Rendkívüli fociestére készülhetnek a magyarok: csúcstalálkozók jönnek egymás után a tévében

A hétvégi labdarúgó-program pénteken indul, és ezúttal is több izgalmas összecsapást tartogat. A magyar szurkolók számára a fővárosi derbi a fő attrakció, de az európai topligák is kínálnak figyelemre méltó párosításokat ezen az estén.

Az őszi hajrá egyre szorosabb küzdelmeket hoz a kontinens szinte minden bajnokságában. A csapatok számára minden pont felértékelődik, hiszen a tabella eleje és alja egyaránt formálódik még.

Az októberi nemzetközi szünet után visszatérő ligameccsek mindig külön pikantériát adnak. A játékosok frissessége és a válogatott szereplések utóhatásai gyakran befolyásolják a produkciókat.

A magyar élvonal pénteki slágere vitathatatlanul az MTK Budapest és a Vasas FC összecsapása. A fővárosi rangadók mindig különleges hangulatot teremtenek. A két tradicionális klub találkozója az egész szezon egyik legvárakozottabb mérkőzése. Az MTK remek formában várja a derbit, legutóbbi öt meccsükön mindössze egyszer kaptak ki.

A Vasas hullámzóbb teljesítményt nyújt, az utóbbi hetekben győzelmek és vereségek váltják egymást. A nyári bajnoki összecsapáson a kék-fehérek magabiztosan, 3–1-re nyertek, a gólokat a szünet után szerezték. A Hidegkuti Nándor Stadionban 20:00-kor kezdődő mérkőzés az est nyitánya lesz.

Az Eintracht Frankfurt az FC Kölnt fogadja a Waldstadionban. A frankfurtiak szezonja eddig igazi hullámvasút, vereségek és döntetlenek tarkítják mérlegüket. A Köln hasonlóan változékony formát mutat, de legutóbb győzelemmel hangolt erre a találkozóra. A tavaszi, 2–2-es egymás elleni döntetlen izgalmas, küzdelmes mérkőzést vetít előre. A 20:30-as kezdés lehetőséget ad arra, hogy a magyar rangadó első félideje után kapcsolódjanak be a nézők.

A Frosinone és a Sassuolo párharca két, a tabella középmezőnyében tanyázó gárda csatáját hozza. A Frosinone kifejezetten jó passzban van, az utóbbi öt meccsükből hármat megnyertek. A Sassuolo szintén egyensúlyban teljesít, a szeptemberi döntetlen után most idegenben próbálnak javítani. A 20:45-kor kezdődő összecsapás a Serie A megszokott minőségét ígéri.

Különleges mérkőzésre kerül sor a francia élvonalban: a Le Mans és a Toulouse FC több mint 16 év után találkozik újra bajnoki keretek között. A Le Mans hosszú, alsóbb ligás szereplés után tért vissza az elitbe, formájuk azonban egyelőre kiegyensúlyozatlan. A Toulouse sem remekel, az utóbbi öt fordulóban mindössze egy győzelmet arattak. A nosztalgia és a megújulás jegyében zajló, 20:45-ös találkozó érdekes színfoltja lehet az estének.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az RC Deportivo hazai pályán fogadja a Levantét a spanyol élvonal 21:00-kor kezdődő mérkőzésén. Mindkét csapat hasonló szériával érkezik: győzelmek és vereségek váltakoznak mérlegükön. A legutóbbi, 2025 januári találkozón a Levante idegenben győzedelmeskedett, így a hazaiak most revansra készülhetnek a Riazorban.

Az est kiemelkedő eseménye egyértelműen a fővárosi derbi, amelyet minden magyar futballszurkolónak érdemes figyelemmel kísérnie. Az európai mezőnyből a Frankfurt–Köln párosítás ígérkezik a leglátványosabbnak, míg a Le Mans visszatérése a Ligue 1-be történelmi pillanatot jelent.

Aki végig a képernyő előtt szeretne maradni, annak ideális menetrend lehet az MTK–Vasas első félidejével indítani, majd 20:30-tól átkapcsolni a Bundesligára. A német meccs második félidejével párhuzamosan 20:45-től indul a Serie A és a Ligue 1, végül 21:00-tól a La Liga mérkőzésével zárható az este. Így szinte folyamatos élő futball biztosított késő estig.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA