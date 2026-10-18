A 2026-os őszi idény egyik legizgalmasabb szombatja következik
Atyaég, micsoda vasárnap vár a magyar szurkolókra: olyan futballmaraton érkezik, amire rég volt példa
Október 18-án az őszi futballszezon egyik legizgalmasabb vasárnapja vár a szurkolókra: egész nap rangadók sora követi egymást Európa-szerte, az angol Leeds–Manchester Unitedtől és a Juventus–Lazio klasszikustól kezdve a Real Madrid–Sevilla csúcsmeccsig, miközben az OTP Bank Ligában a Ferencváros Kisvárdán vendégszerepel.
Az őszi futballszezon egyik legizgalmasabb vasárnapja köszönt a szurkolókra október 18-án. A nap folyamán számos nagy presztízsű összecsapásra kerül sor Európa-szerte, a kora délutáni olasz mérkőzéstől egészen a késő esti spanyol és francia zárómeccsekig.
A rangadók szerelmesei különösen gazdag kínálatból válogathatnak: terítékre kerül az angol Leeds–Manchester United örök rivalizálás, a Juventus–Lazio olasz klasszikus, a Real Madrid Sevilla elleni hazai fellépése, és a Ferencváros kisvárdai vendégjátéka az OTP Bank Ligában.
A kontinens futballrajongói számára ez a nap valódi ünnep lehet. Az egymáshoz igazodó kezdési időpontok lehetővé teszik, hogy szinte folyamatosan lehessen követni a történéseket, bár nem lesz könnyű eldönteni, melyik mérkőzést válasszuk.
Az időjárás már egyértelműen az ősz jegyeit viseli magán, de a pályákon továbbra is forrón izzik a levegő: komoly csaták várhatók a bajnoki címért, az európai kupapozíciókért és a bennmaradásért egyaránt.
Premier League | Anglia
A nap egyik legkiemeltebb összecsapása a Leeds United és a Manchester United között zajlik. A yorkshire-i és lancashire-i gyökerekkel bíró klubok rivalizálása az angol futball egyik leghevesebb ellentéte, amelynek gyökerei évszázadokra nyúlnak vissza. A Leeds vegyes formában érkezik a találkozóra, győzelmek és vereségek váltják egymást a csapat életében. A Manchester United szintén hullámzó teljesítményt nyújt az utóbbi hetekben, így nehéz megjósolni, merre billen a mérleg. Előző idénybeli bajnoki összecsapásuk döntetlennel zárult.
A délutáni sávban az Arsenal a Nottingham Forest otthonába látogat. Az ágyúsok remek formában vannak, a bajnokságban sorozatban több győzelmet is begyűjtöttek, és komoly aspirációkkal tekintenek a szezon további részére.
A Forest hazai pályán általában a nagyoknak is kellemetlen ellenfél, korábbi egymás elleni meccsük gól nélküli döntetlent hozott, ami jól jelzi, milyen szívós ellenállásra képesek.
A Brighton a Crystal Palace-t fogadja a dél-angliai derbiben. A Sirályok kiváló perióduson vannak túl, több egymást követő győzelem áll mögöttük, míg a Palace változó eredményeket produkál.
Legutóbb a Palace örülhetett a két csapat találkozóján, minimális különbséggel nyertek.
A további angol meccsek a délutáni sávban:
- Bournemouth AFC - Sunderland (15:00)
Serie A | Olaszország
Az olasz bajnokság vasárnapi programjának koronája a Juventus és a Lazio esti összecsapása. A két patinás klub minden találkozója kiemelt figyelmet érdemel, és ez most sem lesz másként. A Lazio parádés formában futballozik, az elmúlt öt bajnoki meccsükből négyet megnyertek. A Juventus teljesítménye hullámzóbb képet mutat, győzelmek és döntetlenek váltják egymást. Tavaszi bajnoki rangadójuk gólgazdag, 2–2-es döntetlent hozott.
A kora esti órákban az AC Milan az Atalantát fogadja a San Siróban. A bergamói együttes az elmúlt szezonokban rendre a legjobbak között végzett, és idén is komoly kihívást jelent minden ellenfelének. A Milan formája ingadozó, bár hazai pályán mindig veszélyes. Legutóbbi egymás elleni meccsükön az Atalanta bizonyult jobbnak.
A további olasz meccsek:
- Udinese - Lecce (12:30)
- Fiorentina - Como (15:00)
La Liga | Spanyolország
A spanyol bajnokság vasárnapi zárómérkőzésén a Real Madrid a Sevillát fogadja a Santiago Bernabéuban. A királyi gárda stabil teljesítményt nyújt a szezonban, mindössze néhány kisebb botlással a háta mögött. A Sevilla vegyes eredményeket produkál, győzelmek és vereségek váltakoznak a mérlegükön. Az andalúziai együttes a fővárosban sem adja könnyen magát, de a Real Madrid egyértelmű esélyesként lép pályára.
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A további spanyol meccsek:
- CA Osasuna - Racing Santander (14:00)
- RC Celta - Deportivo Alavés (16:15)
- Malaga - Real Sociedad (18:30)
Bundesliga | Németország
A német élvonalban a Bayer Leverkusen a Freiburgot fogadja. A gyógyszergyáriak remek formát mutatnak, stabilan teljesítenek a bajnokságban. A Freiburg szintén megbízható csapat, amely rendre megnehezíti az élcsapatok dolgát. Érdekes összecsapásra van kilátás a BayArénában.
A további német meccs:
- Mönchengladbach - TSG Hoffenheim (17:30)
Ligue 1 | Franciaország
A francia bajnokság esti rangadóján a Lyon az OGC Nice-t fogadja. Mindkét együttes az európai kupapozíciókért küzd, így a mérkőzés komoly téttel bír. A Lyon otthon általában erős, a tavaszi találkozójukon is sikerrel szerepeltek a Nice ellen. A vendégek formája az utóbbi hetekben vegyes képet mutat.
A további francia meccsek:
- Angers SCO - Marseille (15:00)
- Havre Athletic Club - AJ Auxerre (17:15)
- Lorient - AS Monaco (17:15)
- Paris FC - Stade Rennais FC (17:15)
OTP Bank Liga | Magyarország
A hazai bajnokságban a Ferencváros Kisvárdára látogat. A zöld-fehérek az elmúlt fordulókban stabilizálták formájukat, sorozatban két győzelmet arattak. A Kisvárda hazai pályán mindig motivált, tavaszi összecsapásuk is szoros meccset hozott. A bajnoki címvédő célja egyértelmű: folytatni a jó sorozatot.
A korábbi kezdésű meccsen a Debreceni VSC a Zalaegerszegi TE-t fogadja. A DVSC formája ingadozó, míg a ZTE is hasonló eredményeket produkál, váltakozó győzelmekkel és vereségekkel. Tavaszi mérkőzésük döntetlennel zárult, most mindkét csapat a három pontért harcol.
A vasárnapi kínálatból kiemelten érdemes figyelemmel kísérni a Leeds–Manchester United rangadót, amely a tradíció és a presztízs miatt mindig különleges hangulatot teremt.
Az olasz Juventus–Lazio ütközet szintén kötelező program a futballrajongóknak, míg a Real Madrid hazai meccse a Sevilla ellen méltó lezárása lehet a napnak.
A hazai szurkolók számára a Ferencváros kisvárdai vendégjátéka jelenti a fő attrakciót. Aki egész napos futballmaratonra készül, annak érdemes az Udinese–Lecce (12:30) mérkőzéssel kezdenie. Ezt követően a Leeds–Manchester United (15:00) és a Debreceni VSC–ZTE (15:30) közül lehet választani. Délután ideális párosítás lehet a Nottingham Forest–Arsenal (17:30) és a Kisvárda–Ferencváros (18:00).
Az olasz vonalat az AC Milan–Atalanta (18:00) és a Juventus–Lazio (20:45) zárhatja. A futballal teli vasárnap méltó lezárását a Real Madrid–Sevilla (21:00) vagy a francia Lyon–Nice (20:45) jelentheti.
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