendégsikert sejtet.
A Bundesliga további szombati összecsapásai:
- Hamburger SV - VfB Stuttgart (15:30)
- SV Werder Bremen - SC Paderborn 07 (15:30)
- Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 (15:30)
- SV 07 Elversberg - FC Augsburg (15:30)
La Liga
A Real Betis a veretlenül menetelő FC Barcelonát fogadja 18:30-tól Sevillában. A katalán együttes lenyűgöző formában van, sorozatban öt győzelemmel érkezik az andalúz fővárosba. A Betis sincs rossz szériában, ők is győzelmi sorozatban vannak, így parázs csatára van kilátás a Benito Villamarín Stadionban.
A spanyol bajnokság további mérkőzései:
- Espanyol - Atletico Madrid (14:00)
- Villarreal CF - Elche CF (16:15)
- Valencia CF - Athletic Club (21:00)
Serie A
A Bologna az Inter Milant fogadja 18:00-tól az olasz bajnokság egyik legérdekesebb szombati összecsapásán. A Nerazzurri remek formában futballozik, legutóbbi öt bajnokijából négyet megnyert. A Bologna nehezebb perióduson van túl, ugyanakkor a májusi találkozón 3-3-as döntetlent játszottak az Interrel. Ez is mutatja, hogy a hazaiak képesek felvenni a versenyt a milánói együttessel.
Az olasz élvonal további szombati programja:
- Venezia - Napoli (15:00)
- AS Roma - Genoa (20:45)
Ligue 1
Az RC Strasbourg a Paris Saint-Germaint fogadja 17:15-től. A párizsi sztárcsapat három győzelemmel sorozatban érkezik, bár az utóbbi időben akadt egy-két döntetlen is az eredményeik között. A Strasbourg változó formában teljesít, a februári hazai meccsen 2-1-re kikaptak a fővárosiaktól.
A francia bajnokság további mérkőzései szombaton:
- LOSC Lille - Stade Brestois 29 (20:45)
- Troyes - RC Lens (20:45)
A nap folyamán érdemes kiemelten figyelni a Bayern München - RB Leipzig német rangadót, valamint a Real Betis - FC Barcelona összecsapást, ahol a katalánok a veretlenségüket igyekeznek megőrizni.
A magyar szurkolók számára különösen fontos lehet a Brentford - Liverpool mérkőzés Szoboszlai Dominik miatt, valamint az Újpest - Puskás Akadémia hazai rangadó.
Aki szeretné maximalizálni a szombati futballélményt, annak érdemes a 14:00-kor kezdődő Espanyol - Atletico Madrid meccsel indítani a napot. Ezt követően 16:00-tól jöhet a Brentford - Liverpool találkozó. Utána 18:00-tól a Bologna - Inter olasz rangadót lehet követni. 18:30-tól választhatunk a Bayern München - RB Leipzig német csúcsmeccs és a Real Betis - FC Barcelona spanyol rangadó között.
A napot az Újpest - Puskás Akadémia 19:30-kor kezdődő hazai rangadóval zárhatjuk, amely nem ütközik a külföldi csúcsmérkőzésekkel.
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