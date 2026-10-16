Egyetlen belépővel hét embert próbált átverni a jegyüzér, aki több tízezer forintot csalt ki a magyar–ír focimeccsre készülő szurkolóktól.
Rendkívüli fociestére készülhetnek a magyarok: csúcstalálkozók jönnek egymás után a tévében
A hétvégi labdarúgó-program pénteken indul, és ezúttal is több izgalmas összecsapást tartogat. A magyar szurkolók számára a fővárosi derbi a fő attrakció, de az európai topligák is kínálnak figyelemre méltó párosításokat ezen az estén.
Az őszi hajrá egyre szorosabb küzdelmeket hoz a kontinens szinte minden bajnokságában. A csapatok számára minden pont felértékelődik, hiszen a tabella eleje és alja egyaránt formálódik még.
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OTP Bank Liga | Magyarország
A magyar élvonal pénteki slágere vitathatatlanul az MTK Budapest és a Vasas FC összecsapása. A fővárosi rangadók mindig különleges hangulatot teremtenek. A két tradicionális klub találkozója az egész szezon egyik legvárakozottabb mérkőzése. Az MTK remek formában várja a derbit, legutóbbi öt meccsükön mindössze egyszer kaptak ki.
A Vasas hullámzóbb teljesítményt nyújt, az utóbbi hetekben győzelmek és vereségek váltják egymást. A nyári bajnoki összecsapáson a kék-fehérek magabiztosan, 3–1-re nyertek, a gólokat a szünet után szerezték. A Hidegkuti Nándor Stadionban 20:00-kor kezdődő mérkőzés az est nyitánya lesz.
Bundesliga | Németország
Az Eintracht Frankfurt az FC Kölnt fogadja a Waldstadionban. A frankfurtiak szezonja eddig igazi hullámvasút, vereségek és döntetlenek tarkítják mérlegüket. A Köln hasonlóan változékony formát mutat, de legutóbb győzelemmel hangolt erre a találkozóra. A tavaszi, 2–2-es egymás elleni döntetlen izgalmas, küzdelmes mérkőzést vetít előre. A 20:30-as kezdés lehetőséget ad arra, hogy a magyar rangadó első félideje után kapcsolódjanak be a nézők.
Serie A | Olaszország
A Frosinone és a Sassuolo párharca két, a tabella középmezőnyében tanyázó gárda csatáját hozza. A Frosinone kifejezetten jó passzban van, az utóbbi öt meccsükből hármat megnyertek. A Sassuolo szintén egyensúlyban teljesít, a szeptemberi döntetlen után most idegenben próbálnak javítani. A 20:45-kor kezdődő összecsapás a Serie A megszokott minőségét ígéri.
Ligue 1 | Franciaország
Különleges mérkőzésre kerül sor a francia élvonalban: a Le Mans és a Toulouse FC több mint 16 év után találkozik újra bajnoki keretek között. A Le Mans hosszú, alsóbb ligás szereplés után tért vissza az elitbe, formájuk azonban egyelőre kiegyensúlyozatlan. A Toulouse sem remekel, az utóbbi öt fordulóban mindössze egy győzelmet arattak. A nosztalgia és a megújulás jegyében zajló, 20:45-ös találkozó érdekes színfoltja lehet az estének.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
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La Liga | Spanyolország
Az RC Deportivo hazai pályán fogadja a Levantét a spanyol élvonal 21:00-kor kezdődő mérkőzésén. Mindkét csapat hasonló szériával érkezik: győzelmek és vereségek váltakoznak mérlegükön. A legutóbbi, 2025 januári találkozón a Levante idegenben győzedelmeskedett, így a hazaiak most revansra készülhetnek a Riazorban.
Az est kiemelkedő eseménye egyértelműen a fővárosi derbi, amelyet minden magyar futballszurkolónak érdemes figyelemmel kísérnie. Az európai mezőnyből a Frankfurt–Köln párosítás ígérkezik a leglátványosabbnak, míg a Le Mans visszatérése a Ligue 1-be történelmi pillanatot jelent.
Aki végig a képernyő előtt szeretne maradni, annak ideális menetrend lehet az MTK–Vasas első félidejével indítani, majd 20:30-tól átkapcsolni a Bundesligára. A német meccs második félidejével párhuzamosan 20:45-től indul a Serie A és a Ligue 1, végül 21:00-tól a La Liga mérkőzésével zárható az este. Így szinte folyamatos élő futball biztosított késő estig.
Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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