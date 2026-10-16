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Rangadók és kiesési harc az OTP Bank Liga 10. fordulójában

Pénzcentrum
2026. október 16. 07:14

A listavezető Puskás Akadémia Újpesten, a Ferencváros Kisvárdán lép pályára, miközben az élmezőny és az alsóház csapatai számára is fontos pontok sorsa dől el a 10. fordulóban.

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Az OTP Bank Liga 10. fordulója több kiélezett összecsapást ígér, hiszen a listavezető Puskás Akadémia Újpesten lép pályára, a Ferencváros Kisvárdán vendégszerepel, a hétvége pedig egy fővárosi rangadóval, az MTK–Vasas párharccal veszi kezdetét. A tabella sűrű mezőnye miatt szinte minden találkozó komoly téttel bír.

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A bajnokság állása jelenleg rendkívül kiegyenlített: a 18 pontos Puskás Akadémia vezeti a mezőnyt, mögötte pedig hárman is 15 ponttal állnak.

A Ferencváros egy elmaradt mérkőzéssel a háta mögött várja a folytatást, így a forduló az élmezőnyben komoly átrendeződést hozhat, miközben az alsóházban is fontos pontokról döntenek a csapatok.

MTK Budapest–Vasas FC (péntek, 20:00)

A fordulót egy fővárosi rangadó nyitja. A Vasas remek szériában van: a dobogó közelében, a második helyen áll, az elmúlt öt meccséből háromszor nem kapott ki, legutóbb pedig két egymást követő győzelmet aratott.

Ezzel szemben az MTK a tabella alsó régiójában, a kilencedik helyen áll, és csak az előző fordulóban tudott győzni egy hosszabb nyeretlen sorozat után.

Újpest FC–Puskás Akadémia (szombat, 19:30)

A forduló talán legnagyobb téttel bíró mérkőzésén a listavezető Puskás Akadémia a negyedik helyen álló Újpest vendége lesz. A Puskás Akadémia hullámzó, de alapvetően eredményes formában van, legutóbb győzelemmel zárt, és egy újabb három ponttal tovább növelheti előnyét az élen.

Az Újpest 15 ponttal tapad a dobogóhoz, így számára egy siker azt jelentené, hogy beéri riválisát. A legutóbbi egymás elleni meccset a Puskás Akadémia nyerte 2–0-ra, az újpestieknek tehát törlesztenivalójuk is van.

Kisvárda–Ferencváros (vasárnap, 18:00)

A Ferencváros egy elmaradt mérkőzéssel a hatodik helyen áll, de győzelmével feljebb léphet, és beállhat a sűrű élmezőnybe. A Ferencváros az utóbbi öt fordulóban nem kapott ki, igaz, legutóbb sorozatban háromszor is döntetlent játszott.

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A házigazda Kisvárda a kiesőzóna fölött egyensúlyoz, formája stabil, de nem kiugró: öt meccsén három döntetlen is szerepel. A tavaszi, 1–1-es döntetlen jelzi, hogy a szabolcsiak otthon kemény ellenfélnek bizonyulhatnak.

Paksi FC–Győri ETO FC (szombat, 17:00)

Az ötödik és a harmadik hely rangadóján a Paks és a Győr találkozik. A két csapat között mindössze egyetlen pont a különbség, így a mérkőzés közvetlen hatással lehet a dobogó alakulására.

A tolnaiak hazai pályán jó formában vannak, míg a Győr változékony teljesítményt nyújt. A legutóbbi, góldús, 4–3-as győri sikert hozó párharc alapján ismét gólokban gazdag találkozóra van kilátás.

Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE (vasárnap, 15:30)

A tabella középmezőnyének alsó részén elhelyezkedő két csapat találkozóján a Debrecen és a ZTE is pontszerzésben reménykedik. A hazai csapat a legutóbb 5 bajnokiján csupán egy győzelmet ért el.  A Zalaegerszeg hullámzó, szélsőséges formát mutat: győzelmek és vereségek váltakoznak. A legutóbbi, 1–1-es döntetlen ezúttal is szoros mérkőzést vetít előre.

Nyíregyháza–Budapest Honvéd FC (szombat, 14:30)

A forduló talán legnagyobb téttel bíró "alsóházi" meccsén a tabella két sereghajtója csap össze. A tizenegyedik Nyíregyháza és a tizenkettedik Budapest Honvéd számára egyaránt létfontosságúak lennének a pontok a kiesőzónából való kikászálódás szempontjából. Egyik csapat formája sem meggyőző, így a mérkőzés nyílt kimenetelűnek ígérkezik.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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