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Ezen a Pest megyei településen él ma a magyar olimpikon, Szilágyi Liliána: ezért vonult vissza a nyilvánosságtól
Évekig versenyzett, két olimpián is képviselte Magyarországot, most azonban egészen más irányt vett az élete. Szilágyi Liliána maga mögött hagyta az élsportot, hosszabb időt töltött külföldön, és az utóbbi hónapokban ismét Magyarországon rendezkedett be. A korábbi úszó Szentendrén találta meg álomotthonát, ahol jógát oktat, és egy saját közösség építésén dolgozik. Mint a napokban elárulta, hosszú idő után most először érzi igazán úgy, hogy a saját útját járja.
Az Európa-bajnoki ezüstérmes, ifjúsági olimpiai bajnok úszó, Szilágyi Liliána élete az elmúlt években gyökeresen megváltozott. A versenysport után külföldre költözött, Mexikóban is élt, ahol többféle munkát vállalt, többek között szállodai takarítóként dolgozott. Közben a jógaoktatásba is beletanult. 2026-ban visszatért Magyarországra, és Szentendrén telepedett le, ahol ma már jógaórákat tart. Vendégköre fokozatosan bővül: egyelőre főként személyes ajánlások útján terjed a híre, de Budapestről és Esztergomból is érkeznek hozzá gyakorlók.
Szilágyi Liliána október 21-én az RTL Reggeli című műsorában mesélt arról, miért fordított hátat egy időre a korábbi életének, és miért volt szüksége arra, hogy eltávolodjon a főváros nyüzsgésétől és a nyilvánosságtól. Mint mondta, egyszerűen elfáradt, és úgy érezte, egy időre ki kell lépnie a reflektorfényből. A csendesebb időszak saját elmondása szerint jót tett neki.
Szentendrén jógaórákat tart, és már elvonulást is tervez
Szilágyi Liliána Szentendrén egy kisebb közösség kialakításán dolgozik: „Alapvetően az egyik dolog, hogy elkezdtem jógát oktatni, és van most már egy csoportom, egy kis közösségem alakul” – mesélte az RTL Reggeliben.
A tervei között már egy külföldi elvonulás is szerepel: január végére Srí Lankára szervezne programot. Arról is beszélt, hogy bár az elmúlt időszakban szinte teljesen eltűnt a közösségi oldalakról, a jövőben szeretne valamennyit megmutatni abból, amivel most foglalkozik. A jóga számára nem csupán új munka. Korábban is beszélt arról, hogy a gyakorlás fontos szerepet játszott az önismereti útján, és abban is segítette, hogy másképp viszonyuljon önmagához és a testéhez.
A nyilvánosságtól is távolságot tartott
Szilágyi Liliána életére nemcsak a sporteredményei miatt irányult jelentős figyelem. 2021-ben nyilvánosan beszélt arról, hogy családon belüli bántalmazás áldozata volt, az ezt követő években pedig továbbra is gyakran szerepelt a hírekben. A történtek után fontos lett számára, hogy saját tempójában dolgozza fel a múltját, és olyan életet alakítson ki, amelyben nagyobb szabadsága van.
A külföldön töltött idő, az önismereti munka és a jóga egyaránt része lett ennek az új életszakasznak. A nyilvánosságtól való visszahúzódása ugyanakkor nem jelent feltétlenül végleges eltűnést: most ismét beszélt a terveiről, de ezúttal már nem versenyzőként, hanem jógaoktatóként.
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Szilágyi Liliána jelenleg Szentendrén építi a saját közösségét, és a jóga révén másokkal is megosztaná mindazt, amit az elmúlt években megtapasztalt. Hogy mennyit enged majd látni ebből az új életéből, arról egyelőre csak annyit jelzett: a közösségi médiába is szeretne fokozatosan visszatérni.
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