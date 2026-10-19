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Magabiztosan szerepeltek az éllovasok Európában, a Puskás folytatta remek sorozatát
A hétvége európai labdarúgó-bajnokságaiban a tabellavezetők többsége sikerrel vette az akadályokat. A Barcelona folytatta hibátlan menetelését a La Ligában, a Manchester City hetedik győzelmével szintén százszázalékos maradt az angol élvonalban, míg a Bundesligában a Bayern München hat góllal ütötte ki az RB Leipziget. A magyar élvonalban a Puskás Akadémia megőrizte vezető pozícióját, az olasz és a francia bajnokság élmezőnyében pedig továbbra is szoros a küzdelem.
A hétvégi fordulókban az európai topligákban rangadók és a tabella állását alapvetően befolyásoló mérkőzések kerültek a középpontba. Kiemelkedett a Barcelona, a Manchester City és a Bayern München magabiztos szereplése, míg az olasz Serie A-ban két csapat áll holtversenyben az élen. A magyar bajnokságban a Puskás Akadémia tovább erősítette első helyét.
OTP Bank Liga: A Puskás Akadémia megvédte vezetését
A magyar élvonalban a Puskás Akadémia 1-0-s győzelmet aratott az Újpest vendégeként, ezzel 21 ponttal őrzi vezető pozícióját. A felcsútiak hárompontos előnnyel rendelkeznek a második helyezett Győri ETO FC-vel szemben, amely 2-1-es idegenbeli sikerével legyőzte a Paksot. Ez a győzelem kulcsfontosságú volt a győriek számára a dobogós pozíció megtartásában.
A tabella közepén jelentős változások történtek. Az MTK Budapest 1-0-ra legyőzte a korábban harmadik helyen álló Vasast, így mindkét csapat 15 ponttal áll, akárcsak az Újpest. A tabella alsó felében a Budapest Honvéd FC 1-0-s sikerével három értékes pontot szerzett Nyíregyházán, míg a Debreceni VSC 3-0-s győzelmével magabiztosan verte a Zalaegerszeget. A sereghajtó továbbra is a Nyíregyháza, mindössze 8 ponttal.
Premier League: A Manchester City töretlen sorozata folytatódik
Az angol élvonalban a Manchester City hetedik mérkőzésén is győzött, ezúttal 3-2-re múlta felül az Ipswich Townt. A címvédő hét forduló után továbbra is hibátlan, és hárompontos előnnyel vezet az Arsenal előtt, amely 1-0-s győzelmet aratott a Nottingham Forest otthonában.
A harmadik helyen álló Brighton nagyszerű teljesítményt nyújtott: 5-0-s kiütéssel verte a Crystal Palace-t, és 16 pontra növelte pontjai számát. A Chelsea 2-0-s győzelmet aratott az Everton otthonában, ezzel 13 ponttal a negyedik helyre lépett előre, míg a Liverpool szintén fontos három pontot szerzett a Brentford vendégeként (2-1).
A tabella végén komoly problémákkal küzd a Tottenham Hotspur, amely mindössze 3 ponttal sereghajtó. A csapat eddig egyetlen győzelmet sem ért el, mérlege három döntetlen és három vereség.
Serie A: Az Inter és a Lazio holtversenyben az élen
Az olasz bajnokságban izgalmas küzdelem alakult ki az élmezőnyben. Az Inter Milan 3-1-es győzelmével a Bologna otthonában megőrizte vezető helyét, míg a Lazio lenyűgöző teljesítménnyel 3-0-ra nyert a Juventus vendégeként. Mindkét csapat 19 ponttal áll, és még nem szenvedett vereséget.
Az AS Roma szintén magabiztosan nyert, 2-0-ra verte a Genoát, így 17 ponttal szorosan követi a két éllovast. Az AC Milan fontos győzelmet aratott az Atalanta felett (3-2), amellyel 15 pontra javította pontjai számát és továbbra is veretlen maradt. Meglepetést okozott a sereghajtó Venezia, amely 1-0-ra legyőzte a Napolit.
A tabella alján kritikus a helyzet: a Venezia mindössze 3 ponttal zárja a sort, míg a Genoa, a Fiorentina, az Udinese, a Parma és a Monza is csupán 4 pontot gyűjtött eddig.
La Liga: A Barcelona hibátlan marad
A spanyol bajnokságban a Barcelona folytatta lenyűgöző sorozatát. A katalánok 5-2-es győzelmet arattak a Real Betis vendégeként, így kilenc mérkőzésből kilencet megnyerve, 27 ponttal magabiztosan vezetik a tabellát. Az Atlético Madrid szintén győzött, 1-0-ra nyert az Espanyol otthonában, és 22 ponttal a második helyen áll.
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A Real Madrid ugyancsak magabiztos teljesítményt nyújtott: 4-1-re verte a Sevilla FC-t, ami fontos három pontot jelentett a 21 pontos, harmadik helyének megtartásához. A Real Betis a vereség ellenére is a negyedik helyen áll 19 ponttal.
A tabella végén a Malaga súlyos vereséget szenvedett a Real Sociedad ellen (2-5), így továbbra is sereghajtó, mindössze 4 ponttal. Kilenc mérkőzésből egyetlen győzelmet sem tudott elérni.
Bundesliga: A Bayern München hatgólos győzelme
A német élvonalban a Bayern München magabiztos, 6-1-es győzelmet aratott az RB Leipzig ellen, ezzel 14 ponttal megtartotta első helyét. A Borussia Dortmund szintén 14 pontos, miután 0-0-s döntetlent játszott az Union Berlin vendégeként.
A Bayer Leverkusen fontos győzelmet aratott az SC Freiburg ellen (2-1), aminek következtében mindkét csapat 13 ponttal áll. Az 1. FSV Mainz 05 1-0-s győzelmével a Schalke 04 vendégeként 10 pontra javította mérlegét, míg az SV 07 Elversberg ugyancsak 10 pontnál tart egy látványos, 4-3-as győzelem után az FC Augsburg ellen.
Drámai a helyzet a Borussia Mönchengladbachnál, amely hat forduló után egyetlen pontot sem szerzett. A csapat sorozatban hatodik vereségét szenvedte el, ezúttal hazai pályán kapott ki 2-1-re a TSG Hoffenheimtől.
Ligue 1: Ötös holtverseny az élen
A francia bajnokságban rendkívül szoros küzdelem alakult ki az élmezőnyben. Öt csapat – a Lyon, a Paris Saint-Germain, a Paris FC, a LOSC Lille és az AS Monaco – egyaránt 14 ponttal áll. A Lyon 2-1-re verte az OGC Nice-t, míg a PSG 3-1-es győzelmet aratott az RC Strasbourg vendégeként.
A Paris FC látványos, 4-3-as győzelmet aratott a Stade Rennais FC ellen, míg a Lille 1-1-es döntetlent játszott a Stade Brestois 29 otthonában. Meglepetést okozott a Lorient, amely 1-0-ra legyőzte az AS Monacót. A Marseille magabiztos, 5-2-es győzelmet aratott az Angers SCO vendégeként.
A tabella végén a Havre Athletic Club sereghajtó, mindössze 2 ponttal, miután 3-1-es vereséget szenvedett az AJ Auxerre-től.
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